Вирус из Пентагона, Водка онлайн, Срок за распил // Галопом по Европам #171

В этом выпуске:

- За эпидемией коронавируса могут стоять американские военные – об этом написал в твиттере официальный представитель китайского МИДа;

- Коронавирусом заразилась жена канадского премьера Трюдо, сотрудник штаб-квартиры ООН и министр внутренних дел Австралии Даттон;

- 500 богатейших людей планеты за одни сутки потеряли более 300 миллиардов долларов, с начала года – уже около триллиона;

- В центробанке уверяют, что Россия готова к финансовым шокам и обещают заняться развитием финансовой грамотности среди населения;

- Региональные парламенты в ускоренном порядке одобрили поправки в Конституцию;

- США ввели санкции против еще одной дочки Роснефти – ТNK Trading International, которая продает венесуэльскую нефть;

- Российские компании не хотят участвовать в нацпроекте «Экология»;

- Власти Кузбасса отказались выплатить долги шахтерам, объявившим забастовку;

- Минфин предлагает снова узаконить продажу алкоголя через интернет – ограничения действуют с 2007-го;

- Военная прокуратура выиграла суд против завода «Звездочка»;

- Суд Краснодарского края оправдал молодого человека, которого хотели посадить на 4 года за распил гнилых деревьев.







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#КонстантинСемин #ГалопомПоЕвропам

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=F3fnVTa5sd4