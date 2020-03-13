Выбор человека и цивилизации: энергодолг или энергоответственность

Белка летом в лесу, добывая орехи и ягоды, обеспечивает себя энергией и необходимыми питательными элементами для продолжения своей жизнедеятельности. Если она по каким-то причинам, например из-за травмы, полностью прекратит добывать себе пропитание, другими словами, прекратит собственное энергообеспечение, то через определённый промежуток времени попросту погибнет от истощения.

Долговая экономика – это среда обитания современного человека . Но сегодня мало кто задумывается об изначальной природе такого явления как долг . Финансовый аспект в этом вопросе является лишь малой видимой верхушкой, которая скрывает под собой гораздо более значимую для жизни человечества сущность явления. Многие сегодня твёрдо убеждены, что не имеют никаких обязательств перед кем-либо, но это лишь иллюзия. Учёт объективной, а не выдуманной людьми задолженности ведётся каждый момент времени, и платы по этому долгу нельзя избежать никому. Обратная связь на прошлую статью вызвала необходимость подробнее раскрыть этот вопрос.

Этот пример наглядно демонстрирует строгую причинно-следственную связь в жизни животного-одиночки в природе. Такое животное всегда единолично несёт жёсткую, абсолютно прозрачную ответственность за своё ресурсное самообеспечение. Для удобства дальнейшего раскрытия темы назовём это явление энергоответственностью.

В другом примере для простоты возьмём условный муравейник, состоящий из 10 муравьёв.

Представим, что один муравей добывает за лето 10 единиц нектара.

Примем, что для одного муравья самая минимальная потребность в питании зимой составляет 6 единиц нектара. При пайке ниже 6 он погибнет, при 7 – будет болеть, при 8 – ослабнет, при 9 – у него будет плохое настроение.

Посмотрим, что будет, если летом по разным нелетальным причинам не смогут участвовать в добыче питания: 1 муравей, 2 муравья, 3 муравья, 4 муравья, 5 муравьёв, 6 муравьёв, …

Получится, что после зимы в муравейнике останется соответственно:

1. Десять муравьёв с достаточным количеством сил и здоровья, но с плохим настроением, так как поровну на десятерых они употребят 90 единиц нектара;

2. Десять здоровых, но ослабевших и с плохим настроением муравьёв, так как поровну на десятерых они употребят 80 единиц нектара;

3. Десять больных, ослабевших и с плохим настроением муравьёв, так как поровну на десятерых они употребят 70 единиц нектара;

4. Десять находящихся при смерти муравьёв, так как поровну на десятерых они употребят 60 единиц нектара;

5. Восемь находящихся при смерти муравьёв, так как 50 единиц нектара для поддержания жизни хватит только им;

6. Шесть находящихся при смерти муравьёв, так как 40 единиц нектара для поддержания жизни хватит только им;

…

Данный пример приведён с целью продемонстрировать причинно-следственные связи в обеспечении жизнедеятельности коллективного субъекта в природной среде.



Особенность здесь заключается в том, что вне зависимости от вклада каждой из отдельных особей в общую энергообеспеченность, энергоответственность всегда несёт весь природный коллектив. Энергообеспеченность коллективного субъекта объективно определяет верхний предел его количественного состава и качества жизни.

Основой бытия любого субъекта всегда является его энергообеспеченность. Это означает, что в обеспечении жизнедеятельности белки, муравейника и человечества нет никакой принципиальной разницы. Отличие лишь в том, что людям для энергообеспечения и развития помимо орехов, нектара и другой еды нужны ещё и полезные ископаемые.

Дополнительная особенность человеческого рода заключается в том, что он как более развитый вид создал финансы, которые способны оказать значительное влияние на общий ход развития вида.

Не имеет никакого смысла относиться к финансам плохо или хорошо. Финансы – это инструмент, который в одних руках может способствовать великому и полноценному прогрессу общества, а в других руках может вести к его деградации.



То есть:

- В первом случае финансовая система будет являться функциональной приставкой, второстепенным придатком помогающим процессу управления энергообеспеченностью общества – первооснове жизни.

- Во втором случае финансовая система, будучи изначально функциональной приставкой к основному процессу, будет работать в отрыве от него и выступать в качестве самостоятельного механизма, задающего свои собственные процессы безотносительно энергообеспеченности общества.

В момент, когда финансовая система отрывается от первоосновы – процессов энергообеспечения, ВСЕГДА начинается процесс деградации общества.



Причина этого заключается в нарушении причинно-следственных связей в жизни и соответственно росте ошибочности в поведении сначала отдельно взятых индивидов, а следом и общественных институтов, в которых эти индивиды задействованы.



Может существовать определённый уровень запаса к величине ошибочности, по исчерпании которого накопленная ошибка начинает напрямую влиять на энергообеспечение всего общества.

