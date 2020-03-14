Партия КПРФ превратилась в сборище отбитых маргиналов

В Мосгордуме от партии КПРФ заседает депутат Олег Шереметьев, но речь пойдёт не о нём, а о его помощнике Никите Зайцеве. Описать его можно следующим словами: анархист, фашист, экстремист, маргинал, в общем, самый настоящий дегенерат. Откровенно говоря, товарищу Зюганову хочется задать вопрос, зачем подобного персонажа содержать в партии. Видимо, главный коммунист страны совсем выжил из ума.

Достаточно посмотреть страницу «ВКонтакте» Зайцева, чтобы понять, что из себя представляет этот человек. Он подписан на внушительный список групп, призывающих к радикальным действиям и насильственному свержению власти.

THE SKINHEAD SUBCULTURE — одна из таких групп. Участники этого сообщества поддерживают террористов дела «Сети», приговорённых к тюремным срокам. Видимо Зайцев тоже считает, что убийцы и экстремисты осуждены несправедливо, а являются «жертвами режима».

Также помощник Шереметьева активно участвует в несанкционированных митингах, а зачастую и сам является организатором незаконных акций. Очевидно, что этот маргинал мечтает расшатать российское общество и устроить переворот в стране.

Впрочем, очевидно, что Зайцев отнюдь не заинтересован в благосостоянии России. Взять хотя бы то, что он выступает за возращение Крыма Украине.

По всей видимости, старческий маразм окончательно одолел Зюганова, и теперь партия коммунистов превратилась в сборище отбитых маргиналов.