Главная » Невероятное в мире, Новости Ближнего востока, События

Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 13 марта 2020

14:22. 13 марта 2020 148 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Конфликт между боевиками “Хайат Тахрир Аш-Шам” и мирными жителями провинции Идлиб

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Трофейный МРАП



В Москве была замечена колонна грузовых автомобилей, среди которых был трейлер, на котором перевозили турецкий МРАП (предположительно, одна из модификаций Kipri)
Как резонно предполагают, это трофейная машина, захваченная в ходе боевых действий в Идлибе и перевезенная в РФ для изучения.
В ходе операций в Рожаве и Идлибе турецкая армия активно использовала такие машины, передавая их в том числе и боевикам СНА (наряду с старыми бронетранспортерами ACV-15).
Скорее всего пролюбили МРАП именно боевики.




Что он представляет из себя машины подобного типа изнутри.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Россия и Турция согласовали военные вопросы



Министерство обороны Турции объявило, что переговоры военных делегаций Турции и России достигли успеха "в большой степени".
Были согласованы в практическом отношении:

1. Режим наблюдения за прекращением огня в Идлибе.
2. Совместное патрулирование М-4 (без особых подробностей, как именно это будет реализовано).

Ряд моментов по другим вопросам еще не согласован до конца и консультации по ним будут продолжены.
Турция подтвердила, что перемирие в целом работает, но оставляет за собой право вернуться к активным действиям, если оно будет нарушено. Выводить войска из Идлиба Турция пока не собирается. Вместе с тем, Турция рассчитывает, что перемирие будет длительным.
По-прежнему непонятно, что будет с куском территории между российской зоной ответственности к югу от трассы М-4 и линией фронта проходящей через северные районы равнины Аль-Габ и фронт Хаззарин-Кафр-Набл.

PS. В соседнем Ираке США в отместку за обстрел базы Таджи ночью бомбили иранских прокси в центральном Ираке (заявлено уничтожение 5 складов боеприпасов, штаб одной из бригад "Хашд-Шааби" и попутно раздолбали аэропорт в Кербелле. Приведет ли это к прекращению обстрелов американского посольства в Багдаде и американских военных баз – ну разумеется нет. При этом стоит помнить, что в большинстве своем в результате таких атак гибнут не иранцы, а иракцы, что в в долгосрочной перспективе усиливает поддержку действий Ирана и ведет к росту антиамериканских настроений.

PS2. Американскую базу K-1 снова обстреляли ракетами.

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: главное, компиляция

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 29 октября 2019
... громкая победа американцев на Ближнем Востоке, однако новость уже породила целый ряд...в бывшую столичную провинцию ИГИЛ*, которую в последние пару лет оккупировала ...нефтяные поля в Сирии Нефтеносные районы на северо-востоке Сирии должны контролироваться ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 25 января 2019
...востоке сирийской провинции Хама начал свою работу Конгресс племён Восточной Сирии.... Как известно, к востоку от Евфрата, на территориях...вооруженными силами США на Ближнем Востоке Джозеф Вотел (стоит ... и отваливают из Сирии, с Ближнего Востока они не уходят...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 18 октября 2019
...НАТО» в Сирии Произошедшие за последнее время в Сирии события —... “халифата” ИГИЛ в самом сердце Ближнего Востока, служившего магнитом...выиграла войну в Сирии и на Ближнем Востоке: что дальше (... войны в Сирии — подробности (ФОТО) Новость обновляется Президент......
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 03 января 2020
...последние годы работал с ним бок о бок на Ближнем Востоке.... ИГИЛ: как русские в Сирии встретили генерала Сулеймани (ФОТО) Новость ...отец побед над боевиками ИГИЛ в Сирии. Он пользуется огромной популярностью...большой вклад в разгром ИГИЛ в Сирии, Ираке, Ливане ...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 05 января 2020
... за последние годы бывало в Ираке и Сирии.Вокруг... на улицы (ВИДЕО) Новость обновляется Тело генерала Касема...США интересов Израиля на Ближнем Востоке, зачастую противоречащим национальным ...Сирийская национальная армия и ИГИЛ. Сербия и Болгария поставляют...
Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 08 мая 2019
... баллистических ракет ближнего радиуса действия по всему Ближнему Востоку в целях .... Поэтому в последние несколько минут они выпустили новость, что это ...активизация преступной деятельности боевиков ИГИЛ на северо-востоке Сирии вызвана неспособностью США ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)