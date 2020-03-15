Иммануил Кант как создатель „научной” русофобии



К сожалению, мы находим мало следов этого опыта в его суждениях о России и россиянах. Возникает вопрос: каковы же были иные источники его знаний? Откуда он их брал?



Высказывания Канта о россиянах можно найти в его «Лекциях о физической географии». В те времена география отличалась от сегодняшнего её понимания.



В этих лекциях Кант довольно много рассуждает о национальных характерах, национальных кухнях, религии. Всё это тогда входило в понятие так называемой физической географии. Второй источник суждений Канта о России и россиянах — его лекции по антропологии.



Кроме того, можно найти разрозненные мысли Канта о России в самых разных его печатных работах.



Итак, источники кантовских «Лекций о физической географии» достаточно хорошо исследованы. Кое-что до сих пор неясно, но известно, что Кант в то время был большим почитателем описаний путешествий. Какими источниками он пользовался?



Это были дневники путешественников и заметки первоклассных исследователей. Лучшее, что можно было найти в то время — штудии Антона Фридриха Бюшинга, Иоганна Георга Гмелина, Иоганна Готлиба Георги, Петра Симона Палласа. Конечно, сегодня любой ребёнок может включить телевизор и, переключая каналы вроде National Geographic, узнать о той или иной стране гораздо больше, чем Кант за всю свою жизнь.



Но Кант был философом, и всё, что он читал, он читал, что называется, философским глазом. Вместе с тем Кант порой высказывает о национальном характере очень странные мысли, и источники этих его высказываний до сих пор неизвестны. <…> На мой взгляд, сила Канта была прежде всего в метафизике и этике.



Что касается физической географии, уровень его знаний просто соответствовал уровню того времени. В лекциях по антропологии у него часто встречаются по-настоящему странные предубеждения. Ну, абсолютно человеческая черта, ничто человеческое ему не чуждо.



О географическом положении России



— Кант размышлял, полезна ли величина России. По мнению философа, это скорее плохо, чем хорошо. Огромный размер России объясняет, почему этой страной так трудно управлять. Особое внимание Кант уделял северному положению России. Он считал, что южные страны, где день и ночь примерно одинаковы, обладают большим порядком. Хотя сегодня можно проверить это утверждение, сравнив итальянский порядок и немецкий «орднунг».



В любом случае так думал Кант, так думали некоторые в XVIII веке. Россияне бывали в Кёнигсберге, но Кант в России не был никогда. И он предполагал, что проблема России в том, что ночь там длится слишком долго. И не только в Сибири, но и в Санкт-Петербурге. О Москве он практически не высказывался.



Кант кое-что написал об отношениях России и Китая. Он считал, что, если бы реки России текли на юг, тогда между этими странами были бы гораздо более тесные и тёплые взаимоотношения, что приносило бы всей России исключительную пользу. Но российские реки текут к Северному Ледовитому океану, и с этим ничего не поделать.



Границу между Азией и Европой Кант прочерчивает не по Уральским горам, а по Енисею, то есть практически по восточной Сибири. Если сейчас без комментариев перевести это описание карты на русский язык, то люди просто посмеются, но это не смешно — таков был уровень знаний XVIII века.



Ещё один пример из лекций Канта по физической географии. Речь там идёт о людях в Калмыкии, у которых есть обезьяний хвост. Некоторые попытаются высмеять Канта: представляете, тот, кто говорил о категорическом императиве, разуме, рассказывает нам о людях, снабжённых небольшим придатком в виде обезьяньего хвоста.



К счастью, есть источник этих знаний Иммануила Канта. Философ цитирует исследование «Топография Оренбургской губернии» россиянина Петра Рычкова. Рычков был членом Российской академии наук.



Книга эта была издана в Императорской академии наук в Санкт-Петербурге. Интересно, что Рычков говорит о том, что не так уж точно известно о существовании людей с обезьяньими хвостами: какой-то переводчик рассказывал, что он об этом слышал и утверждал, что даже видел такого ребенка. Но у Канта несколько иная модальность этой фразы.







О национальном характере



— Есть ли вообще национальный характер? Для Канта это не риторический вопрос. Он сам задаёт его и сам утвердительно на него отвечает. В качестве подтверждения национального характера Кант приводит русскую армию. Он утверждает, что тот, кто видел русскую армию, точно знает, что национальный характер — это не химера: все русские солдаты как будто из одной закваски, примерно одинаковые на лицо, такие бравые парни.



Вместе с тем, с одной стороны, Кант говорит, что определённые черты русского характера хорошо известны.



С другой, он пишет, что русская нация пока что не очень известна миру, а потому сложно говорить о национальном характере.



С третьей стороны, Кант считает, что русские находятся в процессе развития их национального характера, и для того, чтобы делать выводы о нём, нужно подождать.



К тому времени, когда Кант писал, что русские ещё не очень известны, Кёнигсберг уже был русским городом, сам Кант четыре с половиной года числился подданным Российской империи, русские завоевали Берлин, Александр Суворов преодолел Альпы в ходе своего италийского похода. Тем не менее Кант верит Жан-Жаку Руссо, Готфриду Лейбницу и другим, кто за 50 лет до него создал миф о том, что русская нация неизвестна.



Но что же, по Канту, относится к важным чертам русских? Основной лейтмотив — твёрдость. Позже он будет сравнивать русских с поляками, говорить о мягкотелых поляках и твёрдых, суровых русских. Этот нарратив мы часто находим у Канта. Откуда эта твёрдость? Кант утверждает, что русские женщины воспитывают своих детей очень жёстко. Это, конечно, большой вопрос, как они их воспитывают.



