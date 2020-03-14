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Проблемы рабочих Зюганова его КПРФ не интересуют, ведь у них нет денег

17:13. 14 марта 2020 138 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

В партии КПРФ давным-давно позабыли про пролетариев, а марксистские идеи вспоминают только ради собственной рекламы. Сейчас коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым сосредоточены на интересах крупного капитала. При этом представители КПРФ не стесняются связываться с прозападными структурами, тем самым подвергая внешним грозам нашу страну. 

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По сути КПРФ является идейной продолжательницей КПСС 80-90-х, на которой лежит ответственность за развал СССР. КПРФ была создана путём сговора Горбачёва, Ельцина и Зюганова. Списки членов КПСС были переданы Горбачевым в КПРФ. Когда люди приходили на собрание КПСС, им объявляли, что они становятся членами КПРФ.

Рабочих в КПРФ сейчас вовсе нет, а акции социальной направленности проводятся исключительно ради пафоса. Впрочем, ничего удивительного в этом нет, ведь среди партийцев слишком много самых настоящих олигархов. Их проблемы рабочих никогда не волновали. Именно поэтому коммунисты увлечены исключительно своей парламентской деятельностью, но никак не общественной. 

В органах государственной власти КПРФ зачастую поддерживаются законопроекты, направленные на ущемление российского пролетариата, но товарища Зюганова это мало волнует. Главный коммунист уже давно плюнул на идеи социализма и продался олигархам.

 

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