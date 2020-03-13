Хасиды и хасидизм.

Во II веке до нашей эры в иудаизме возникло течение, направившее услилия на противостояние эллинскому влиянию. Представители этого течения назывались «хасидим» (благочестивые). В первой половине XVIII века на территории Польши возник новый хасидизм. О нем и пойдет речь.

Основателем движения хасидов был Исраэль бен Элиэзер, рабби Бааль Шем Тов (Бешт), живший в Подолье (современная Украина) в 1698 1760 годах. Бааль Шем (ивр. обладатель Имени) каббалист, который благодаря знанию тайного божьего имени может творить чудеса (например, создавать из глины и оживлять големов, изгонять демонов, предотвращать пожары и погромы); тов ивр. хороший.

Хасидская легенда сообщает, что отцу Исраэля явился пророк Элиягу и предсказал рождение великого сына. В молодости Исраэль получает от знаменитого еврейского мага из Вены Адама Бааль Шема некие письмена. Посл 1734 года Бааль Шем Тов получает широкую известность как мудрец и целитель, который умеет делать эффективные талисманы и изгонять духов. Предания говорят, что Бааль Шем Тов вызвал Сатану и сумел получить от князя тьмы тайное имя Бога.

С 1740 года Бааль Шем Тов осел в Меджибоже (ныне поселок в Хмельницкой области Украины). Здесь оформляется учение Бешта. Основой хасидизма становится Каббала, понимаемая не как методика интеллектуального развития или сборник инструкций по оперативной магии (хотя некоторые магические элементы сохраняются), а как руководство для нравственного совершенствования. Великой целью хасидов становится единение с Богом (двекут), основанное на религиозной страсти.

Достижение состояния «двекут» означало постоянное присутствие Бога в жизни адепта. Блаодаря Бешту союз с Богом, много веков остававшийся достоянием самых продвинутых раввинов, стал доступен даже неграмотным евреям; для достижения единения с Богом, учил Бааль Шем Тов, достаточно полностью отдаться служению Создателю через исполнение его заповедей-мицвот.

Бааль Шем Тов умирает в 1760 году, успев передать свою теорию ученикам. После смерти Бешта движение хасидов возглавил Дов-Бер (Магид, то есть проповедник, из Межерича, жил в 1704 1772 годах). Он перенес центр хасидизма в Межерич (ныне Ровненская область Украины) и изобрел институт хасидских эмиссаров, рассылая теоретически подкованных и энергичных людей по окрестным городам и весям с целью вербовки новых адептов. Дов-Бе, будучи человеком ученым, значительно обогатил учение хасидизма, хотя своей собственной рукой никаких теоретических работ, как и Бешт, не создал. В 1781 году вышла в свет книга изречений Дов-Бера, записанных его учеником и родственником Соломоном из Луцка.

После смерти Дов-Бера хасидское движение распалось на несколько ветвей: польскую (рабби Элимелех бар Элиэзер-Липа Вайсблюм из Лежайска), волынскую (рабби Леви Ицхак бар Меир Дербаремдикер из Бердичева), белорусскую (основатель Хабада рабби Шнеур Залман бар Барух из Ляд) и другие.

Рабби Элимелех разрабатывает учение о цадике (праведнике) как опосреднике между простыми людьми и Создателем. Цадик освящает собою то место, где живет, может излечивать болезни и бесплодие. Люди должны поддерживать цадика материально, чтобы цадик мог посвятить свою жизнь общению с Создателем. Место цадика наследуется по мужской линии.

В 1772 1793 годах происходит раздел Польши между Россией, Пруссией и Австрией, в результате чего хасидские центры оказываются включенными в Российскую империю. Когда в 1772 году земли Белоруссии присоединяются к России, Шнеур Залман призывает хасидов не бояться перемены. Сам рабби Шнеур Залман жил в городе Лиозно (Витебская область современной Белоруссии), но его сын Дов Бер переезжает в Любавичи Смоленской области здесь возникает центр хасидского течения Хабад (любавичский хасидизм).

Видным представителем хасидов был ученик Бешта цадик Менахем Нахум Тверский (1730 1798 годы). Менахем создал чернобыльскую школу хасидизма. Правнук Бешта, рабби Нахман из Брацлава (1772 1810 годы) стал основоположником брацлавской ветви, распространенной в районе города Винница, Украина. Незадолго до смерти рабби Нахман переезжает в Умань (сейчас город в Черкасской области). В наше время могилу брацлавского рабби каждый год на праздник Рош а-Шана посещают более 20 тысяч хасидов.

Долгое время хасиды находились в конфликте с ортодоксальными евреями-митнагдим (литваками), которые во главу угла ставили изучение Талмуда. Постепенно хасиды также стали изучать Талмуд и стали одним их движений ортодоксального иудаизма. Фактически сегодня существует три направления ортодоксального иудаизма уже названные литваки и хасиды, а также «вязаные кипы» последователи Авраама Ицхака Коэна Кука (1865 1935 годы).

Первая мировая война и октябрьская революция в России оказала сильное влияние на хасидов. Многие из них покинули пределы России, те же, кто остались, в значительной части ассимилировались с городским населением. Лидер любавичских хасидов ребе Менахем Мендл Шнеерсон в 1927 году покинул СССР (обосновался в Нью-Йорке в 1941 году), и сделал это вовремя вскоре (1935 год) хасидское движение было объявлено контрреволюционным.

В 1938 году арестован как участник террористической организации и расстрелян раввин Москвы хасид Шмарьягу Йегуда Лейб Медалье. Хасиды СССР ушли в подполье. В настоящее время в России существует два главных раввина, один из которых Берл Лазар является любавичским хасидом.

В современном мире хасиды, включая приверженцев движения Хабад, живут замкнутыми общинами. В Израиле хасиды компактно живут в иерусалимском районе Меа Шеарим и городе Бней Брак. В период с 1881 по 1915 год с территории Российской империи в США уехали примерно два миллиона евреев, среди которых было много хасидов. Большая община североамериканских хасидов существует в Нью-Йорке. Хасиды Израиля участвуют в политической жизни страны.

Некоторая часть израильских хасидов входит в правое крыло религиозно-политических движений и выступает за строительство еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газы. Однако, существует и хасидское движение Нетурей Карто (арам. Стражи города), приверженцы которого выступают против сионизма и существования государства Израиль, занимая пропалестинскую сторону в конфликте Израиля и арабского мира.

Источник: https://zeir.ru/hasidy-i-hasidizm/