Иван Охлобыстин: Я пойду голосовать за будущую Российскую Империю

Что я думаю о поправках Конституции РФ и предстоящем 22 апреля голосовании? Я об этом говорил в Лужниках ещё в 11-м году. Рано или поздно дорога приведёт нас к Империи.

Простыми словами — как избиратель я доволен Президентом. Не всё шло гладко, но как поется в песне: «где стихи там и проза». А о поправках что сказать: Россия начинает обретать идеологию, что само по себе прекрасно!

Про «обнуление сроков» думаю так: Президент прежде всего русский офицер, а русские офицеры никого ради Отчизны не щадят, в первую очередь самих себя. Так вот, как офицер, он сам точно решит, когда надо уйти. Не надо ему помогать в этом. Не отвлекайте от красивого жеста на прощанье — обновлённой Конституции, содержащей все необходимые инструменты для будущего строительства Империи! Как это будет выглядеть, я не знаю. Пока никто точно не знает. Но суть понимают все одинаково.

Поправки в конституцию — отголоски этой сути. Государствообразующий русский народ наконец-то упомянули в законодательном контексте русских! Семья — исключительно папа мама, не дядя дядя. Индексация — ну, понятно — старики должны быть сытые. Культура священна и призвана воспитывать народ, а не растлевать его. И так далее.

Но самое главное — Бог! Верить в Бога — уже не Конституционное право, а Конституционное обязательство. Это многое меняет. Вклад святейшего патриарха Кирилла в этом вопросе бесценен. А ведь кто-то когда-то даже укорял его за это! Не удивлюсь, если лет через 200 наши мудрые потомки решат и президента и патриарха приписать к лику святых. В русской истории это сплошь и рядом.

Также немаловажно — не будем забывать, что голосование выпадает на среду Светлой Седмицы, и на такую же среду в 1945 году пришелся День Победы, а в 61-м году первый человек покорил в космос. Это поистине судьбоносное решение. При голосовании надо учитывать и это тоже. Личный вклад в заведомо великую историю.

Лично я пойду голосовать больше, чем за поправки к Конституции, я пойду голосовать за будущую Российскую Империю.

Охлобыстин Иван Иванович (р. 1966, Тульская область) — российский актёр, режиссёр, сценарист, драматург, журналист и писатель. Священник Русской Православной Церкви, временно запрещённый в служении. Креативный директор компании Baon. Постоянный член Изборского клуба.

Обложка: Книга и брошюры по конституции Российской Федерации в книжном магазине Краснодара. Фото Николай Хижняк / РИА Новости

Источник: https://nstarikov.ru/ivan-ohlobystin-ja-pojdu-golosovat-za-budushhuju-rossijskuju-imperiju-113973