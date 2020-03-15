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Клиновоздушный ракетный двигатель и почему он не используется.

19:21. 15 марта 2020 153 просмотра Один комментарий Опубликовал:

Источник: https://youtu.be/2Sz1A0mzS5o

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