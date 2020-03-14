Новости Украины и Новороссии 14 марта 2020
- 08:33 Зеленский призвал украинцев в течение трёх дней вернуться домой.
- 08:05 Ницой назвала творчество Пушкина и Лермонтова “оружием русского мира”.
- 07:57 В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений.
- 06:30 «Единственная страна в мире»: уникальный результат Украины (ВИДЕО).
- 03:30 «Москва больше не видит смысла поддерживать репутацию Зеленского».
- 02:55 Слуги народа против Офиса Президента.
- 00:30 На Житомирщине заболели прихожане церкви, куда ходила умершая от коронавируса украинка (ВИДЕО).
- Вчера 23:45 Нам должно быть плевать на их ничтожное мнение.
- Вчера 22:52 Опасность коронавируса: что происходит на границе ДНР и Украины.
- Вчера 19:07 Ответки за Дергачи прилетают.
Зеленский призвал украинцев в течение трёх дней вернуться домой
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в связи с грядущим закрытием границ, передает RT.
Вместе с этим украинский президент отметил, что в течение двух недель, начиная с 00:01 16 марта, иностранные граждане будут лишены возможности попасть на территорию страны из-за ситуации с распространением в мире COVID-19.
Исключение будет сделано только для иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине, для представителей дипломатических миссий, а также для официальных делегаций.
Ранее на Украине сообщили о первой смерти из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Погибшая — 71-летняя женщина из Житомирской области.
13 марта в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что страна через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели.
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Ницой назвала творчество Пушкина и Лермонтова “оружием русского мира”
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В Киеве предупредили о катастрофе при выходе из минских соглашений
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«Единственная страна в мире»: уникальный результат Украины (ВИДЕО)
Украинский журналист Олег Елисевич рассказал, как изменилась Украина за неполные 30 лет своей «независимости» и куда она движется.
По его словам, если Китай за 30 лет «вырос в 33 раза и превратился из отсталой аграрной страны в развитую индустриальную страну», то Украина — наоборот, превратилась из индустриальной страны в аграрную». Более того, Украина — «единственная страна в мире, которая по уровню реального ВВП находится ниже, чем 30 лет назад».
«Нынешняя молодежь не знает того, что мы были одной из самых перспективных республик бывшего СССР, а затем и самой перспективной постсоветской страной. Тогда Украине рисовали просто радужные планы. И у нас не было конфликта внутри общества. Но, к сожалению, мы сами себе его придумали в 2004 году», — отметил блогер в эфире Karabas Channel.
Елисевич обратил внимание, что помимо выхода к морю, у украинцев была «развитая инфраструктура, отсутствие дефицита воды и достаточное количество природных ресурсов», «кроме нефти и газа». Кроме того, «благоприятный климат, плодородные почвы, развитая наука, уникальные технологий, таких как самолётостроение».
«И самое главное большое и очень высокообразованное население», — подчеркнул он.
Но в настоящее время «страна выбирает деградацию». А иначе как объяснить целенаправленное превращение индустриальной страны в аграрную? Потому часть населения Украины, понимая, что «от них мало что зависит», стараются как-то «приспособиться к нынешней ситуации».
«Основная часть молодёжи не связывает своё будущее с Украиной. Те, кто поехал на заработки в Европу и увидел там все преимущества для жизни, стараются любым способом там закрепиться и ещё перетянуть туда свою семью», — рассказал Елисевич.
Другие надеются на выборы и на то, «что новый президент сделает всё возможное, чтобы в стране начались серьёзные изменения к лучшему». Но каждый новый президент, который приходит к власти, понимает, что украинские олигархи хоть и зарабатывают деньги на Украине, не особо хотят их вкладывать в развитие родной экономики. Украине. Этим блогер пояснил то, почему Зеленский так надеется на международных инвесторов.
«По-моему, президент наступает на очередные грабли. Он думает, что нужно сделать ряд реформ и Украину зальют деньгами. Это не так. Разговоры том, что инвесторы ждут реформ в Украине — это чушь полная. Даже если кто-то из западных партнёров это и говорит, то чисто из уважения к нашей стране», — прокомментировал он выступление президента в Киеве на украинско-турецком бизнес-форуме.
