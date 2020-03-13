КОРОНА ВИРУС – СЕКРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Украинские военные из секретной лаборатории в кооперации с "Лабораторией ШТОРМа" из Малайзии расшифровали загадку происхождения смертельного вируса и решили проблему его быстрого устранения из организма Человека.
Это что, комедия, пародия или фарс? “Пан генерал” якобы располагает средствами лечения коронавируса, но конкретно об этом ничего сказать не может. Какова природа этого к-вируса, он тоже сказать не может – военная тайна. Слушайте, так может, это великие укры его и создали? )
Это че прикол?
Этот “пан директор” или как там “пан генерал” – это кто?
Знаки и погоны на мундире у него прикольные,это где такие носят? в театре?
Это лесник. Из леса.