Либеральная идея начинает схлопываться

Сложно согласиться как с выводами И.В. Алкснис в её небольшом очерке о принятых различными странами мерах по борьбе с коронавирусом, так и с её заголовком „Глобализация умирает не только в экономике, но и в головах людей”.



Это не глобализация, каковая представляет из себя процесс неизбежный и объективный, а либеральный её вариант трещит по швам. Нижайший уровень нравственности у населения Запада, вырабатываемый либеральной культурой в течение долгих десятилетий, не позволяет на практике объединить народы планеты без катастроф и кризисов.



Поэтому наиболее вероятным видится следующий сценарий: мини-глобализация, иначе – регионализация. Согласитесь, управлять регионами, пусть и крупными, всё же легче, нежели планетой целиком. Европа, СНГ, Сев. Америка без Мексики, арабский кластер, Юго-Восточный и т.д.



В регионах, объединённых более-менее общей исторической культурой, легче проводить переформатирование сознания населения, проще осуществлять разнообразный контроль – тот же санитарный, например. И повышать уровень нравственности народов, без чего глобальная катастрофа неизбежна – эксперимент с коронавирусом это наглядно показывает.



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В Израиле всех прибывающих из-за границы отправляют на двухнедельный домашний карантин . Останавливаться в гостиницах власти не разрешают. Со вчерашнего дня на два месяца авиакомпания "Победа" приостановила сюда все рейсы, отправят лишь несколько пустых самолетов за находящимися в стране россиянами.

Для Европы шаг американского президента стал неприятным сюрпризом, поскольку со стороны Вашингтона "не было ни предупреждения, ни координации".

Решением Дональда Трампа запрещен въезд в США лицам, посещавшим Шенгенскую зону в течение 14 дней до прибытия в Соединенные Штаты . Ограничение введено пока на 30 дней и связано, разумеется, с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса.



Сегодня же вступило в силу решение об ограничении авиасообщения между Россией и четырьмя европейскими странами – Италией, ФРГ, Францией и Испанией. Сохранятся отдельные регулярные маршруты – в основном, в столицы. Кроме того, исключительно с целью эвакуации граждан России на родину будут летать чартеры. Москва ввела запрет на выдачу въездных виз гражданам Италии, кроме служебных и иных подобных целей. Среди стран, ужесточивших визовый режим, – Индия, Таиланд и Шри-Ланка . Список, скорее всего, расширится. В сложной ситуации Украина. Остановка значительной части европейской экономики, особенно в сфере туризма и торговли, привела к тому, что без работы остались тысячи украинских гастарбайтеров, которых немало в той же Италии. Многие возвращаются домой, создавая угрозу вспышки коронавируса в стране – учитывая состояние украинского здравоохранения и степень дееспособности государства в целом, это может обернуться тяжелыми последствиями. Международные встречи и мероприятия, включая самые статусные, отменяются пачками. В этом ряду – министерская конференция ВТО , которая должна была пройти в Казахстане.

В Канаде отказались от проведения чемпионата мира по фигурному катанию, а в Соединенных Штатах – этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

Не до конца ясна судьба летней Олимпиады в Токио. И МОК, и японские власти пока категорически настроены сохранить все планы и сроки, что понятно, поскольку перенос и тем более отмена Игр повлекут за собой колоссальные убытки.

Эксперты единодушны: текущие процессы наносят тяжелейший удар по национальным экономикам – и глобализованной мировой.

Однако дело не только в экономических проблемах. Не менее, а по-своему даже более важен человеческий аспект глобализации, который у нас на глазах переживает кардинальное преобразование – он умирает. А вернее сказать, его убивают.

Идея проницаемого мира, где любой может свободно выбирать место, где он хочет находиться (временно или постоянно), – фетиш современной цивилизации, одна из главных ее ценностей, довольно успешно воплощенных в жизнь.

Любые исключения из этого правила много десятилетий служили поводом для обличения "варварства и тирании" соответствующих государств.



Но раньше позором клеймили СССР, жестко ограничивавший своих граждан в поездках за границу, а в последние годы Запад сам закрывается от целых стран, как, например, это сделали США по отношению к Сирии, Ирану, Ираку в 2017 году: недостойный режим – значит, и подданные не заслужили права пользоваться благами свободного мира.

Представление, что каждый имеет право жить, работать или отдыхать в любой точке планеты, где пожелает, охватило практически все человечество. В этом смысле нет принципиальной разницы между беженцами, которые в этот момент штурмуют границы Европейского союза, и завсегдатаями форума в Давосе или между представителем российского среднего класса, поехавшим в отпуск в Италию, и западенским "заробитчанином", обслуживающим его в римской гостинице.

Однако подобное мировоззрение – и привычки, сформировавшиеся на его основе – прекращают свое существование. Срываются рабочие, отпускные и жизненные планы, люди несут серьезные финансовые потери и попадают под санкционированные государством ограничения (от карантина до эвакуации). Причем происходит это в странах независимо от места, занимаемого ими в рейтингах демократии и свободы.

Более того, факт, что Соединенные Штаты возглавили мировое движение "сидите дома, потребляйте отечественное", убивает любые надежды, что происходящее носит кратковременный характер и по завершении пандемического форс-мажора все вернется на свои места.

Скорее, нынешние события больше похожи на предупреждение, что это только начало – дальше все будет еще серьезнее.

Ирина Алкснис



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