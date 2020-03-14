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Партия КПРФ превратилась в сборище отбитых маргиналов

15:32. 14 марта 2020 80 просмотров 3 коммент. Опубликовал:

В Мосгордуме от партии КПРФ заседает депутат Олег Шереметьев, но речь пойдёт не о нём, а о его помощнике Никите Зайцеве. Описать его можно следующим словами: анархист, фашист, экстремист, маргинал, в общем, самый настоящий дегенерат. Откровенно говоря, товарищу Зюганову хочется задать вопрос, зачем подобного персонажа содержать в партии. Видимо, главный коммунист страны совсем выжил из ума.

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Достаточно посмотреть страницу «ВКонтакте» Зайцева, чтобы понять, что из себя представляет этот человек. Он подписан на внушительный список групп, призывающих к радикальным действиям и насильственному свержению власти.

THE SKINHEAD SUBCULTURE — одна из таких групп. Участники этого сообщества поддерживают террористов дела «Сети», приговорённых к тюремным срокам. Видимо Зайцев тоже считает, что убийцы и экстремисты осуждены несправедливо, а являются «жертвами режима».

Также помощник Шереметьева активно участвует в несанкционированных митингах, а зачастую и сам является организатором незаконных акций. Очевидно, что этот маргинал мечтает расшатать российское общество и устроить переворот в стране. 

Впрочем, очевидно, что Зайцев отнюдь не заинтересован в благосостоянии России. Взять хотя бы то, что он выступает за возращение Крыма Украине. 

По всей видимости, старческий маразм окончательно одолел Зюганова, и теперь партия коммунистов превратилась в сборище отбитых маргиналов.

 

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3 Комментария » Оставить комментарий


  • 14060 -130
    Русофил 14 марта 2020 в 15:39

    Почему превратилась?
    Там всегда были отборные УРОДЫ.
    Начиная ещё с эмигрантов при царе.

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  • 14580 11302
    jackomb 14 марта 2020 в 15:40

    Просто партия забыла для, чего он существует, и приемником какой партии она является. Совсем забыла, чьи идеи она должна генерировать. И так видно, что симпатий к КПРФ в стране всё меньше и меньше, но не смотря не на, что партия не работает с рабочим классом, с профсоюзами. А вместо – этого обновляет свой состав такими выскочками, которые даже пороха не нюхали.

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  • 8466 7412
    Руса 14 марта 2020 в 15:57

    Автор не указал является ли помощник Н. Зайцев членом КПРФ.
    Тут скорее всего надо пред”являть претензии к депутату Олегу Шереметьеву и если факты подтвердятся, гнать его в шею из
    Мосгордумы и КПРФ.

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