В природе, в общности волков, львов, пчёл, муравьёв и всех остальных, ведущих коллективный образ жизни существ, отдельная особь может перестать работать на энергообеспеченность своего сообщества, как правило, только по очень веским причинам – травма, болезнь, инвалидность и прочее.

Ситуация в современном человеческом обществе такова, что значительное количество отдельных индивидов абсолютно здоровых и полноценных, в процесс повышения энергообеспеченности общества за всю свою жизнь может не вступить вовсе. При этом многие из них будут много и усердно работать.

Кто-то может подумать, что причиной этого служит разделение труда, но это не так. В экономике, в которой финансовая система строго привязана к энергетическим физическим процессам, разделение труда будет также строго им соответствовать. То есть разделение людей на специальности, многие из которых напрямую не связаны с энергообеспечением, всё же конечной целью будет иметь повышение глобальной энерговооружённости и оцениваться по вкладу в изменение её динамики.

Так, например, врач, который в такой системе напрямую не участвует в выращивании еды, добыче энергоресурсов, внедрении новых технологий и др., будет решать задачи обеспечения здоровья людей, которые заняты в этих процессах, чтобы они трудились максимально эффективно.

Если врач по каким-то причинам начинает плохо справляться со своими обязанностями, то в такой системе обратные связи позволят это быстро выявить через изменение динамики прироста энерговооружённости и финансовых показателей на участке, где работают пациенты этого врача.

Поэтому настоящей причиной нарушения участия людей в первоосновном процессе энергообеспечения общества является не специализация. В этом контексте то, что сегодня называется общепринятым термином “разделение труда” правильнее называть “объединением труда”. А вот пример настоящего разделения труда по своей сути:

В экономике, в которой отсутствует жёсткая связь финансов с процессами энергообеспечения общества, врач может не видеть конечной целью лечения людей увеличение энерговооружённости общества от их труда. Возможно, что этот врач конечной целью своей деятельности увидит увеличение собственной энергообеспеченности.



Это может привести к тому, что уровень здоровья людей в обществе будет не повышаться, а понижаться, снижая при этом глобальный уровень энерговооружённости, но при этом энергообеспеченность врача на фоне всей остальной экономики будет расти.

В данный пример можно вставить представителя любой из возможных профессий или сфер человеческой деятельности. Каждый на своём месте может обрести иллюзию того, что его основная цель в жизни – повышение собственной энергообеспеченности безотносительно задач и положения остального общества. Некоторые думают, что такой расклад в порядке вещей и является нормой современной жизни.

"По данным Росстата три жизненные цели являются для российского мужчины самыми важными – это материальное благополучие семьи, ребенок и собственное жилье, – говорится в сообщении медиаофиса. – Чтобы жить в зарегистрированном браке с супругой, со своей семьей, мужчина готов много работать, но хочет получать и высокую заработную плату за свою работу". (tass.ru)

Всем этим людям следует учесть очень важный момент: по объективным законам, каждое живое существо от рождения и весь его вид ВСЕГДА несут энергоответственность. Обойти этот момент нельзя ни при каких условиях. При этом в обществе, где обращение денег осуществляется в отрыве от физических энергетических процессов, возможны такие ситуации, когда:



человек;



семья;



род;



народ;



другие подразделения людей в пределах человеческого вида



могут энергообеспечивать себя в ущерб энергообеспечению всего человечества. В этой ситуации объективно возникает такое явление как энергодолг.

Энергодолг является противоестественным явлением для человека и возникает тогда, когда он пытается уйти от энергоответственности, обманув тем самым объективные законы мироздания. Создание энергодолга ВСЕГДА в долгосрочном плане имеет негативные последствия и по своей сущности является преступлением.

Широкие возможности для “обмана” объективной реальности и ухода от энергоответственности человечество обрело с изобретением им финансов и их частного случая – фиатных денег.

“Фидуциарные (от лат. fiducia — доверие), фиатные (от лат. fiat — декрет, указание, «да будет так»), символические, бумажные, кредитные, необеспеченные деньги — не обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами деньги, номинальная стоимость которых устанавливается и гарантируется государством вне зависимости от стоимости материала, использованного для их изготовления. Как правило, неразменные на золото или серебро.



Зачастую фидуциарные деньги функционируют как платёжное средство на основе государственных законов, обязывающих принимать их по номиналу. Стоимость фидуциарных денег поддерживается за счёт веры людей в то, что они смогут обменять их на что-либо ценное.” (wikipedia.org)

Особенность фиатных денег заключается в том, что на основе их применения крайне просто создать разрыв между физическими и финансовыми процессами в экономике. В таком разрыве глобальная цивилизация пребывает уже много десятилетий как раз благодаря этому инструменту.

Пока человечество было ограничено обращением капитала максимально приближенным к натуральной форме, соответствие финансовой системы и энергообеспеченности более-менее сохранялось. С эпохой фиатных денег начался финансовый беспредел, последствия которого предстоит разрешать всем миром.

