Вирус из Пентагона, Водка онлайн, Срок за распил // Галопом по Европам #171
В этом выпуске:
- За эпидемией коронавируса могут стоять американские военные – об этом написал в твиттере официальный представитель китайского МИДа;
- Коронавирусом заразилась жена канадского премьера Трюдо, сотрудник штаб-квартиры ООН и министр внутренних дел Австралии Даттон;
- 500 богатейших людей планеты за одни сутки потеряли более 300 миллиардов долларов, с начала года – уже около триллиона;
- В центробанке уверяют, что Россия готова к финансовым шокам и обещают заняться развитием финансовой грамотности среди населения;
- Региональные парламенты в ускоренном порядке одобрили поправки в Конституцию;
- США ввели санкции против еще одной дочки Роснефти – ТNK Trading International, которая продает венесуэльскую нефть;
- Российские компании не хотят участвовать в нацпроекте «Экология»;
- Власти Кузбасса отказались выплатить долги шахтерам, объявившим забастовку;
- Минфин предлагает снова узаконить продажу алкоголя через интернет – ограничения действуют с 2007-го;
- Военная прокуратура выиграла суд против завода «Звездочка»;
- Суд Краснодарского края оправдал молодого человека, которого хотели посадить на 4 года за распил гнилых деревьев.
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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам
Ну вот, китайцы обвиняют в коронавирусе американцев. Честно говоря, первые и вторые друг друга стОят. По крайней мере политики и США, и КНР очень даже себе на уме и особой жалостливостью не отличаются. Может, лет через …десят узнаем, кто на самом деле нагадил с COVID-2019.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе. )