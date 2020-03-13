Короновирус. Разоблачение Инсайдера.
18:56. 13 марта 2020 506 просмотров 9 коммент. Опубликовал: Ликвидатор
Алексей Кунгуров и Игорь Шторм.
Источник: https://youtu.be/CryCxNnwNCI
Алексей Кунгуров и Игорь Шторм.
Источник: https://youtu.be/CryCxNnwNCI
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В служении делу или любви к другому человек осуществляет сам себя. Чем больше он отдаёт себя делу, чем больше он отдаёт себя своему партнёру, тем в большей степени он является человеком и тем в большей степени он становится самим собой. Таким образом, он, по сути, может реализовать себя лишь в той мере, в какой он забывает про себя, не обращает на себя внимания.
Кунгурову 43 года?!!! Апупеть! По ходу история 2003 года с хранением наркотиков не такая уж подстава как он всем рассказывает.
Это другой Кунгуров
Упс, пердоно. До комментов чета у меня дело не дошло.
https://otzyvy.pro/reviews/otzyvy-aleksey-kungurov-307278.html
Это тот – другой!! А этот – настоящий!!!
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В инете уже пишут:
Будьте бдительны!!! Нанесение обманом штрих кода на лоб!
Про короновирус-Позвонила хорошая моя подруга из Москвы..Работает в детской стоматологии-расстроенная.Говорит-обьявили.что в связи с эпидемией короновируса в Москве будут ежедневные проверки температуры.Пришли несколько человек.оградили помещение.в масках.с какими-то приборами ,командуют-все.все на измерение температуры и приборчиком с каким-то зеленым свечением прикладывают прямо в середину лба..Ни один человек не возразил .и ничего не спросил..зачем.почему.Одна моя Галя спросила-температура по всему телу одинаковая.зачем прикладывать в середину лба?И ОТКАЗАЛАСЬ!Сказала-у меня нет температуры.я не буду измерять,это дело добровольное…Настаивать не стали….пока….ВОТ.ТОВАРИЩИ.для чего нужен коронавирус..Вот для чего измерение температуры!!!!Будьте бдительны!!!
бум. Точно апокалипсис устроили. Всадников апокалипсиса истребить надо было. Не успели…
Коронавирус: пандемия или фейк? – https://youtu.be/2PrRv5NLZs4
Моем руки, где нужно – носим маски и держимся подальше от китайцев. Хитрый и жестокий народ, тут Игорь прав.
Ещё в начале обнародования информации о заражении короновирусом в Китае, прошла информация что в Ухане находится баклаборатория работающая на военных. Может поэтому так разнилась информация об источнике инфекции- летучие мыши, и морепродукты.