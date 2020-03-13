Коронавирус: пандемия или фейк?
Есть ли в действительности пандемия коронавируса? Откуда коронавирус у южнокорейских пенсионеров, которые никуда не выходили? Существует ли противоядие от COVID-19? Какая статистика заболевания гриппом в России за 30 лет? Зачем создают постановочные вбросы в СМИ о короновирусе? Есть ли смысл носить медицинскую маску? Проводилось ли вскрытие умерших в первые недели после начала распространения вируса? Какой смысл нагонять панику в обществе? Какие меры надо предпринимать сейчас каждому человеку? Выгодно ли власти отправить на каратантин неугодных граждан?
Вирус просто убьёт Италию и Украину и Беларусь и Китай покалечит и многих других. Он экономический
Не дождётесь.
Нас Помпео спасет ,так?
Китай уже справился с вирусом. И с экономикой у них все в порядке.
Нефть подешевела.
Для тех, кто её продаёт – это плохая новость.
Для тех, кто покупает – хорошая.
если объявляют грандиозный шухер – значит,это кому-то нужно! скоро узнаем, кто под шумок обтяпал свои тёмные делишки…
Вполне вероятно,что не узнаем никогда.
Да ну ? разве много тех,из кого нужно выбрать? Как всегда жидо и саксы.
Это видимая верхушка айсберга,они исполнители,и не более того.А руководит процессом тот, кого они называют Б-г.
https://www.anekdot.ru/id/395176/