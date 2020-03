Ученые начали серьезно относиться к идее варп-двигателя — а точнее, к одному конкретному концепту.

Как же сложно жить в релятивистской #вселенной — ближайшие звезды находятся в нескольких световых годах от нас, а скорость света — это предел. Не удивительно, что в фантастических романах и фильмах авторы часто используют какую-то версию FTL-двигателя, позволяющего быстро перемещаться между звездными системами и галактиками.

Нажал кнопку, вдавил педаль, и двигатель корабля — технологию работы которого никто обычно не может объяснить — переносит тебя в любую точку Вселенной.

И все же в последние годы научное сообщество начало присматриваться, пусть и с большим скептицизмом, к одному конкретному концепту подобного двигателя — варп-двигателю Алькубьерре.

Именно об этом концепте и его реалистичности рассказал на ежегодном форуме Американского института движения и энергии аэронавтики и астронавтики (American Institute of Aeronautics and Astronautics Propulsion and Energy Forum) физик Джозеф Анью (Joseph Agnew) из Центра исследования движения (Propulsion Research Center, PRC) при Университете штата Алабама в Хантсвилле. В частности, он поделился результатами своей работы “Исследование варп-теории и технологии с целью оценить идею и ее реалистичность”.

В общем-то Анью не соврал, когда сказал, что теория варп-движения относительно проста.

(kirstypargeter/iStock)

Впервые она была предложена в 1994 году мексиканским физиком-теоретиком Мигелем Алькубьерре. По сути, это чисто теоретическое (но потенциально реалистичное) решение уравнений Эйнштейна, которые описывают то, как в нашей Вселенной взаимодействуют энергия, пространство и время.

Если по-простому, то варп-двигатель Алькубьерре — пузырь Алькубьерре — движется благодаря волнам, которые одновременно сжимают пространство перед кораблем и растягивают пространство позади корабля. Согласно теории, космический корабль, находящийся в центре такой волны, сможет лететь на этом “варп-пузыре” со скоростью гораздо выше скорости света.

И это не противоречит общей теории относительности, так как корабль будет двигать само пространство-время, а не двигаться внутри пространства-времени.

Первоначально от идеи отмахнулись, ведь она была чисто теоретической. Но в последние годы о ней снова вспомнили, во многом благодаря лаборатории физики движения Eagleworks Laboratory при НАСА. В 2011 году в рамках 100 Year Starship Symposium директор лаборатории Харольд “Сонни” Уайт выступил с презентацией “Механика варп-полей 101” (одноименная научная статья, pdf).

По словам Уайта, теория Алькубьерре в общем-то адекватна, но, конечно, нужно ее тестировать и развивать, чем ученые и занимаются в лаборатории Eagleworks Laboratory.

Тем же занимается и Анью, несмотря на смешки коллег.

Во многом теории варп-двигателей помогло открытие в 2016 году учеными# LIGO #гравитационных волн. Во-первых, это подтвердило предположение Эйнштейна, сделанное сто лет назад. Во-вторых, доказало, что то искривление, которое, в теории, создает варп-двигатель, существует в природе. Это важный, но не единственный шаг, сделанный за последние несколько лет, говорит Анью:

За последние 5–10 лет или около того было проделано немало работы в предсказании эффектов подобного двигателя и того, как его можно воплотить в жизнь. Всё это укрепляет фундаментальные предположения и концепты, а также закладывает основу для тестирования [этих идей] в лабораториях.

Конечно, потребуется еще немало исследований и наблюдений, прежде чем начнутся экспериментальные исследования. Это касается как теории, так и сопутствующих технологий.

Самой большой проблемой концепта Алькубьерре пока что остается энергия. Для создания варп-пузыря требуется огромное количество как положительной, так и отрицательной энергии. И пока что ученые считают, что поддерживать достаточную плотность отрицательной энергии можно будет лишь с помощью экзотической материи.

Сколько же энергии понадобится? Эквивалент массы Юпитера. И поверьте, это еще не так много. Согласно самым первым оценкам, понадобился бы эквивалент массы Вселенной.

По словам Анью, двигаться дальше нужно через развитие квантовой физики, квантовой механики и метаматериалов. С технической стороны потребуются сверхпроводники, интерферометры и магнитные генераторы.

Варп-двигателю Алькубьерре придется проделать тот же путь, который уже проделали ядерные исследования, космические исследования, электромобили, многоразовые ракетные двигатели и авионика. Возможно, в какой-то момент теория все же развалится, а может, как и все вышеперечисленное, преодолеет точку невозврата и станет частью нашей повседневности.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/funscience/uchenye-nachali-serezno-otnositsia-k-idee-varpdvigatelia--a-tochnee-k-odnomu-konkretnomu-konceptu-5d8b5805f557d000ad05ddf6