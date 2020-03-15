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На фоне разыгрывающейся в мире трагедии Израиль сообщил, что люди разных стран обвиняют евреев в том, что это они создали коронавирус!

12:15. 15 марта 2020 224 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

В Италии уже приравняли пандемию коронавируса к войне или крупному природному катаклизму! Как результат — Минздрав Италии рекомендует не спасать стариков, если у врачей в работе много инфицированных пациентов молодого и среднего возраста. 

Новость №1 от ВВС: «Итальянский Институт анестезии, реанимации и интенсивной терапии (SIAARTI) опубликовал рекомендации для медиков в чрезвычайных условиях. Документ начинается со сравнения нынешней ситуации с войной или крупными природными катастрофами, когда врачам приходится выбирать, кому из раненых и пострадавших помогать в первую очередь. Рекомендации призывают установить критерии отбора на основе «справедливости в распределении и оптимального использования ограниченных ресурсов». Главная идея, выдвигаемая экспертами, проста: доступ к интенсивной терапии следует обеспечить больным с более высокими шансами на выздоровление. Так, по их мнению, можно соблюсти принцип «максимального блага для максимального количество людей».  Источник

Новость №2 от NEWSru.co.il

Источник: http://www.newsru.co.il/world/14mar2020/adl804.html

Почему люди разных стран уверены, что это евреи искусственно создали коронавирус, поражающий всё новые и и новые страны, чтобы воспользоваться обвалом рынков?! 

Этому есть объяснение. Главная причина в том, что наиболее маргинальной части евреев такая подлость свойственна! В истории описано много случаев, когда именно евреи ради денег и власти шли на грандиозный обман миллионов людей. При этом, что важно, евреи, которые смогли обмануть миллионы людей и при этом озолотиться, не подвергались порицанию всем мировым еврейством, а наоборот признавались очень уважаемыми людьми!

Для меня лично самый показательный пример в этом плане — опубликованная на израильском сайте история удачного обогащения братьев Ротшильдов — Натана и Якоба — за счёт придуманной ими крутой аферы. Почитайте, что рассказывают сами евреи о Ротшильдах и о появлении у них огромного состояния. Материал с сайта: https://isralove.org

Вот лишь суть того события:

«...Утром Натан уже сокрушался по поводу успехов Наполеона и продавал свои акции. Тот же трюк проделал в Париже и Якоб. На бирже началась паника – ведь Ротшильды, которые все новости узнают первыми, продавали бумаги!!! Вслед за ними продавать ценные бумаги начали все! Произошёл обвал английских, австрийских, прусских ценных бумаг. А в это время агенты Ротшильдов скупали эти же бумаги за бесценок. Только через двое суток на бирже узнали, что на самом деле Наполеон битву проиграл. Люди теряли состояния, а Ротшильды за один день заработали 40 миллионов фунтов стерлингов и стали обладателями значительной части британской экономики».

Если учесть, что в 1815 году, когда была совершена эта афера, 1 фунт стерлингов был равен примерно 45-ти сегодняшним фунтам стерлингов, то «заработок» братьев Ротшильдов на грандиозном обмане людей составил по сегодняшним меркам 1 миллиард 800 миллионов фунтов стерлингов

И чем тогда этот грандиозный обман значительной части западного общества обернулся для Ротшильдов? Их привлекли к ответственности за эту аферу? 

Никак нет! Они, напротив, стали самыми уважаемыми людьми в Европе! «В 1816 году император Австрийской империи Франц II пожаловал Ротшильдам баронский титул. Их фамилия стала принадлежать к высшему свету австрийского дворянства. Британская ветвь династии была принята при дворе королевы Виктории. Считается, что с XIX века Ротшильды имеют самое крупное состояние в мире после создания Федрезерва». Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ротшильды

Другой пример: этнический еврей Анатолий Чубайс, глава корпорации «Роснано», которая осваивает технологии, позволяющие конструировать объекты размером с вирус, вдруг заявляет в 2010 году, что всё, человечество скоро начнёт вымирать бешенными темпами! 

Почему график «Что дальше?» должен быть таким, каким его нарисовал  в 2010 году А.Чубайс, указавший, что началом резкого падения вниз станет 2019 год? Подробности в моей статье «О всесилии нелюдей и бессилии перед ними людей...»

А ведь убийца-коронавирус «COVID-19» как раз очень здорово вписывается в этот график Анатолия Чубайса! (Надпись "короновирус" на графике А.Чубайса вписана моей рукой).

Может быть он был в курсе разработки этого вируса?! Не хочу утверждать это однозначно, но, зная, сколько раз Чубайс преступал закон (начиная с коробки из под ксерокса с долларами) и обманывал миллионы людей (приватизационные чеки), а также цинично говорил, что многие миллионы россиян должны будут вымереть, поскольку не впишутся в рынок, то я допускаю эту мысль. А ведь коронавирус, который сейчас гуляет по планете, появился не вдруг, его синтезировали искусственно, и появился он у вирусологов ещё в 2015 году!

