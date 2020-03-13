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Короновирус. Разоблачение Инсайдера.

18:56. 13 марта 2020 506 просмотров 9 коммент. Опубликовал:

Алексей Кунгуров и Игорь Шторм.  

 

 

Источник: https://youtu.be/CryCxNnwNCI

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9 Комментариев » Оставить комментарий


  • 3602 3034
    Женечка 13 марта 2020 в 19:17

    Кунгурову 43 года?!!! Апупеть! По ходу история 2003 года с хранением наркотиков не такая уж подстава как он всем рассказывает.

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  • 27423 23931
    Вячеслав 13 марта 2020 в 20:24

    В инете уже пишут:

    Будьте бдительны!!! Нанесение обманом штрих кода на лоб!
    Про короновирус-Позвонила хорошая моя подруга из Москвы..Работает в детской стоматологии-расстроенная.Говорит-обьявили.что в связи с эпидемией короновируса в Москве будут ежедневные проверки температуры.Пришли несколько человек.оградили помещение.в масках.с какими-то приборами ,командуют-все.все на измерение температуры и приборчиком с каким-то зеленым свечением прикладывают прямо в середину лба..Ни один человек не возразил .и ничего не спросил..зачем.почему.Одна моя Галя спросила-температура по всему телу одинаковая.зачем прикладывать в середину лба?И ОТКАЗАЛАСЬ!Сказала-у меня нет температуры.я не буду измерять,это дело добровольное…Настаивать не стали….пока….ВОТ.ТОВАРИЩИ.для чего нужен коронавирус..Вот для чего измерение температуры!!!!Будьте бдительны!!!

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    2
  • 2530 2062
    Антон 13 марта 2020 в 20:56

    Моем руки, где нужно – носим маски и держимся подальше от китайцев. Хитрый и жестокий народ, тут Игорь прав.

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  • 1015 841
    Фёдор 13 марта 2020 в 21:40

    Ещё в начале обнародования информации о заражении короновирусом в Китае, прошла информация что в Ухане находится баклаборатория работающая на военных. Может поэтому так разнилась информация об источнике инфекции- летучие мыши, и морепродукты.

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