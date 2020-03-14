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1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 8

10:04. 14 марта 2020 38 просмотров Нет комментариев Опубликовал:


01. Специальный станок «лекало» для гнутья полозьев из березы для рабочих дровней


02. Специальный станок «лекало» для гнутья полозьев дровней и детских санок


03. Станок «панин» для гнутья рабочих низких запряжных дуг («вемель»)


04. Полозья дровней, помещенные между выступами углов амбара для окончательной просушки


05. Крестьяне у кладбищенской часовни в день Пантелеймона 9 августа


06. Крестьяне у кладбищенской часовни в день Пантелеймона 9 августа


07. Крестьяне направляются к месту окропления скота в день Пантелеймона


08. Начало общего деревенского молебна


09. Конец молебна и начало деревенского торжища


10. Окропление коров после общего деревенского молебна


11. Окропление лошадей после общего деревенского молебна


12. Празднование дня Пантелеймона


13. Торговец «гостинцами» в день Пантелеймона 9 августа


14. Карельская выпечка. «калитки» и «колобы»


15. Натюрморт с хлебом


16. Кухонная утварь и клеть для содержания домашней птицы


17. Деталь запряжки лошади в кабриолет


18. Деталь запряжки лошади с рабочей низкой дугой


19. Старинная кладбищенская церковь и косая изгородь


20. Коровы на водопое

Источник: https://humus.livejournal.com/7126567.html

Метки: история, Россия, фото, этнография

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