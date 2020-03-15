НЕ ФАКТ! Нормандия-Неман: трудная дорога на фронт

Выпуск №171.



Программа «НЕ ФАКТ!» пытается разобраться, как во время Второй Мировой войны в СССР оказались французские летчики – целая авиагруппа из добровольцев, которым на родине вынесли смертный приговор. Ведущий Арарат Кещян расскажет, как появилась легендарная эскадрилья «Нормандия», зачем французы отправились в Советский Союз и почему в этом была замешана большая политика. Кроме того, он выяснит, почему французские пилоты предпочитали только советские истребители и как «Нормандии» удалось спасти советско-французские отношения.



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#История #Война #Нормандия





Источник: https://www.youtube.com/watch?v=_CBhvJOcntE