Журналист также задаётся вопросом: «Неужели вы думаете, что инвесторы откладывают свои инвестиционные планы и своё развитие только потому, что ждут Украину?».
«Нет, нет и ещё раз: нет! Если Украина остановилась в развитии, то мир движется вперёд», — пояснил он.
По мнению Елисевича, «Украина может делать беспрецедентные реформы в своей истории, но какой в этом толк, если другие страны делают больше?».
«Потому все разговоры, что страну зальют деньгами — это не более, чем фантазии и это нужно понимать», — сделал вывод он.
Как сообщала «Русская Весна», в ДНР считают, что Владимир Зеленский продолжает вести ту же разрушительную политику, что и его предшественник — Порошенко.
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«Москва больше не видит смысла поддерживать репутацию Зеленского»
Одесский журналист Юрий Ткачёв прокомментировал заявление главы администрации президента Украины Андрея Ермака о нормандской встрече, запланированной на март.
«Глава ОП Ермак заявил, что запланированная на март встреча в нормандском формате не состоится из-за коронавируса. Это очень смешно.
Важно понимать: в целом нормандские встречи не дают в плане разрешения конфликта чуть менее чем ничего. Это всего лишь имитация бурной деятельности, нужная для поддержания рейтинга Зеленского — мол, ну вы же видите, он же старается.
Это понимали и при первой встрече и решили сделать Зеленскому, и даже не столько Зеленскому, сколько Ермаку аванс. Это, а равно и 3 ярда взятки (дани) под предлогом запуска транзита.
Теперь ясно, что приход Ермака ничего по сути не изменил. Наступательная операция ВСУ под Золотым в январе это подтвердила. В политической позиции Украины по урегулированию также не поменялось ничего. Даже новые зоны разведения войск согласовать не смогли, что успешно получалось даже при Порошенко. Так что никакого смысла подкреплять репутацию Зеленского и дальше в Москве не видят.
Ермак же заявлениями о коронавирусе пытается спасти даже не задницу Зеленского, а свою собственную. На должность главы ОП его брали, купившись на обещания, что он разведёт этих тупых москалей и всё замутит как надо. А тупые москали разводиться не пожелали. Такие дела».
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Слуги народа против Офиса Президента
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На Житомирщине заболели прихожане церкви, куда ходила умершая от коронавируса украинка (ВИДЕО)
Коронавирус на Украине привел к первой смерти 13 марта. Погибшая от COVID-19 71-летняя женщина в Радомышле вернулась из Польши 1 марта и с тех пор контактировала с многими людьми, в том числе 8 марта посещала местную церковь. Стало известно, что пятеро местных жителей, которые ходили с погибшей в одну церковь, обратились к медикам с подозрительными симптомами.
Стоит отметить, что в Радомышле объявили чрезвычайную ситуацию. Приостановлено движение транспорта и работа всех рынков. Дом, где живут родные женщины, а также места ее лечения усиленно охраняются правоохранителями.
Пять человек, ходившие с умершей от коронавируса женщиной в церковь, пожаловались на высокую температуру и насморк.
«Три человека сейчас на самоизоляции, по поводу двух людей мы принимаем решение. Возможно, они будут госпитализированы», — прокомментировала главный врач Радомышльской ЦРБ Наталья Витинская.
Кроме того, стало известно, что после возвращения на Украину заболевшая обращалась к врачу с жалобами на высокое давление. 3 марта ее проверили и отпустили домой. Медиков, которые контактировали с ней, самоизолировали, а часть из них поместили в боксы.
На въезде и выезде из Радомышля всем водителям и пассажирам меряют температуру. На улице очень мало людей, прохожие в защитных масках.
На обсервации в Радомышле сейчас находится шесть родственников умершей женщины и четверо ее гостей. Кроме того, двое гостей из Киева отправили на обсервацию.
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Нам должно быть плевать на их ничтожное мнение
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Опасность коронавируса: что происходит на границе ДНР и Украины
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Ответки за Дергачи прилетают
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