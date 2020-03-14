Новости Украины и Новороссии 14 марта 2020

Украинский журналист Олег Елисевич рассказал, как изменилась Украина за неполные 30 лет своей «независимости» и куда она движется.

По его словам, если Китай за 30 лет «вырос в 33 раза и превратился из отсталой аграрной страны в развитую индустриальную страну», то Украина — наоборот, превратилась из индустриальной страны в аграрную». Более того, Украина — «единственная страна в мире, которая по уровню реального ВВП находится ниже, чем 30 лет назад».

«Нынешняя молодежь не знает того, что мы были одной из самых перспективных республик бывшего СССР, а затем и самой перспективной постсоветской страной. Тогда Украине рисовали просто радужные планы. И у нас не было конфликта внутри общества. Но, к сожалению, мы сами себе его придумали в 2004 году», — отметил блогер в эфире Karabas Channel.

Елисевич обратил внимание, что помимо выхода к морю, у украинцев была «развитая инфраструктура, отсутствие дефицита воды и достаточное количество природных ресурсов», «кроме нефти и газа». Кроме того, «благоприятный климат, плодородные почвы, развитая наука, уникальные технологий, таких как самолётостроение».

«И самое главное большое и очень высокообразованное население», — подчеркнул он.

Но в настоящее время «страна выбирает деградацию». А иначе как объяснить целенаправленное превращение индустриальной страны в аграрную? Потому часть населения Украины, понимая, что «от них мало что зависит», стараются как-то «приспособиться к нынешней ситуации».

«Основная часть молодёжи не связывает своё будущее с Украиной. Те, кто поехал на заработки в Европу и увидел там все преимущества для жизни, стараются любым способом там закрепиться и ещё перетянуть туда свою семью», — рассказал Елисевич.

Другие надеются на выборы и на то, «что новый президент сделает всё возможное, чтобы в стране начались серьёзные изменения к лучшему». Но каждый новый президент, который приходит к власти, понимает, что украинские олигархи хоть и зарабатывают деньги на Украине, не особо хотят их вкладывать в развитие родной экономики. Украине. Этим блогер пояснил то, почему Зеленский так надеется на международных инвесторов.

«По-моему, президент наступает на очередные грабли. Он думает, что нужно сделать ряд реформ и Украину зальют деньгами. Это не так. Разговоры том, что инвесторы ждут реформ в Украине — это чушь полная. Даже если кто-то из западных партнёров это и говорит, то чисто из уважения к нашей стране», — прокомментировал он выступление президента в Киеве на украинско-турецком бизнес-форуме.

Журналист также задаётся вопросом: «Неужели вы думаете, что инвесторы откладывают свои инвестиционные планы и своё развитие только потому, что ждут Украину?».

«Нет, нет и ещё раз: нет! Если Украина остановилась в развитии, то мир движется вперёд», — пояснил он.

По мнению Елисевича, «Украина может делать беспрецедентные реформы в своей истории, но какой в этом толк, если другие страны делают больше?».

«Потому все разговоры, что страну зальют деньгами — это не более, чем фантазии и это нужно понимать», — сделал вывод он.

Как сообщала «Русская Весна», в ДНР считают, что Владимир Зеленский продолжает вести ту же разрушительную политику, что и его предшественник — Порошенко.

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