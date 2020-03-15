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Навальный со своими ботами опять устроил травлю женщин

15:24. 15 марта 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Своим очередным псевдорасследованием про Маргариту Симоньян одиозный блогер Аексей Навальный спровоцировал травлю актрисы Альбины Кабалиной, снимающейся в программе «Международная пилорама». Ранее блогер уже неоднократно натравливал своих ботов на абсолютно неповинных людей и оскорблял женщин.

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Напомним, Навальный выпустил фильм «Паразиты» в котором насочинял про некие мошеннические схемы Симоньян и незаконное использования студии телеканала RT для сьёмок «Пилорамы». Как обычно, в качестве главных доказательств блогер опубликовал скрины непонятного происхождения, сказав, что их предоставил некий источник. Разумеется, всё это не более, чем фантазии основателя так называемого ФБК. Симоньян является художественным руководителем и автором сценария «Пилорамы» и получает за это свой гонорар, выплачивая с него налоги. Студия RT при этом используется официально.

После публикации фильма боты Навального набросились на Кабалину в соцсетях, хотя она попросту снималась в программе, зарабатывая достаточно скромный гонорар.

«Я зарабатывала кровные свои десять тысяч. Я думаю, меня понимают многие артисты, которые находятся на грани выживания в этом городе… Люди, я выживала. Я выживаю" – сказала актриса, после чего расплакалась из-за травли и «страшных сообщений».

Навальный ведёт себя как настоящая свинья, оскорбляя и унижая женщин. При этом блогер прячется за спину своих тупоголовых ботов, однако всем и так понятно, откуда ноги растут.

 

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