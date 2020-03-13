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Макрон: Франция и Европа должны порвать с американским диктатом и сменить экономическую модель

08:43. 13 марта 2020 242 просмотра 6 коммент. Опубликовал:
В 22 часа в четверг (20 часов в Париже) президент Французской Республики Э. Макрон обратился к нации. Внимал с большим удивлением: слышать от либерала подобные речи ранее не приходилось.

Вообще, если заменить слова „французский, Франция” на „российский, Россия”, то можно было бы подумать, не вникая в детали, что к народу обращался президент РФ Путин – настолько нетипична была речь француза.

Понятно, что выступление Макрона было связано с коронавирусом. Ниже – некоторые тезисы речи.


- Тщательно мыть руки.
- Обходиться без рукопожатий и целования.
- При разговоре минимальная дистанция – 1 метр.

Это просьба к французам поменять свои антисанитарные привычки.

Предусматривается, в случае необходимости, закрытие европейских границ, ибо „коронавирус не имеет национальности”.

С понедельника во Франции закрываются все учебные заведения.

Государство будет доплачивать работникам предприятий, которых отправили в незапланированный отпуск.

Любое лицо, юридическое или физическое, вправе без объяснения причин отсрочить выплату очередного взноса банкирам.

Уже в пятницу Макрон свяжется с нынешним председателем Г-7 Трампом для выработки общих мер против распространения вируса и для ликвидации вызванных им экономических и прочих последствий.

Это, так сказать, меры технические. А через всё послание регулярно с повторениями звучали призывы к французам сохранять единство нации. Повторялись слова „солидарность, „мы”, а не „я”, взаимопомощь, единство, объединение” и т.п.

Также был сделан акцент на том, что Франция намерена всячески поддерживать наиболее неимущих.

Самое же важное, на мой взгляд – в конце выступления. Было сказано буквально следующее:

„Пандемия преподнесла нам уроки, которые мы обязаны выучить. Есть товары и услуги, которые должны быть выведены из-под управления рынка. Питание, медицина, здоровье,  безопасность, образ жизни – это те аспекты, отдавать которые в третьи руки – безумие!

Мы должны заново взять контроль над перечисленным. Выстроить Францию и Европу суверенными, взять управление своей судьбой в свои руки.

В предстоящие недели и месяцы должны быть приняты решения о разрыве (с существующей практикой) в этом смысле.”


Это, безусловно, сильнейшее заявление. Фактически означающее, что Европа намерена покончить с американским диктатом и международной корпоратократией, создать продовольственную безопасность, национализировать управление медициной, культурой, безопасностью.

Что ж, заявление эпохальное. Что из этого получится – как говорится, поживём-увидим.

А пока что в этом начинании Макрону, Франции и Европе можно лишь пожелать удачи.





***


.

Источник: https://ss69100.livejournal.com/4926444.html

Метки: американцы, Европа, здоровье, корпоратократия, макрон, народ, Трамп, Франция

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 11199 5163
    BlackCat 13 марта 2020 в 9:00

    Пчелы против меда.
    Сейчас желтые жилеты порвут все свои жилеты

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    2
  • 376 320
    KT 13 марта 2020 в 9:00

    Это ничего не означает.Обещать жениться-не значит жениться.Не верю.

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    • 7298 5784
      маринаKT 13 марта 2020 в 9:43

      огорчен,что у папочки неприятности ,что теперь будет с Польшей и Украиной -кто станет кормить.Но я не верю Макрону -фигура от Ротшильдов-жиды как всегда хотят возглавить процесс.Давно ведь написали -опускать Америку и да здравствует благословенный и организованный Китай.

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  • 7298 5784
    марина 13 марта 2020 в 10:17

    А что она может теперь ,уничтожив всю промышленность ,медицину,ввязавшись в военную междуусобицу с Донбассом без кредитов ,на счету 3млрд долларов,без продажи земли жидам ,кредит новый не дадут.Видели вчера ,как били Сивохо Билецкие за обьявленную возможность переговоров,своих же.

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  • 12706 7728
    Maleos 13 марта 2020 в 10:40

    Жыду переобуться в прыжке – как два пальца. Сегодня он “герой”, воспрявший против пахана, тем более, что пахан сам ему и приказал, а завтра этот херой засунет язык в жопу своему пахану, и будет скулить, шо это самый паханистый пахан в мире и надо ему лизать и сосать. А пахан, успешно “подавивший” “восстание” холуя, укрепит свой паханий авторитет во всём мире. Вот и вся нехитрая комбинация для дебилов))…

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