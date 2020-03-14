«Обнулись» в Мосгордуме: Беседина выступила против изменения Конституции
Вот он - цвет молодой политики.
Футболка с матерным словом.
Речь без доказательств.
Абсолютная беспринципность в лексиконе, свойственная пожалуй тем, кто на митингах да в соцсетях пытается сыграть на эмоциях, но никак не политика.
Ну и, конечно, это сейчас облетает весь мир, русская служба BBC смакует, пустив титры, чтобы поняли все, даже те, кто без звука или не слышит.
Именно таких политиков достойна Россия и Мосгордума.
Источник: https://youtu.be/OmwWtl5In3k
Сказать что КОРОЛЬ ГОЛЫЙ может или ребёнок или ДУРА.
А это надо быть какой умной чтоб выглядеть такой дурой
Это какой-то псих,речь нездорового человека:А вы знаете ,что власть преступная”Где это вы откопали этот образчик современной поросли Z.Протест свойственен в 14 лет вообще всему ,но ей 18-20,смотрится омерзительно ,не то ,чтобы вникать.
Это цвет и “сама независимость” нашей оппозиции.
На самом деле дикое позорище.
Даже в 90-х речи оппозиции выглядели умнее и логичнее.
Деградация налицо.
Вообще-то эту рыжую курицу ЛЮДИ ВЫБРАЛИ.
Деградация КОГО налицо?
Ведь если ОНА-депутат и строит домик под Парижем и деградант то остальные КТО?
https://www.youtube.com/watch?v=3_xxdCB1D34
Деградация оппозиции России.
Её не выбрали-её правильно посчитали.Если копнуть родословную всех этих депутатов то обнаружатся весьма интересные вещи(о которых они ,как правило,предпочитают помалкивать).
Так копни и расскажи людям. Кто мешает?
Когда сам копаешь то лучше и быстрей доходит.
А Вам, действительно, надо часто таким образом демонстрировать лояльность ( лизоблюдство) для личной безопасности ? Не уверены ? ) Кстати , у девахи есть логика , о которой Вы всем тыкаете.
Конечно есть.
Яркий образ.
Речь на грани.
Надпись.
Отработала на камеру на 100%.
Ну и, конечно же, задел на будущую «жертву режима».
Она недаром именно подобным образом выступила.
Вы были бы не Вы , если бы ответили по другому. ) Опустив 1 часть и перевернув вторую. Я – о содержании , а не об образе. Вот поэтому, в том числе, тело чаще всего и сидит в Сочах.
Я о её потенциалах.
Потенциал у рыжих один. Давно известный.
У нее, весьма вероятно, стенания за справедливое по логике её поступков, но несправедливое в силу её образа оппозиции, потенциал стать “очередной жертвой политических репрессий” Путина.
Недалеких в России еще много пока, скушают идею и не подавятся.
Один ЯП чего стоит – почти все реакционны и манипуляционны в потенциале своей реакционности.
Почти все – видят жизнь, как она есть , а не из башен. Вон, Зельц на Украине – чуток увидел , и сел на транки. А девка сказала то , что должен бы сказать народ (народы), а не жидовская прозападная оппозиция.
Должен по чьему мнению?
Понятно, что этого и ждут на западе.
Серый изошелся на лохорат, настолько его убило то, что его труды оказались бесплодными.
Ваши так же относительно бесполезны.
Пока мы с Вами “играем” на относительно небольшой площадке.
Но при потребности можно сыграть и на больших.
И там, как и тут, троллей проплаченных на меня не хватит, ибо всегда есть те, кто так же имеет желание внести свою лепту в дело справедливости, и при понимании того, как это можно сделать, с радостью подхватит идею.
Здорово да, обнулять миллиардные вложения запада парочкой грамотных мыслей, которые создают лавинообразный эффект противодействия?
Мне лично деньги и власть не нужна.
Но я защищаю Россию как могу и учусь у врагов.
У Вас например.
Забавна Ваша “охота на уток”.
Ведьмы и иные реально ведающие в Ваших руках и под контролем – Ваша золотая мечта.
Но не дано)
Молодец деваха!!!
Заткнула Зе и Жирика за пояс!!!
ВЫХОДИТ, БРАТЯ РУССКИЕ , У ОПОНЕНТОВ ТОЖЕ ЕСТЬ ЛОГИКУ !
Не дай Бог, как в поговорке:
” МНОГО СНАХИ- ХИЛАВО БЕБЕ !” -бол.
“Много невест в доме-больное дитя”-рус
№61 ↑ Герасимова
Сегодня, 08:24 -3
Д.Бокаччо
Ответьте на один вопрос. Как граждане страны вносили предложения и поправки в статьи Конституции?
