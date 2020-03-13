Главная » Аналитика, Видео, Война миров, Здоровье

Коронавирус: пандемия или фейк?

22:04. 13 марта 2020 149 просмотров 9 коммент. Опубликовал:

Есть ли в действительности пандемия коронавируса? Откуда коронавирус у южнокорейских пенсионеров, которые никуда не выходили? Существует ли противоядие от COVID-19? Какая статистика заболевания гриппом в России за 30 лет? Зачем создают постановочные вбросы в СМИ о короновирусе? Есть ли смысл носить медицинскую маску? Проводилось ли вскрытие умерших в первые недели после начала распространения вируса? Какой смысл нагонять панику в обществе? Какие меры надо предпринимать сейчас каждому человеку? Выгодно ли власти отправить на каратантин неугодных граждан?

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2PrRv5NLZs4

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Коронавирус. Заметки на злобу дня.
Коронавирус. Заметки на злобу ...того, это ещё эпидемия или уже пандемия. Спор этот, в ... единого понимания границы между пандемией и масштабной эпидемией, захватывающей...многом схоластический. Если определять пандемию как наличие случаев инфекционной болезни...
Коронавирус — «фальсификация всемирного масштаба»: ситуация полностью выдуманная?
...картинке под названием "риск пандемии от коронавируса"...*Председатель Московского городского научного... энцефалопатии крупного рогатого скота, или „бешенстве коров“, вспышка которой...отработкой каких-то мероприятий, другие или все — распиливанием денег. ...
Коронавирус. Ответы на вопросы.
... использовать сокращение УКВ (Уханьский КоронаВирус). Пожалуйста, не путайте с...показывает, что рано или поздно эпидемии и пандемии заканчиваются. Конечно ...множество «близких родственников» среди коронавирусов летучих мышей (сходство геномов ...
США и коронавирус: Откуда столько «совпадений»?
... превышающую сотню-другую рублей (или долларов), оперировать категориями вроде...на биологические угрозы естественного или искусственного происхождения» проводится ...пандемия. В процессе «События 201» в качестве причины таковой четко указывался коронавирус...
Коронавирус и политический вирус
... чуть не сгорела демократическая Австралия. Коронавирус MERS беспрепятственно гулял по исламским...объявлен международной чрезвычайной ситуацией и пандемией. Но не было введено никаких... с новой эпидемией коронавирусной пневмонии, или, по-научному, COVID-2019, ...
The Telegraph (Великобритания): как мы восстановим мир после апокалипсиса?
... пять лет до нынешней вспышки коронавируса Дартнелл почти пророчески предположил: ...побега в случае крайней формы пандемии, и, что неудивительно, острова...назвали превосходными местами, чтобы избежать пандемии или «других существенных экзистенциальных угроз». ...

9 Комментариев » Оставить комментарий


Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)