Вот тому доказательство — публикация в медицинском журнале «Nature medicine» в номере от 12 декабря 2015 года. Причём уже в самом заголовке этой научной статьи сказано, что испытания коронавируса проводились на летучих мышах! Bat в переводе английского — летучая мышь.

А нам что говорят? Что в китайском Ухане первый случай заражения человека короновирусом произошёл от летучей мыши? Надо же, какое удивительное совпадение! А в 2015 году опыты проводились как раз на летучих мышах!

Ещё один факт, указывающий на то, что сегодняшняя пандемия коронавируса — дело рук детей диавола, заинтересованных в сокращении численности человечества.

Мужчина купил в магазине аэрозоль «Lysol» для уничтожения коронавируса на поверхности предметов и одежды, а на нём напечатана дата выпуска — 31 августа 2019 года! У человека, разумеется, шок. Он спрашивает: откуда производители узнали, что через полгода коронавирус «COVID-19» появится в Китае, а далее в Иране и Италии?!

Как видите, у людей всего мира есть основания подозревать «самую талантливую нацию», её вирусологов и нанотехнологов в создании смертоносного коронавируса «COVID-19» и нынешней пандемии!

14 марта 2020 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Любопытно, как на жидобандеровской Украине видят сегодня решение проблем с  пенсионерами: на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации министр здравоохранения Илья Емец прямо так и заявил, что в Украине от коронавируса «умрут все пенсионеры». Об этом факте написал в Facebook народный депутат от партии «Голос» Ярослав Железняк: «Новый министр здравоохранения только что на заседании профильного комитета заявил, что из-за вируса «умрут все пенсионеры» … Это транслирует канал «Рада», смотрят граждане. И главное, это не соответствует действительности… Задал вопрос министру. Дал возможность исправить ошибку. Ответ, конечно таков, что непонятно, успокоил или нагнал ещё паники», - написал народный депутат.  

Министр здравоохранения Украины Илья Емец сказал буквально следующее: коронавирусом «дети не болеют, а пенсионеры умрут!». Это можно понять так: по примеру Италии украинских пенсионеров просто не будут лечить!

И последнее. Игорь Гундаров, доктор медицинских наук, демограф: «А не фэйк ли коронавирус covid-19»?

Если потом окажется, что эпидемия коронавируса «covid-19» – на самом деле фэйк, бутафория, искусственная паника, как объясняет наш учёный, то люди ещё больше уверуют, что за этим фэйком стоят евреи, которые по примеру братьев Ротшильдов – Натана и Якоба – решили сделать гешефт на людской панике и обрушении мировых финансовых бирж.

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 1918 1388
    Игорь 15 марта 2020 в 14:30

    Коронвирус это новый герпес организованный на фабриках животных из-за их скрученного содержания. Антон, не люблю Чубайса, но тут он не при делах. На фабриках животных изготавливают заразу одну за другой даже перечислять не буду всё оттуда. И это дальше будет продолжаться, а такие публикации просто уводят от проблемы. Появился птичий грипп давайте диких птиц перебьем. Славно. Появился корон герпес в концлагерях животных, давайте людей в резервации загоним. И людей и животных не концентрировать нужно а рассредотачивать, вакцины можно каждый день изобретать если скученность людей и животных ещё увеличится.

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    • 3576 2990
      sergejИгорь 15 марта 2020 в 15:41

      Как ни странно все больше людей перебирается в город ,а деревня вымирает , вообще все делается наоборот .Может после короновируса люди поймут все плюсы проживания в маленькой деревне или городке . Деньги конечно важны , но они уходят на второй план когда вопрос касается жизни .

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  • 1834 1638
    georgi tarabov 15 марта 2020 в 14:35

    ЕСЛИ НЕ СЕЙЧАСЬ ,ТО КОГДА?
    Пора чистить имидж ЦИОНСКИМ СВИНЬЯМ , , ,НА ФОНЕ УМИРАЮЩИХ ПО ЗЕМЛЕ ЛЮДИ УЖЕ ДЕСЕТИЛЕТИЯМИ ОТ ” ОТРАВЫ ” ИЗ АМЕРОКОЗЛОДОЙСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ -800 LABORATORIES ALL AROUND ДЪ ВЪРЛД !

    ОПЛАЧИВАЕМЫЕ РАЗУМЕЕТСЯ ФАЛЬШИВАМИ ДОЛАРАМИ ИЗ ЖИДО-ФЕД.РЕЗЕРВА -USA-С ЧЕМОДАНАМИ !

    ПАТЕНТЫ АНГЛО-ХАМЕРИКЯН ЗЛЮКЕН ЗОБАКЕН:

    1 -ФАЛЬШИВЫЕ ДОЛАРЫ
    2- ФАЛЬШИВАЯ НАЦИЯ -1
    3 -ФАКЕ НЮЗ
    4 -SHITTY ДЕМОКРАЦИОНЕ
    5 -Н-1 ПЕДОФИЛИЯ В ФИЛМ-ИНДУСТРИЯТА(в основном- евреи )

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