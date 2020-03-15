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Как играть в жизнь

15:52. 15 марта 2020 75 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Что значит играть в Жизнь?
Алексей Орлов и Мария Сура

- Как играть?
- Есть ли правила в этой игре, и какие инструменты и ресурсы необходимы, чтобы в неё играть?
- Как играть, чтобы выигрывать?

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-VmXhnzX5K0

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