В Москве бушует ураганный ветер
11:02. 14 марта 2020 201 просмотр 3 коммент. Опубликовал: feedmatic
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…
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Потребность в социальной позиции или стремление к власти, с одной стороны, и принцип наслаждения, или, как его можно было бы назвать, стремление к наслаждению, с другой стороны, являются лишь производными от первичного, главного интереса человека — его стремления к смыслу.
Про то, что леса, которые сдерживали буйство стихии, хищнически вырубали, о том помалкивали, а теперь завыли о сильных ветрах…
Впечатляет! Если, даже, тяжелые бетонные блоки летают, то ждите конца света…
Лёнь , а ты за летающие тяжёлые бетонные блоки где в сюжете увидел , подскажи.