Владимир Путин подписал законопроект об обновлениях в Конституции РФ

Законопроект о предстоящих обновлениях в Конституции РФ подписан российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующий документ разместил официальный портал правовой информации.

В документе прописаны обновления касательно новых требований к президенту РФ, членам правительства и чиновникам. Также прописаны положения, устанавливающие приоритет законодательства России над международным, число президентских сроков и т.д.

«После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 настоящего закона, президент Российской Федерации издает указ об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу», ― говорится в законе.

В документе также отмечается, что обновлённая Конституция РФ будет незамедлительно опубликована сразу после появления официальных результатов общероссийского голосования.

Напомним, всенародное голосование будет проведено 22 апреля. День решено сделать нерабочим. Принять участие в голосовании в соответствии с законодательством могут российские граждане старше 18 лет, за исключением недееспособных и заключенных.

Законопроект об обновлениях в Конституции РФ был принят в Госдуме в третьем чтении 11 марта. Вчера, 13 марта документ был поддержан законодательными собраниями всех регионов России. Сегодня российскими сенаторами было принято постановление об итогах рассмотрения парламентами регионов закона об обновлениях.