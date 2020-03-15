«Осиное гнездо» подводных лодок

«Осиное гнездо» – так по НАТОвской классификации называется пункт базирования подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке. Эта российская военно-морская база – ближе других расположена к территории США. Именно из этой точки Тихого океана уходят на боевое дежурство российские атомные подводные крейсеры с ядерными ракетами на борту. Вместе с тем, это – одно из самых суровых мест службы подводников на планете: большую часть года бухта Крашенинникова, где базируются подлодки, скована льдами. А еще— это одно из самых закрытых для прессы мест в стране. Впервые журналистам позволили так подробно рассказать об этом воинском подразделении: достаточно сказать, что в этом выпуске зритель впервые увидит подземную инфраструктуру базы. И, конечно же, «Военная приемка» покажет, как стратегические атомные подводные крейсеры несут боевое дежурство на море, и как на суше экипажи подлодок готовятся к морскому бою.



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ВоеннаяПриемка #Камчатка #ВМФ #Армия





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0kod9taK1us