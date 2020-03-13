Коронавирус: пандемия или фейк?

Есть ли в действительности пандемия коронавируса? Откуда коронавирус у южнокорейских пенсионеров, которые никуда не выходили? Существует ли противоядие от COVID-19? Какая статистика заболевания гриппом в России за 30 лет? Зачем создают постановочные вбросы в СМИ о короновирусе? Есть ли смысл носить медицинскую маску? Проводилось ли вскрытие умерших в первые недели после начала распространения вируса? Какой смысл нагонять панику в обществе? Какие меры надо предпринимать сейчас каждому человеку? Выгодно ли власти отправить на каратантин неугодных граждан?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2PrRv5NLZs4