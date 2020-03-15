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Либералы плюют на карантинные меры и призывают участвовать в массовых беспорядках

17:29. 15 марта 2020 124 просмотра 13 коммент. Опубликовал:

По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, организаторов незаконных митингов, призывающих людей участвовать в массовых беспорядках в условиях распространения коронавирусной инфекции, необходимо привлекать к уголовной ответственности.

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Накануне в Париже почти 400 активистов движения «Желтые жилеты» организовали митинг, несмотря на карантинные меры, запрещающие проводить мероприятия с численностью более 100 человек. В итоге, более 17 человек были задержаны, а в отношении самых агрессивных участников митинга пришлось применять жесткие меры.

Сейчас в Москве и во многих других регионах России из-за эпидемии также запрещено проводить массовые мероприятия. В столице ограничения утверждены для мероприятий с численностью более 5 тысяч человек. Однако всевозможные либералы как всегда наплевали на запреты и уже планируют организовать в Москве несанкционированный митинг против обновления Конституции.

Милонов уверен, что в условиях распространения вируса проведение массовых мероприятий недопустимо.

«Это не просто провокация с целью столкнуть людей и дезинформировать их о том, что якобы мероприятие законное. Ведь организаторы, в частности, навальнисты, не говорят правды тем, кого они ведут на митинги. Они всегда говорят, что те имеют право, закон никто нарушать не будет, не предупреждая о последствиях. Только лишь боевые бригады знают, что их могут скрутить, и собственно, правильно сделают», — объяснил депутат Госдумы.

Парламентарий также отметил, что людей попросту вводят в заблуждение, призывая участвовать в подобных акциях. В итоге обманутые люди пострадают, а кучка политических неудачников, устроивших несанкционированный митинг, как всегда избежит реальной ответственности, подметил Милонов.

«Пора переквалифицировать действия провокаторов из административного хулиганства в более серьезную уголовную составляющую. Организаторы незаконных митингов должны знать, что если они сами вышли с плакатами незаконно, их могут оштрафовать, предупредить или просто попросить уйти и это нормальное отношение в демократическом обществе. Но если они толкают людей и стремятся спровоцировать массовые беспорядки, то тогда к ним будет совсем другой подход», — подытожил он.

Кроме того, парламентарий обратил внимание, что ни в одной стране не ценят провокаторов, поэтому необходимо предпринимать более жесткие меры в отношении организаторов несанкционированных акций.

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