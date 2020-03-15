Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

«Осиное гнездо» подводных лодок

14:04. 15 марта 2020 170 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

«Осиное гнездо» – так по НАТОвской классификации называется пункт базирования подводных лодок Тихоокеанского флота на Камчатке. Эта российская военно-морская база – ближе других расположена к территории США. Именно из этой точки Тихого океана уходят на боевое дежурство российские атомные подводные крейсеры с ядерными ракетами на борту. Вместе с тем, это – одно из самых суровых мест службы подводников на планете: большую часть года бухта Крашенинникова, где базируются подлодки, скована льдами. А еще— это одно из самых закрытых для прессы мест в стране. Впервые журналистам позволили так подробно рассказать об этом воинском подразделении: достаточно сказать, что в этом выпуске зритель впервые увидит подземную инфраструктуру базы. И, конечно же, «Военная приемка» покажет, как стратегические атомные подводные крейсеры несут боевое дежурство на море, и как на суше экипажи подлодок готовятся к морскому бою.

Подробности на https://tvzvezda.ru

ВоеннаяПриемка #Камчатка #ВМФ #Армия

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=0kod9taK1us

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Дальний Восток и немирный атом
... построено пять АПЛ, атомных подводных лодок. Каждая, помимо двух...«стратегическая дивизия атомных подводных лодок». Шесть подводных ракетоносцев дивизии в ...атомных подводных ракетоносцев. Их главной базой стал камчатский посёлок Рыбачий — «Осиное гнездо»...
О прозе жизни в миссиях „Apollo”
...блендера начинали размалывать маленькие кусочки осиного гнезда фекалий, которые остались на стенках...уже случалось прежде на борту подводной лодки, когда помещение переполнили ...точности повторяло аналогичное явление на подводных лодках во время аварийных ...
Бэкграунд, выпуск-253 за 14 апреля 2012
... с юанем, несмотря на все подводные камни, рассыпанные на их пути... этих выборов «белокаменная» превратилась в осиное гнездо откровенно прозападной и махрово антироссийской...
Фабрика марионеток. Исповедь школьного учителя
... там, где были потревожены химические подводные течения; с берега явственно слышались.... Я и не представлял, какое осиное гнездо разворошит моя просьба перевести Милагрос...
Военная приемка. Национальный центр управления обороной. Часть 3. Дальние рубежи
... увидят базу подводного флота России, которую страны НАТО прозвали «осиным гнездом», побывают на...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)