Или их вносили путём самоназначенных и самовыдвинутых товарищей?
Вот региональные парламенты проголосовали “ЗА” предложенные поправки, а они в свою очередь спросили народ?
Нет. Никто не спрашивал. А теперь этому народу пред ясные очи все поправки, и иди на референдум, а он, народ, и прочесть даже не успеет, не говоря о том, что ещё нужно осмыслить.
Помню раньше мы на работе всем коллективом обсуждали изменения и предложения в Конституцию, а разве сейчас так? Юридически это не правильно, по сути НАРОД не принимает никакого участия.
НАРОД ставят перед фактом , что даёт основание в будущем обвинить тот самый народ, что он не совсем правильные изменения внёс в Конституцию, как в этом постоянно обвиняет мадам ЛАВИНА её клоны и сателиты.
Первоисточник публикации: https://politikus.ru/v-rossii/126971-ivan-ohlobystin-chto-ya-dumayu-o-popravkah-konstitucii-rf.html
Politikus.ru
Лиха беда-начало.У нас в Украине,20 лет назад, таких как она были единицы.А сейчас почти 100%.
У Вас на Украине ВСЕ не такие уехали.
Никто гвоздями не прибит.
Вот поэтому и уехали ВСЕ 100%
Сорри, а слово “обнулись” с 2-мя точками над “о” матерное на каком языке ?
ОНА ЧТО-ГЕНИАЛЬНАЯ?
На всех дырах-затычка ?
ВОТ ДРУГАЯ СТАТЬЯ ОТ БЛЯХА КЯТА:
https://pandoraopen.ru/2020-03-14/i-kogo-my-vybrali-darya-besedina-samyj-nezavisimyj-deputat-v-novoj-mosgordume/comment-page-1/#comment-487277
” Гомофобные рассуждения — это такая же дичь, как и поддержка полицейского насилия.
У фразы «я за права человека» не может быть никакого «но с гей-парадами, пожалуйста, не лезьте» ”
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А ПОЧЕМУ МЫ, НОРМАЛЬНЫЕ МУЖИКИ С ПОЛНЫМИ ЩАНАМИ И ТВЕРДЫМИ ЧЛЕНАМИ НЕ ДЕЛАЕМ ПАРАДЫ?
ПОХВАСТАТЬСЯ , ЧТО У НАС МАТЬ-ПРИРОДА РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО?
ВОТ ЕСЛИ БЫ ЕТО ПРОИЗХОДИЛО, , ТОГДА ПУСТЬ БУДУТ И ЖЕЛТО-СИНИЕ ПРОВИСШИЕ ЗАДНИЦЫ ПО УЛИЦЕ !
ЗАЧЕМ ЕТУ ДИСКРИМИНАЦИЮ К ЗДОРОВЫМ Т,Р,А,Х,А,Ю.Щ.И.М МУЖИКАМ ?
А в Индии делают паметники мужскими фалосами, и турристки радуются ,фоткаются !
И не замечают вокруг тысячи “ горящие “ мужские глаза –они хотят делать детки, по старомодному , голенькие –разве не прекрасно ?
Она наверно еще девица, а захочет ли 2 детки, возпитывать ,не спать по ночам, звонить в Скорую – ето все обьезательства ,сколько не кричи “ДА ЗДРАВСТВУЮТ СВОБОДНЫЕ ГЕИ ” –РОДИНА-МАТЬ ЖДЕТ !
А НОГИ ПРИДЕТСЯ РАЗКРЫТЬ , И ПОЗВАТЬ МАСТЕРУ- МУЖИКА !
Зато после ети накрашенные задницы и ГЕЙ-фаскин- ПЪРЕЙД ,ПРИХОДЯТ ДЯДЯ -1 И ДЯДЯ-2 !
Но им нужен ребенок- вот и ГЕЙ-ГОСУДАРСТВО СВОРУЕТ У ЗДОРОВЫХ РОДИТЕЛЕЙ И ОТДАСТЬ ИМ- РУССКИЙ БАРНЕВАРН УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Ведь не брать же дети с ЛУНЫ , надо украсть под предлогом, , что их родители -плохие !
ЗАПАД позаботился , и в РОССИИ работает ЮВЕНАЛ-ЖИДО-ЮСТИЦИЯ –Ал-Исраель и пе,до,фи,л ШОРОШ платят !
БЕЙТЕ ИХ БРАТЯ КАК КЛОПЫ ЕТИ ПОДОНКИ ЦИОНСКИЕ !