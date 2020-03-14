«Обнулись» в Мосгордуме: Беседина выступила против изменения Конституции

Вот он - цвет молодой политики.

Футболка с матерным словом.

Речь без доказательств.

Абсолютная беспринципность в лексиконе, свойственная пожалуй тем, кто на митингах да в соцсетях пытается сыграть на эмоциях, но никак не политика.

Ну и, конечно, это сейчас облетает весь мир, русская служба BBC смакует, пустив титры, чтобы поняли все, даже те, кто без звука или не слышит.

Именно таких политиков достойна Россия и Мосгордума.

Источник: https://youtu.be/OmwWtl5In3k