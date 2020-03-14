Профессор МПГУ Н.В.Асонов на канале “Красная линия”. “Темы дня. Национализация элиты отменяется”

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=15cJr0XoOkE
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Только молитва может высветить на мгновение божественное «Ты» — бога как «Ты». Это единственный акт человеческого духа, способный вызвать присутствие бога как «Ты».
— Виктор Франкл
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