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Историческая ложь!!! Новые факты подмены Петра 1

17:56. 15 марта 2020 150 просмотров Нет комментариев Опубликовал:
Петра I подменили ещё в детстве? Оказывается, никто не знает, где и когда родился будущий император!


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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4930256.html

Метки: власть, вольнодумец, Гипотеза, империя, история, ложь, пётр, Россия

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