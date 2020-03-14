1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 8
01. Специальный станок «лекало» для гнутья полозьев из березы для рабочих дровней
02. Специальный станок «лекало» для гнутья полозьев дровней и детских санок
03. Станок «панин» для гнутья рабочих низких запряжных дуг («вемель»)
04. Полозья дровней, помещенные между выступами углов амбара для окончательной просушки
05. Крестьяне у кладбищенской часовни в день Пантелеймона 9 августа
06. Крестьяне у кладбищенской часовни в день Пантелеймона 9 августа
07. Крестьяне направляются к месту окропления скота в день Пантелеймона
08. Начало общего деревенского молебна
09. Конец молебна и начало деревенского торжища
10. Окропление коров после общего деревенского молебна
11. Окропление лошадей после общего деревенского молебна
12. Празднование дня Пантелеймона
13. Торговец «гостинцами» в день Пантелеймона 9 августа
14. Карельская выпечка. «калитки» и «колобы»
16. Кухонная утварь и клеть для содержания домашней птицы
17. Деталь запряжки лошади в кабриолет
18. Деталь запряжки лошади с рабочей низкой дугой
19. Старинная кладбищенская церковь и косая изгородь