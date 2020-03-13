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Заявление Трампа вызвало рекордный обвал на американской бирже

00:00. 13 марта 2020 124 просмотра Один комментарий Опубликовал:
Заявление Трампа вызвало рекордный обвал на американской бирже | Русская весна

Индексы США закрылись в четверг серьезным падением, обрушившись на 7,9–9,3%, несмотря на существенные меры поддержки, объявленные ФРС США, свидетельствуют данные торгов. 

По состоянию на 16.00 местного времени (23.00 мск), на закрытии Нью-Йоркской фондовой биржи индекс Dow Jones Industrial Average (DJIA) опустился на 9,33%, до 21355,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 7,85%, до 7327,453 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – на 4,54%, до 2510,48 пункта.

Уже после официального завершения торгов (16.05 местного времени) Dow Jones Industrial Average опустился до 9,99% — 23552,27.

Такое резкое падение бирж стало худшим с 1987 года. 

Это произошло несмотря на то, что в середине дня основные американские фондовые индексы почти вдвое замедлили темпы падения после того, как Федеральный резервный банк (ФРБ) Нью-Йорка объявил об увеличении объема еженедельного выкупа бумаг в рамках месячного и трехмесячного РЕПО до 500 миллиардов долларов в марте, свидетельствуют данные торгов.

Однако буквально через пару часов биржи вновь устремились вниз.

Давление на биржи в четверг оказало заявление Дональда Трампа о введение 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта. На этом фоне американские биржи открылись падением на 7% и были приостановлены на 10 минут. После возобновления торгов индексы продолжили опускаться более чем на 7%.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1584045440

Метки: Новости

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