Как играть в жизнь

Что значит играть в Жизнь?

Алексей Орлов и Мария Сура



- Как играть?

- Есть ли правила в этой игре, и какие инструменты и ресурсы необходимы, чтобы в неё играть?

- Как играть, чтобы выигрывать?



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-VmXhnzX5K0