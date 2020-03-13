Палестинцы – потомки древних евреев.

"В 1917 году эмир Файзаль написал в письме главе Сионистской Организации Америки Феликсу Франкфуртеру: " Мы с вами одной расы и крови, и сотрудничество принесет великое процветание нашей стране".

Вся последующая печальная история палестино-израильского конфликта кажется издевкой над словами Файзаля – потомка Хашемитов по отцовской линии и еврея, по материнской.

Израильский предприниматель и историк-любитель Цви Мисинай утверждает, что эмир прав, большинство палестинцев – потомки еврейского населения древней Иудеи, о чем свидетельствуют их имена, особенности языка, традиции, названия населенных пунктов.



История насильственного обращения в ислам обитателей Иудеи и Самарии остается одной из темных и малоисследованных страниц прошлого, о которой в современной Палестине и Израиле не вспоминают, и отдают предпочтение, по выражению Мисиная "продолжению братоубийственной войны".

После десятилетий исследований Мисинай убежден в том, что 90% людей, называющих себя палестинскими арабами – потомки евреев, и, более того, половина из них знают об этом.

Мисинай, после того, как прекратил заниматься бизнесом, занялся изучением местного фольклора. Он говорит: " По всей стране, в Самарии, на Хевроне, среди бедуинских племен существуют крупные кланы, знающие о своем еврейском происхождении. Более того, соседи называют их "евреями", несмотря на то, что сторонний наблюдатель не отличит их от прочих мусульман".

Первый президент Израиля, Ицхак Бен-Цви и первый премьер Давид Бен-Гурион верили в возможность интеграции аборигенного населения и иммигрантов из Европы, и посвятили данному вопросу несколько книг. Создание, по их инициативе, первой бедуинской бригады в ЦАХАЛе в 1956 году было лишь частью более амбициозного плана интеграции бедуинов в социальную структуру нового государства.

Ицхак Бен-Цви, в опубликованной в 1932 году книге "Народы нашей страны" перечисляет имена 277 арабских деревень и городов к западу от реки Иордан (почти 2/3 от общего количества) которые идентичны названиям этих населенных пунктов во времена Второго Храма.

Мисиний говорит: " Многие деревни имеют неарабские названия, названия, которых не найти в странах арабского мира: Кфар-Ясиф, Кфар-Ката, Кфар-Самия, Кфар-Ятта. Если бы эти деревни были населены людьми, не имеющими отношения к еврейству, их переименование стало бы неизбежным".

Мисинай перечисляет большие и могущественные палестинские кланы, история которых насчитывает несколько столетий, а имена указывают на явную связь с еврейским прошлым. Среди них: Клан Абу Хацирас, контролирующей практически всю рыбную ловлю в Газе, клан Эльбаз – потомки еврейских иммигрантов из Марокко, знаменитые хлебопеки Яффо – клан Абулафья (потомки испанского каббалиста 13-го века раввина Абраама Абулафья), клан Альмог из Дженина, клан Давуда (Давида) из Хеврона.

Мисинай утверждает, что на территории Иордании живут 4 тысячи представителей клана Коэнов, насильственно обращенных в ислам.

Палестинский диалект арабского содержит множество слов, которых не найти в "стандартном" арабском. Эти слова происходят из иврита и арамейского, что лишний раз указывает на близость палестинцев к евреям.

Мисинай указывает на то, что некоторые еврейские обычаи сохранились среди палестинцев. По исламскому канону, обрезание мальчиков совершается по достижении 13-летнего возраста. В большинстве мусульманских стран между рождением и обрезанием проходит несколько лет. По утверждению Мисиная, во многих палестинских семьях обрезание совершается на 8-й день после рождения.

Кроме того, до последнего времени был широко распространен траур по умершим в течение 7 дней после смерти ( а не трех, в соответствии с исламской догмой), зажигание свечей в память об умерших (такой обычай вообще не существует в мусульманском мире).

Мисинай также указывает на то, что легальный код бедуинских племен поразительно похож на некоторые установления Торы и Мишна, а в некоторых палестинских семьях до сих пор хранятся древние менорот – и их зажигают зимой, во время Хануки.

Мисинай рассказывает о том, что некоторые бедуинские семьи воздерживаются от употребления мяса верблюдов и других некошерных животных, а в районах Бейт-Лехема, Нацерета и Шфарама существует "особый спрос" на мацу во время празднования Песаха.

И если всего этого еще недостаточно для того, чтобы убедить оппонентов, Мисинай приводит генетические доказательства , опубликованные в 2001 году в журнале Human Immunology испанским профессором Антонио Арнез-Вильна. Профессор доказал, что иммунные системы евреев и палестинских арабов чрезвычайно близки, и демонстрируют "практически абсолютную генетическую идентичность".

Другие генетические исследования, проведенные в 2002 году в тель-авивском университете показали, что только две этнические группы – ашкенази и палестинские арабы генетически предрасположены к развитию синдрома наследственной глухоты.

Мисинай утверждает, что "секретный иудаизм" был широко распространен на палестинских территориях. После образования Израиля, лидеры арабского мира, однако, сумели заставить забыть палестинцев о своих еврейских корнях под знаменем "борьбы с сионистской колониализацией исконно арабских земель". (Источник)

Следует отметить, что эта информация не является такой уж новой. Так, профессор истории Тель-Авивского университета Шломо Занд давно утверждает следующее: "Ни один народ не в состоянии оставаться "чистым" в течение тысяч лет. Но шансы на то, что палестинцы являются потомками древних иудеев гораздо выше, чем те, что такими потомками являетесь вы или я. Первые сионисты, вплоть до арабского бунта (1936-1939), знали, что никакого исхода не было, и что палестинцы являются потомками жителей этих земель. Они знали, что ни один фермер не оставит своей земли, если его только с нее не выгонят... Даже Ицхак Бен-Цви, второй президент государства Израиль, писал в 1929 году, что "подавляющее большинство крестьян не ведут своего происхождения от арабских завоевателей, а происходят от еврейских фермеров, которые были многочисленны и вообще составляли большинство на этой земле" (Источник). Из этого ни в коем случае не следует, что нужно выселить евреев из Израиля. Каждый волен выбирать себе место жительства, к тому же евреи связаны с этой землёй культурно, а значительная их часть родилась здесь. Из этого следует лишь одно: израильская власть должна прекратить апартеид, все граждане Израиля и жители оккупированных территорий должны получить равные права, а с конфликтом должно быть наконец-то покончено.

Источник: https://iskatel1.livejournal.com/31356.html