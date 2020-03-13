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Народные духовые инструменты. Елена Андреева и Илья Ахрамеев

15:04. 13 марта 2020 29 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Елена Андреева и Илья Ахрамеев




В этой программе руководитель студии «Русские гусли» и организатор живого музея народных искусств Илья Ахрамеев расскажет о многообразии и многоголосии духовых народных инструментов. Мы продолжаем знакомство с народной культурой и народными музыкальными инструментами. Встреча состоялась в музее славянской культуры имени Константина Васильева.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=u0XWnN68QTc

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