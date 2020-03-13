Макрон: Франция и Европа должны порвать с американским диктатом и сменить экономическую модель

„Пандемия преподнесла нам уроки, которые мы обязаны выучить. Есть товары и услуги, которые должны быть выведены из-под управления рынка. Питание, медицина, здоровье, безопасность, образ жизни – это те аспекты, отдавать которые в третьи руки – безумие!



Мы должны заново взять контроль над перечисленным. Выстроить Францию и Европу суверенными, взять управление своей судьбой в свои руки.



В предстоящие недели и месяцы должны быть приняты решения о разрыве (с существующей практикой) в этом смысле.”



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- Тщательно мыть руки.- Обходиться без рукопожатий и целования.- При разговоре минимальная дистанция – 1 метр.Предусматривается, в случае необходимости, закрытие европейских границ, ибо „коронавирус не имеет национальности”.С понедельника во Франции закрываются все учебные заведения.Государство будет доплачивать работникам предприятий, которых отправили в незапланированный отпуск.Любое лицо, юридическое или физическое, вправе без объяснения причин отсрочить выплату очередного взноса банкирам.Уже в пятницу Макрон свяжется с нынешним председателем Г-7 Трампом для выработки общих мер против распространения вируса и для ликвидации вызванных им экономических и прочих последствий.Это, так сказать, меры технические. А через всё послание регулярно с повторениями звучали призывы к французам сохранять единство нации. Повторялись слова „солидарность, „мы”, а не „я”, взаимопомощь, единство, объединение” и т.п.Также был сделан акцент на том, что Франция намерена всячески поддерживать наиболее неимущих.Самое же важное, на мой взгляд – в конце выступления. Было сказано буквально следующее:Это, безусловно,заявление., что Европа намерена покончить с американским диктатом и международной корпоратократией, создать продовольственную безопасность, национализировать управление медициной, культурой, безопасностью.Что ж, заявление эпохальное. Что из этого получится – как говорится, поживём-увидим.А пока что в этом начинании Макрону, Франции и Европе можно лишь пожелать удачи.