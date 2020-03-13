Милая Россия – Родина моя

... Россия! Родина, как женщина, что верит и помнит. Каждый шаг и вздох мой....Ой нету нас, нету нас милей,Не сыскать, не найти да... не оборвалась родимая нить.Родины наши свободные,Но милее нет в целом...
...хотели не "изменить родине", а заменить родину: рабскую, азиатскую Россию на вольную, ...им милее, чем Россия. А в 1812 году крепостным русским мужиками милее, чем "родина...цель национал-демократии. (Глава из моей работы "Русский передел. Национал-демократия...
...Чтоб стать своим – в природе милой, как белый дым и ветра.... А. де Сент-Экзюпери Леса России – говорливо-тихи, но входишь –...скажу: не надо рая, дайте родинумою! С.А.Есенин, 1895-... тополя. Добрая, тёплая, вечная, милая сердцу земля! Александр Верхотуров, «Тихо...
...поняла поразительную вещь: жизнь в России — дешевле, чем у нас,...здоровенный огород у какой-то милой старушки. То, во ... (до школы было около мили), их уже привёз прямо... открыто. Здесь — говорю: моя несчастная родина тяжко больна отвлечёнными, умозрительными «...
... значение на протяжении сотен миль, ни на территории России, ни через российско... в цивилизацию (западную, разумеется –прим. мое).» Сопротивление «вхождению в цивилизацию» продолжалось..., творивших в России и совершенно неизвестных у себя на родине. В Италии...