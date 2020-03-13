Сводки от ополчения Новороссии 13 марта 2020

В редакцию «Русской Весны» поступил текст нового срочного заявления официального представителя Народной милиции ДНР.

«Украинские каратели продолжают игнорировать выполнение Минских договоренностей, даже несмотря на запланированный рабочий визит координатора группы по экономическим вопросам миссии ОБСЕ Ульриха Бранденбурга на территорию Донецкой фильтровальной и Васильевской насосной станций.

Так, сегодня боевики из состава 92-й бригады по приказу военного преступника Кокорева обстреляли район Южнодонбасского водовода в районе Васильевки с применением зенитных установок и стрелкового оружия.

В связи с обстрелом персонал был вынужден перейти в укрытие.

Также по информации СЦКК ДНР, сегодня с официальным визитом на территорию Донецкой фильтровальной и Васильевской насосной станций совместно с СЦКК и СММ ОБСЕ должен был прибыть посол, координатор группы по экономическим вопросам Ульрих Бранденбург.

Украинская сторона, подвергая опасности жизни представителей международных организаций, своими действиями сорвала планируемый визит на гражданские объекты жизнеобеспечения.

Все материалы по результатам преступных действий будут переданы в Генеральную прокуратуру ДНР для приобщения к уголовному делу в отношении военного преступника Кокорева.

Мы призываем международных наблюдателей зафиксировать факт совершения вооруженными формированиями Украины очередного военного преступления, добиться расследования и наказания виновных в его совершении», — сказано в сообщении оборонного ведомства Республики.

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) уточнили детали срыва визита патрулей ОБСЕ и посла Ульриха Браденбурга.

«Сегодня с официальным визитом на территорию Донецкой фильтровальной и Васильевской насосной станций в составе наблюдателей Представительства ДНР в СЦКК и патрулей СММ ОБСЕ должен был прибыть посол, координатор группы по экономическим вопросам Ульрих Бранденбург.

Несмотря на предоставленные ранее гарантии безопасности, ВФУ открыли огонь по району села Васильевка в тот момент, когда колонна автомобилей двигалась по направлению к насосной станции», — говорится в сообщении СЦКК.

Уточняется, что в связи с обстрелом представители ДНР в СЦКК были вынуждены приостановить движение колонны. Также были запрошены дополнительные гарантии безопасности у украинской стороны для установления устойчивого режима тишины.

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