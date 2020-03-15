Евгений Сатановскмй о том, что происходит

Ну, страна у нас такая. Правят начальники столько, сколько удаётся, по-максимуму. Пока не помрут, не снимут их (или не свергнут), или не уйдут они САМИ на покой, передав бразды выбранному ими преемнику. Нет других вариантов. И, судя по всему, не будет.

Такая система. Не лучше, не хуже других. На большей части постсоветского пространства такая же. И на протяжении всей известной нам части истории человечества, у всех была такая. Можно принять как данность и успокоиться. Где-то при этом до сих пор — авторитарные монархии. Где-то конституционные. Где-то нет конституции, как в Британии, но парламент и правительство всем рулят, а королева так, для всеобщей любви. Меняет шляпки, пасёт стайку корги, гоняет сына и внуков, ссорится с невестками...

Где-то президенты и премьеры — племенные лидеры. И спасибо, если не очень зверствуют. А где-то и зверствуют. Африканский трайбализм — вещь страшная. Хотя формально — республики республиками. Где-то правят военные хунты. Где-то выбившиеся в президенты лидеры спецслужб. Или власть передаётся по наследству, чему демократия совершенно не мешает. А Индия это, Пакистан, Сирия или Азербайджан, неважно. В общем, понятно.

При этом, регулярная смена первых лиц во главе страны, как ни прискорбно, ничего не гарантирует и ни от чего не спасает. Что до приличий... Выборы в Америке, Израиле, Британии и Франции проходят при таком вале компромата и грязи, и к власти там приходят такие снусмумрики, что все претензии нашей оппозиции к действующему Первому есть мелочь и не стоящее внимания брюзжание аутсайдеров на собачьих бегах, недовольных тем, что они за кадром и обречены там оставаться вечно.

Нет, все претензии к правящей группе понятны. Так ведь она - плод эволюции страны, в рамках распада СССР, который те же самые люди, которые с ней борются, приветствовали, некоторые в нём участвовали, а многие из него извлекли немалую пользу. Ну, да, в гонке за властью, и в разделе и переделе активов, они проиграли и хотят реванша. А всем остальным это зачем? В смысле, населению? Не из теоретических соображений, а исходя из практического, трезво оценённого расклада? Этих снять, другие лучше будут? А чем? Вон, в Израиле и Америке заметно. Ничем. Те же говны собачьи, только под другим соусом.

Ну, будет не Путин, а Ходорковский, и поставит он на первые позиции Невзлина. Или Шендеровича. Для американского, европейского, украинского, грузинского и прибалтийского начальства это будет хорошо. А для страны? Чем?! Что наконец-то её добьют, продадут по частям, и она на отдельные регионы поколется, со всей той кровью и грязью, которую нам Горбачёв и герои Беловежской Пущи в своё время обеспечили? Справедливости больше не станет. Скорее, меньше. А то и вообще не останется. Подлости и негодяйства будет в верхах столько же. И даже люди останутся. Был Чубайс и будет. Была Собчак и останется. Были Зюганов, Жириновский, Явлинский, так они вечны. А Каспаров так и останется экс-чемпионом мира по шахматам. Ну, на газе и нефти будут сидеть другие миллиардеры.

Было бы хоть, на кого нынешних менять. Кто там ещё остался? Навальный и его Соболь? Эти да... так всё поменяют — по Украине видно. По Зеленскому. На него тоже народ надеялся. Не олигарх, не бандит, и, кстати, был не националист бандеровско-петлюровского типа... Еврей же... По крайней мере, был таким. Внешне. Избрали. Стало совсем кисло. Как всегда бывает, когда во власть приходит человек, единственное достоинство которого состоит в том, что он в ней раньше не был. Ну, не был. А как сам властью станет, такой фюрер из него получится...

Навальный во главе страны, если по авторитаризму ограничится уровнем Батьки Лукашенко, так это большое счастье будет. А он им точно не ограничится. Притом, что как посмотришь, с кем он рядом готов стоять, и с кем сотрудничает, пусть лучше Путин сколько хочет сроков на троне просидит, чем таких к власти подпускать. На дворе холодная война и на повестке дня несколько вариантов войн горячих. И не в Сирии, которая так, для тренировки, и проверки личного состава и техники. Как минимум возможны конфликты на западной границе и в Заполярье, вокруг Севморпути. Чёрт те что будет на юге. Причём при Назарбаеве Казахстан ещё держится, а после... А это для России несколько тысяч километров неукреплённых границ. Продолжается новое Великое переселение народов. В основном, в Европу, но нам тоже может перепасть.

Системы международного права и договоров о безопасности, считай, больше нет. ООН доживает своё, и наше влияние там — никакое. Раскол в американской элите куда глубже и опасней, чем кажется извне. Коронавирус — бледная тень будущих, настоящих пандемий. И так далее, и тому подобное.

Понятно, что отечественная система власти и управления страной построена через ж-пу, бюрократы выедают экономику и любые бюджеты, как червяки яблоко, криминала много на всех уровнях и во всех структурах, а планы и проекты, единственной целью которых является извлечение из системы очередного мешка денег очередной группой лоббистов, ни к чему путному привести не могут.

Понятна порочность и беспомощность кадровой политики на всех уровнях, которая приводит на все посты сплошь болванов и жуликов — зато по блату. Понятен развал и деградация всех государственнообразующих систем, под внедрение очередной волны идиотических оптимизационно-реформистских новаций. Как и то, что масса народу в "элите" спит и видит — сдать страну кому угодно, за достойную цену, и отъехать с честно украденными деньгами в комфортно обустроенные края.

Понятна теократизация страны, под причитания о скрепах, духовности и необходимости идеологии, и что всё это сплошные интриги алчных и амбициозных, но не слишком высокоморальных, не избыточно образованных и культурных, и не слишком умных людей, которые без госресурса, сами, ничего не могут. Даже с собственной паствой справиться, не говоря о том, чтобы новую привлечь.

И что ничего не поменяется, пока не настанет какой-нибудь глобальный облом, уровня поражения в Крымской войне, или революции (чего не хочется). Как и то, что после Путина, который оказался сильным лидером (большая это была ошибка Березовского, фатальная), придёт много более слабый. Разве что, он будет таким же умным тихоней, как сам Путин. Всё это понятно.

Но в рамках единственного нормального пути перехода власти, который известен человечеству: эволюционного, хотелось бы, чтобы тот, кто на неё будет претендовать, был СПОСОБЕН править и понимал, что и зачем делает. И для того, чтобы исправить ситуацию там, где её давным-давно надо исправлять. И, чтобы не изгадить её там, где её так легко изгадить. И, чтобы самоуверенной некомпетентности, не имеющего под собой никаких оснований апломба и дурного упрямства на пустом месте, в нём было поменьше, чем в том барчуке, которого страна запомнила по "денег нет, но вы держитесь" и "свобода лучше, чем несвобода". Но это так, к слову.

А в целом, не происходит в стране ничего совсем уж непредсказуемого. Скорее, наоборот. Для идеалистов это катастрофа, а для реалистов — норма-нормой. В конце концов, мы всё равно все в итоге помрём. Кто раньше, кто позже. И худшего с нами точно не произойдёт. Что ж теперь, на этом основании идти всей страной, вешаться, что ли?

Источник: https://zen.yandex.ru/media/ramatorius/o-tom-chto-proishodit-5e6d1edf720e971242d3d888?&utm_campaign=dbr