Чем Украина расплатилась за десятилетия независимости

Сложно сказать, было ли в истории нашей планеты еще одно государство, стартовавшее в свою независимость с таких уникальных тепличных позиций? Обычно независимость получали страны, опустошенные гражданскими войнами.



Но, для Украины было сделано исключение. Новоиспеченная держава не имела даже госдолга – все взяла на себя Россия, которая, кстати, так и не дождалась благодарности.

Украина имела все

Магистр внешней политики и правовед Ольга Сухаревская сравнила УССР и Францию – они очень похожи по численности населения и территории. Но, по данным 1989 года, Советская Украина добывала угля в 12 раз больше (на душу населения) и вообще была по угледобыче на 1-м месте в Европе.



Стали выплавлялось тоже в 3 раза больше, чем во Франции, и опять это 1-е место в Европе. По производству тракторов обгоняла Францию в 6 раз!



Украина делала (кто бы мог сегодня подумать!) самолеты, космические ракеты и авианосцы. А отставала Украина от той же Франции лишь в производстве синтетического волокна, мяса и зерна. Но это было поправимо. С такими-то черноземами!

С 1991 года, как говорили тогда на площадях Киева и даже в украинской Раде, «наконец-то перестали кормить москалей». Огромные климатически комфортные территории, населенные образованными людьми (не умеющих читать в СССР не было), гиганты промышленности, а рядом с ними – источники энергоресурсов – 4 АЭС, 15 ГЭС, гигантские залежи угля… Живи и радуйся.

Не тут-то было!

…А СТАЛИ САМЫМИ БЕДНЫМИ И КОРРУМПИРОВАННЫМИ

Украина за 28 лет своей незалежности умудрилась загнать себя натурально под мировую шконку, где сидят страны, зависящие только от «видов на урожай» и «милости соседей».

Сначала поумирали гиганты – Южмаш, «Антонов», Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный и автосборочный, Львовсельмаш, Днепровагонмаш… Все перечислять долго. Полностью исчезли космическая промышленность, авиастроение, кораблестроение, станкостроение и автомобилестроение. Пять отраслей!

Из страны стали разбегаться люди – в Россию, Европу, США и Канаду

В итоге население сократилось с 52 миллионов при СССР до официальных 42 (это Украина продолжает считать людей вместе с Крымом и Донбассом, хотя их у нее уже нет, и с уехавшими за границу гастарбайтерами), а реально осталось около 28 – 30 миллионов!

Началась чехарда «цветных революций», а точнее, госпереворотов. Это идеальное время для дельцов, перекраивающих советское наследство, Украина оказалась в рейтинге самых коррумпированных государств мира – между Мали и Габоном – на 120-м месте (из 180).

Экспорт сельхозпродукции сравнялся по объемам с экспортом металлургии. Эти отрасли еще дают стране хоть какую-то валютную выручку. Но не спасают. Украина возглавила рейтинг самых бедных стран Европы.

Из страны стали разбегаться люди

И как вишенка на киевском торте, заявление нового украинского президента Владимира Зеленского о том, что с 2020 года начнется продажа земель сельхозназначения.



Последнее, что в стране еще не раздербанено. Черноземов на Украине много – 32,5 миллиона гектаров. На век Зеленского хватит. А что будет дальше, никто не загадывает. Потому что и так все ясно.

***

.