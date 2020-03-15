Либералы плюют на карантинные меры и призывают участвовать в массовых беспорядках
По мнению депутата Госдумы Виталия Милонова, организаторов незаконных митингов, призывающих людей участвовать в массовых беспорядках в условиях распространения коронавирусной инфекции, необходимо привлекать к уголовной ответственности.
Накануне в Париже почти 400 активистов движения «Желтые жилеты» организовали митинг, несмотря на карантинные меры, запрещающие проводить мероприятия с численностью более 100 человек. В итоге, более 17 человек были задержаны, а в отношении самых агрессивных участников митинга пришлось применять жесткие меры.
Сейчас в Москве и во многих других регионах России из-за эпидемии также запрещено проводить массовые мероприятия. В столице ограничения утверждены для мероприятий с численностью более 5 тысяч человек. Однако всевозможные либералы как всегда наплевали на запреты и уже планируют организовать в Москве несанкционированный митинг против обновления Конституции.
Милонов уверен, что в условиях распространения вируса проведение массовых мероприятий недопустимо.
«Это не просто провокация с целью столкнуть людей и дезинформировать их о том, что якобы мероприятие законное. Ведь организаторы, в частности, навальнисты, не говорят правды тем, кого они ведут на митинги. Они всегда говорят, что те имеют право, закон никто нарушать не будет, не предупреждая о последствиях. Только лишь боевые бригады знают, что их могут скрутить, и собственно, правильно сделают», — объяснил депутат Госдумы.
Парламентарий также отметил, что людей попросту вводят в заблуждение, призывая участвовать в подобных акциях. В итоге обманутые люди пострадают, а кучка политических неудачников, устроивших несанкционированный митинг, как всегда избежит реальной ответственности, подметил Милонов.
«Пора переквалифицировать действия провокаторов из административного хулиганства в более серьезную уголовную составляющую. Организаторы незаконных митингов должны знать, что если они сами вышли с плакатами незаконно, их могут оштрафовать, предупредить или просто попросить уйти и это нормальное отношение в демократическом обществе. Но если они толкают людей и стремятся спровоцировать массовые беспорядки, то тогда к ним будет совсем другой подход», — подытожил он.
Кроме того, парламентарий обратил внимание, что ни в одной стране не ценят провокаторов, поэтому необходимо предпринимать более жесткие меры в отношении организаторов несанкционированных акций.
Ещё один идиот, как тот поп что поперся в Италию поддерживать местных верующих и заразившийся короновирусом.
Зато в рай ))
Скорее в другое место.
Давно надо подчистить. И наружных , и внутренних. Тока не всех. Шоб пульс не потерять ( рука на пульсе) , и , при необходимости , пугала демонстрировать.
Дабы не было заражения протестантов следует обливать дезинфицирующей жидкостью с брансбойта, а после них помыть асфальт с шампунем.
А голосовать за поправки можно, это же не митинги.
Кто поправки читал? Там митинги к массовым беспорядкам приравниваются? То есть не массовые беспорядки на митинге, а уже само мероприятие – это беспредел?
ФиККня. Мишустин Россию оцифровал и внедрил АНТИВИРУС от Касперского.
Всё.
Никаких больше вирусов.
Я вообще поражаюсь беззубости властей.
Надо не ограничивать, а вообще запретить всякие массовые митинги и
другие мероприятия пока не исчезнет угроза заражения коронавирусом.
Аналогично и с поездками за границу российских граждан, а также посещениями иноземцами нашей страны.
Только и слышно, что правительсво рекомендует…
Не рекомендовать, а запретить. Виновных привлекать к наказаиям вплоть до уголовных.
Так вон для чего его придумали (короновирус-то) чтоб митинги запретить, под видом нераспростронения,скоро наверное скажут больше трех несобиратся.
!
Вам адресовал нечаянно
Кухарка управляет государством. Итоги недели. Плодотворная дебютная идея:
https://www.youtube.com/watch?v=g57fbEoZGKA