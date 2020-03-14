Чем Украина расплатилась за десятилетия независимости
Сегодня, когда повсюду внедряют счётно-бухгалтерскую методику Запада, чтобы всё и вся измерять только в деньгах, можно ею же воспользоваться и оценить стоимость „незалежности” и русофобской проевропеистости Украины. Это несложно: просто из правой колонки вычитаем значение в левой (см. картинку ниже).
24 августа 1991 года, спустя всего трое суток после провала ГКЧП, власти Украины поспешили провозгласить Акт о независимости.
Чего добились украинцы? А давайте посмотрим.
БЫЛИ КРУЧЕ ФРАНЦИИ…
Сложно сказать, было ли в истории нашей планеты еще одно государство, стартовавшее в свою независимость с таких уникальных тепличных позиций? Обычно независимость получали страны, опустошенные гражданскими войнами.
Но, для Украины было сделано исключение. Новоиспеченная держава не имела даже госдолга – все взяла на себя Россия, которая, кстати, так и не дождалась благодарности.
Украина имела все
Магистр внешней политики и правовед Ольга Сухаревская сравнила УССР и Францию – они очень похожи по численности населения и территории. Но, по данным 1989 года, Советская Украина добывала угля в 12 раз больше (на душу населения) и вообще была по угледобыче на 1-м месте в Европе.
Стали выплавлялось тоже в 3 раза больше, чем во Франции, и опять это 1-е место в Европе. По производству тракторов обгоняла Францию в 6 раз!
Украина делала (кто бы мог сегодня подумать!) самолеты, космические ракеты и авианосцы. А отставала Украина от той же Франции лишь в производстве синтетического волокна, мяса и зерна. Но это было поправимо. С такими-то черноземами!
С 1991 года, как говорили тогда на площадях Киева и даже в украинской Раде, «наконец-то перестали кормить москалей». Огромные климатически комфортные территории, населенные образованными людьми (не умеющих читать в СССР не было), гиганты промышленности, а рядом с ними – источники энергоресурсов – 4 АЭС, 15 ГЭС, гигантские залежи угля… Живи и радуйся.
Не тут-то было!
…А СТАЛИ САМЫМИ БЕДНЫМИ И КОРРУМПИРОВАННЫМИ
Украина за 28 лет своей незалежности умудрилась загнать себя натурально под мировую шконку, где сидят страны, зависящие только от «видов на урожай» и «милости соседей».
Сначала поумирали гиганты – Южмаш, «Антонов», Азовмаш, Николаевский судостроительный, Кременчугский сталелитейный и автосборочный, Львовсельмаш, Днепровагонмаш… Все перечислять долго. Полностью исчезли космическая промышленность, авиастроение, кораблестроение, станкостроение и автомобилестроение. Пять отраслей!
Из страны стали разбегаться люди – в Россию, Европу, США и Канаду
В итоге население сократилось с 52 миллионов при СССР до официальных 42 (это Украина продолжает считать людей вместе с Крымом и Донбассом, хотя их у нее уже нет, и с уехавшими за границу гастарбайтерами), а реально осталось около 28 – 30 миллионов!
Началась чехарда «цветных революций», а точнее, госпереворотов. Это идеальное время для дельцов, перекраивающих советское наследство, Украина оказалась в рейтинге самых коррумпированных государств мира – между Мали и Габоном – на 120-м месте (из 180).
Экспорт сельхозпродукции сравнялся по объемам с экспортом металлургии. Эти отрасли еще дают стране хоть какую-то валютную выручку. Но не спасают. Украина возглавила рейтинг самых бедных стран Европы.
Из страны стали разбегаться люди
И как вишенка на киевском торте, заявление нового украинского президента Владимира Зеленского о том, что с 2020 года начнется продажа земель сельхозназначения.
Последнее, что в стране еще не раздербанено. Черноземов на Украине много – 32,5 миллиона гектаров. На век Зеленского хватит. А что будет дальше, никто не загадывает. Потому что и так все ясно.
Источник.
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Ещё не расплатилась.
Эпидемия в АТО буквально завтра.
И толпы заражённых и вооружённых.
Проскакали все…. профукали. Развели их пиндосы как последних лохов. Но патриоты упорно не хотят видеть настоящую реальность,все пыжатся,тужатся брызгая слюной,пытаются доказать что жить лучше стали… Из них часть платных,часть заблуждающихся,но основная масса-просто клинические идиоты.
А что бы Вы подсказали им сделать , патриотам ?
,,,Здравы Будьте,,,
~~~ ЛОХОТРОН!~~~
_Их(Украину)- ОБМАНУЛИ страшно!
У них – страну “УКРАЛИ”!
Оранжевую ЛОЖЬ – им В ЗАМЕН разДАЛИ!
Им,как “ПАПУАСАМ” – “повесили” на плечи,
Вместо бижутерии – ОРАНЖЕВЫЕ речи…!
И они – ПОВЕРИЛИ!
И на майдане ПЕЛИ(ПИЛИ)!
А через 4-ре года – ВСЕ “вдруг” протрезвеLi…
ОСОЗНАЛИ – был то – великий ЛОХОТРОН!
Америкой СОЗНАТЕЛЬНО – им был УСТРОЕН он…
Такова РЕАЛЬНОСТЬ – ПОСМЕШИЩА цветного!
И желательно чтобы больше – НЕ было такого![13-132]
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_а ПОМНИТЕ…Какая Была Прекрасная Республика,
Республика Нашего – Советского времени…!
…и…ВСЕ ныне Видят,во “ЧТО” её превратили…
РАЗРУШИЛИ,ДЕСТАБИЛИЗИРОВАЛИ – кровью ЗАЛИЛИ!
-> и ЭТО всё ТЕ,кто Преступно ТАМ – власть ЗАХВАТили!
в Полит-ПАРАЗИТарий – УКРАiну “ОНИ” превратили!
* Люди БЕГУТ оттуда,и МАССЫ людей – “ОНИ” уничтожили!
-> Ныне(и ВЧЕРА)ТАМ правящие СЕБЯ – v военных Преступников превратили!
…Полiт-украiно-”КОРОНА”–ВИРУСОМ – “ОНИ” весь мир “наградiлi”…
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___ВСТАВАЙ,Народ Украины – Вставай!
и Свою Прекрасную Украину – от НЫНЕшнИХ…ПАРАЗИТов – Освобождай!
Верить “доброжелателям”(Ради Своего-же Спасения)- ПРЕКРАЩАЙ!
* ВСЕХ МРАКоБЕСов(Т.Н.”помощников”…)- из Украины Изгоняй!
* Народ Украины,тебя Иезуитски ОБМАН(ули)ЫВАЮТ…Это Осознай!!!
[Удачи тебе - Прекрасная Украина,в твоём Освобождении!!!]
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Ничего ни к кому личного. Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
г. Эдмонтон. Канада. 14-3-20.
Все разбегаются, и остается их независимость.
Кто будет убирать это ?
Уже не разбегаются.
Всё.
Теперь карантин и привезут 800 тыщ заражённых заробитчан из Италии.
В. Путин сказал, что США хотят держать Украину под “внешним управлением”, но при этом содержать ее за счет российских денег.
То-есть, пиндосы не собираются вкладываться в экономику Украины.