Иван Охлобыстин: Я пойду голосовать за будущую Российскую Империю
Что я думаю о поправках Конституции РФ и предстоящем 22 апреля голосовании? Я об этом говорил в Лужниках ещё в 11-м году. Рано или поздно дорога приведёт нас к Империи.
Простыми словами — как избиратель я доволен Президентом. Не всё шло гладко, но как поется в песне: «где стихи там и проза». А о поправках что сказать: Россия начинает обретать идеологию, что само по себе прекрасно!
Про «обнуление сроков» думаю так: Президент прежде всего русский офицер, а русские офицеры никого ради Отчизны не щадят, в первую очередь самих себя. Так вот, как офицер, он сам точно решит, когда надо уйти. Не надо ему помогать в этом. Не отвлекайте от красивого жеста на прощанье — обновлённой Конституции, содержащей все необходимые инструменты для будущего строительства Империи! Как это будет выглядеть, я не знаю. Пока никто точно не знает. Но суть понимают все одинаково.
Поправки в конституцию — отголоски этой сути. Государствообразующий русский народ наконец-то упомянули в законодательном контексте русских! Семья — исключительно папа мама, не дядя дядя. Индексация — ну, понятно — старики должны быть сытые. Культура священна и призвана воспитывать народ, а не растлевать его. И так далее.
Но самое главное — Бог! Верить в Бога — уже не Конституционное право, а Конституционное обязательство. Это многое меняет. Вклад святейшего патриарха Кирилла в этом вопросе бесценен. А ведь кто-то когда-то даже укорял его за это! Не удивлюсь, если лет через 200 наши мудрые потомки решат и президента и патриарха приписать к лику святых. В русской истории это сплошь и рядом.
Также немаловажно — не будем забывать, что голосование выпадает на среду Светлой Седмицы, и на такую же среду в 1945 году пришелся День Победы, а в 61-м году первый человек покорил в космос. Это поистине судьбоносное решение. При голосовании надо учитывать и это тоже. Личный вклад в заведомо великую историю.
Лично я пойду голосовать больше, чем за поправки к Конституции, я пойду голосовать за будущую Российскую Империю.
Охлобыстин Иван Иванович (р. 1966, Тульская область) — российский актёр, режиссёр, сценарист, драматург, журналист и писатель. Священник Русской Православной Церкви, временно запрещённый в служении. Креативный директор компании Baon. Постоянный член Изборского клуба.
Обложка: Книга и брошюры по конституции Российской Федерации в книжном магазине Краснодара. Фото Николай Хижняк / РИА Новости
Источник: https://nstarikov.ru/ivan-ohlobystin-ja-pojdu-golosovat-za-budushhuju-rossijskuju-imperiju-113973
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Так. Готовьтесь к обязанности верить в бога. ( по Охлобыстину) Начните с Кузи.
Охлобыстин,Лёня Голубков,Миша Галустян и другие клоуны становятся ВЕЛИЧИНОЙ.
Надо голосить за Путина чтоб не избрали Охлобыстина или Зеленского.
Или Волочкову или Джигурду
Или Ходорковского
Этот может появиться только если Путин подпишет ОТКАЗ карандашиком на бумаге в клеточку. И его арестуют. Тогда Ходора будут встречать с броневиками. Не на жд. вокзале но в аэропорту.Иначе никак
Забавно они переобуваются в полете.
Во как!Конституционное обязательство верить в Б-г!Надо внести уточняющую поправку в какого Б-г верить и что делать с атеистами.
Историю никто не читает. Сколько в ближайшей истории было империй? И каких! И где они сейчас? Правильно. В документах истории. Ну и далее будем бегать по кругу? Охлобыстина уперед, с факелом. Ну не уж то не понять, что кто-как-когда все равно эту империю развалит? Может лучше выйдем на новый виток эволюции, не наступая на старые грабли?