Проблема заключается в том, что экономические задачи, которые необходимо решать организационно-алгоритмически в физической плоскости, власти государств привыкли решать финансовыми средствами, тем самым наращивая ошибочность в обществе и отодвигая её разрешение на будущие периоды.

Другими словами, если в экономике что-то не работает, то по уму: необходимо разобраться с причинами неработоспособности, продумать план-алгоритм реализации необходимых экономических механизмов устраняющих эти причины, организовать работу по воплощению этого плана, реализовать его, настроить созданные механизмы, запустить их работу, проконтроливать её эффективность и только тогда заливать деньгами, как машинным маслом заливают физические механизмы – чтобы лучше функционировали.



Реальные полнофункциональные экономические механизмы, замкнутые на физические энергетические процессы, гарантированно дадут реальный эффект при минимальном задействовании финансов.

Другой, широко распространённый в мире подход заключается в том, что проблемы в физической экономике, без их глубинной проработки на организационно-алгоритмическом уровне, стараются решить примитивной заливкой деньгами. Чем больше проблема – тем больше денег.



Из-за того, что никаких денег на решение проблем таким образом никогда не хватит – их приходится печатать. Так создаётся энергодолг на уровне государств. (Важно, что энергодолг и государственный долг – это не одно и то же! Долг и энергодолг – это принципиально разные явления!)

Природа энергодолга человека, семьи, рода, народа, государства, союза государств и т.д., всегда одинакова. В её существе всегда лежит отрыв поведения субъекта от объективно первоосновных процессов – нарушение естественных причинно-следственных связей жизни.



Разница в создании энергодолга на разных уровнях, например на личностном и государственном, заключается лишь в технологиях, доступных на этих уровнях. Так государство уходит от энергоответственности путём создания энергонеобеспеченных денег, а отдельный индивид – путём зарабатывания этих энергонеобеспеченных денег.

В современном обществе, в жизни и культуре которого серьёзно нарушены естественные причинно-следственные связи, крайне легко стать энергодолжником.



Более того,многие даже рождаются с этим статусом. Статус энергодолжника влечёт угрозу в первую очередь самому энергодолжнику потому, что он становится раздражающим фактором для энергетически целостного мироздания, которое всегда автоматически, в силу физических законов, замыкает обратные связи на источник дисбаланса в системе, с целью привести её в равновесие.



При этом равновесие будет восстановлено ВСЕГДА, как непосредственно через приведение в баланс самого энергодолжника, так и через балансировку объемлющих по отношению к нему структур: семья, род, народ, государство и т.д.

Энергодолжник на которого замыкаются обратные связи всегда сталкивается с выбором: принять обратные связи и изменить своё поведение, начав движение к балансу или попытаться уйти от обратных связей, ничего не меняя в своём поведении. Второе означает побег от работы над внутренней алгоритмикой, настройка которой позволила бы гармонично соответствовать объективным запросам жизни.



Такой побег всегда приводит к нарастанию ошибочности в поведении субъекта и ещё большему наращиванию силы обратных связей. Добросовестная проработка внутренних алгоритмов всегда приведёт к тому, что субъект сможет легко нести энергоответственность во всей её полноте: начиная от личностного уровня и заканчивая общечеловеческим.

Максимально обезопасить себя от энергодолга сегодня можно только одним способом – честным и объективным вложением энергии в проработку внутренней алгоритмики жизни человечества и в прирост его энерговооружённости.

При этом важно понимать, что прирост энерговооружённости должен качественно отличаться от того шального “прироста”, которым сегодня тешится человечество. Однажды оторвав финансы от физической экономики и запустив энергодолговую спираль, общество создало серьёзный энергодисбаланс и вошло в конфликт с энергетической целостностью мироздания.

“Страны в 2019 году исчерпали объем возобновляемых ресурсов, который планета может воспроизвести за год. Человечество в понедельник, 29 июля, израсходовало весь объем природных ресурсов – воды, почвы и воздуха на 2019 год и с этого дня начинает жить "в долг". … В этом году день экологического долга наступил на два месяца раньше предполагаемого срока.



Это самая ранняя дата за последние 20 лет. Это означает, что человечество в настоящее время использует природу в 1,75 раза быстрее, чем восстанавливаются экосистемы нашей планеты.” (interfax.ru)

За это гарантированно заплатит каждый ныне живущий представитель человеческого рода, заплатят все его потомки. Поэтому наивыгоднейшей стратегией для всех уровней организации людей – человека, семьи, рода, народа, государства, союза государств и т.д., будет добросовестная работа на устранение энергодисбаланса из своей жизни и жизни всего человеческого общества.



Тот, кто объективно начнёт такую работу, получит энергетическую поддержку сил мироздания, которые движут систему обратно к гармонии.

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