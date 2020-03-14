1927. Уходящая натура. Карелы Олонецкого уезда на снимках Александра Антоновича Беликова. Часть 8



01. Специальный станок «лекало» для гнутья полозьев из березы для рабочих дровней



02. Специальный станок «лекало» для гнутья полозьев дровней и детских санок



03. Станок «панин» для гнутья рабочих низких запряжных дуг («вемель»)



04. Полозья дровней, помещенные между выступами углов амбара для окончательной просушки



05. Крестьяне у кладбищенской часовни в день Пантелеймона 9 августа



06. Крестьяне у кладбищенской часовни в день Пантелеймона 9 августа



07. Крестьяне направляются к месту окропления скота в день Пантелеймона



08. Начало общего деревенского молебна



09. Конец молебна и начало деревенского торжища



10. Окропление коров после общего деревенского молебна



11. Окропление лошадей после общего деревенского молебна



12. Празднование дня Пантелеймона



13. Торговец «гостинцами» в день Пантелеймона 9 августа



14. Карельская выпечка. «калитки» и «колобы»



15. Натюрморт с хлебом



16. Кухонная утварь и клеть для содержания домашней птицы



17. Деталь запряжки лошади в кабриолет



18. Деталь запряжки лошади с рабочей низкой дугой



19. Старинная кладбищенская церковь и косая изгородь



20. Коровы на водопое



Источник: https://humus.livejournal.com/7126567.html