Он говорит, что очень многие дети умирают, но те, кто выживает, посмотрите на русскую армию, — бравые парни. Закалка организма у русских жёсткая, но те, кто это пережил, становятся здоровыми, крепкими людьми, лучшими инструментами войны.



В то же время Кант часто противоречит сам себе в определении русских национальных черт. «Русские не глупы», — утверждает он. Буквально следующая цитата — «Русские глупы». И подобные тезисы вы постоянно находите у Канта в его лекциях об антропологии. «У русских нет природы» и наоборот «У русских такой природный характер, какого нет ни у одного другого народа».



Эти противоречия — своего рода признак того, что в антропологии Кант был нерешительным и постоянно пытался найти новые источники, исследовал их, приходил к новым результатам. Подобные его суждения, в принципе, имеют некую фантазийную, спекулятивную природу. Кстати, почему русские глупы? Чтобы обосновать это суждение, он приводит в пример историю. К сожалению, неизвестно, из какого источника она получена.



Может, какой-то иностранец был в России, увидел сценку в Санкт-Петербурге, потом пересказал её, Кант услышал или прочитал её и сделал вывод: русские глупы. История эта о том, что в Санкт-Петербурге был мост, который можно переходить только после пушечного выстрела. Человек шёл по мосту, услышал пушечный выстрел, развернулся и пошел обратно на берег.



Почему человек вернулся? Может, он вдруг понял, что забыл кошелёк. Мы этого не знаем. Однако Канту хватило этого пересказа, чтобы прийти к своим суждениям. Кант часто писал о том, что неблагоразумно характеризовать нацию, исходя из мелочей, но, как видите, сам не всегда следовал этой логике.







О русских поговорках



— Я попытался пересчитать все слова на русском языке, которые нашёл в текстах Канта: «олени», «белуга», «стерлядь», периодически в текстах, которые служили источником для Канта, возникает слово «квас», иногда «щи». В принципе, это все русские слова, которые знал Иммануил Кант. Тем не менее это не мешало ему делать выводы о русском языке.



Канту была известна поговорка о том, что если муж не бьет жену, то он ей не верен. Однако философ считал это выдумкой. Его любимая поговорка из русского языка (она встречается многократно): «Гостя встречают по одёжке, а провожают по уму».





О науке и культуре



— Кант был очень скептично настроен относительно российской культуры и науки. Он считал, что русским не хватает оригинальности: они могут хорошо воспроизводить, но не придумывать что-то своё. Кант отмечал, что ему не известен ни один великий русский художник, который бы не копировал, а создавал что-то самостоятельное. Здесь мы снова встречаемся с противоречием.



В другой цитате Канта утверждается, что у русских есть дисциплина и культура.



В третьей снова говорится о том, что культуры у русских нет. Кант отмечает, что русские охотно берут учителей из-за границы. С 1755 года, с основания Московского университета, это действительно было так, но на смену поколению иностранных профессоров пришли русские профессора и преподаватели.



У Канта, честно говоря, вы этого не найдете. В чём же тогда состоит сила русских? Сильная сторона в математике. Кант считал, что математика — это наука, которой не нужна оригинальность, и потому она очень подходит русским. Среди математиков он находит уважаемых русских, но не называет ни одного конкретного имени.





О религии



— Что Кант вообще знал о православной церкви? Известно, что во время Семилетней войны была временная православная церковь располагалась недалеко от дома, где тогда проживал Кант. Но у нас нет доказательств, что Кант эту церковь посещал. Единственное, что я нашёл у него — это цитата по отношению к мощам и Троице-Сергиеву монастырю.



В «Лекциях о физической географии» есть много описаний религии сибирских народов. Много сказано там о шаманах и шаманках, которые обманывают людей.



Это описания были взяты у Иоганна Георга Гмелина. Кант довольно дотошно передает его цитаты. Кстати, почему-то Кант считает, что марципан заимствован у русских монахов, что он придуман русскими. Источник этих его знаний неизвестен, но таково было мнение великого философа из Кёнигсберга.





Об армии



— Видимо, это единственная «русская» тема, выводы о которой Кант делает, основываясь на личном опыте, а не на суждениях Лейбница, Руссо и философов Просвещения, живших за сто лет до него. Почти все высказывания Канта по отношению к русской армии очень комплиментарные за исключением одного.



Кант утверждает, что в русской армии практически нет дезертиров, потому что россияне верны своей императрице, очень любят свою родину, и это знак того, что русские не являются просвещёнными, в отличие от немцев.



Немцы не настолько связаны со своей землей, поэтому во всем мире можно найти немецких колонистов, они легко уезжают, и, таким образом, в глазах Канта являются более просвещённой нацией. Думаю, можно по-разному относится к этому выводу, но таково было мнение Иммануила Канта.



О крестьянах



— Кант утверждает, что русские являются невероятно прилежными крестьянами. Они гораздо умнее крестьян Пруссии, Силезии, Саксонии, Швабских земель и так далее. Русский крестьянин — это самоучка, который владеет разными ремёслами и может всё сделать своими силами, будь то дом или телега.



С одной стороны, утверждает Кант, это прекрасно, но как раз в этом заключена и большая проблема, потому что всё, что крестьянин может сделать, — очень плохого качества. Всё это может быть использовано только для каких-то бытовых целей, и потому это препятствие к процветанию ремёсел, развитию городов, развитию торговли между городом и деревней.



С одной стороны, это умение — большая сильная сторона русского народа. С другой, именно в этом заключена его большая слабость.

Алина Белянина



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