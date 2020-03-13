Главная » Аналитика, Видео, Война миров, Здоровье, Новые технологии

КОРОНА ВИРУС – СЕКРЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

21:25. 13 марта 2020 172 просмотра 3 коммент. Опубликовал:

LifeCode

Украинские военные из секретной лаборатории в кооперации с "Лабораторией ШТОРМа" из Малайзии расшифровали загадку происхождения смертельного вируса и решили проблему его быстрого устранения из организма Человека.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=5AwW7A1x7gQ

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ПИТЕР Б. МЕЙЕР — ПРАВИТЕЛИ РОДОСЛОВНЫХ СЕМЕЙ АРХОНТОВ
...с британской монархией и Британской Короной, чтобы манипулировать мошенничеством изнутри ..., имеет в своем распоряжении мощные секретные технологии, такие как «HAARP» – контроль...как вирусы СПИДа, эболы, свиного гриппа и другие почти полумагические технологии....
По новостям и событиям: Лига Справедливости
... герб Вологодской области: Императорская русская Корона, Держава и Меч - символы... страхом”. Продолжение описания мозгового вируса по И.Ашманову: Крайнее возбуждение...возможность объединения/кооперации и цифровые технологии устраняют эти препятствия для тех...
Как уничтожают белую расу в Европе и США
..., связанными с Британской короной. А раз так,... две технологии: технология разделения и стравливания, и технология генетического ... еще и волновые вирусы. Это невидимая коротковолновая...». Андрей Смирнов использовал секретные материалы, которые были рассекречены...
АЛЕНА И СИГ Героическая сказка Даша Р.
...незадорого. Могу даже простой вирус написать. А могу и...что всякие знания и технологии должны соответствовать уровню сознания ...завтрака собираю вас всех на секретное генеральное совещание! – важно...голову украшала массивная золотая корона с семью острыми шипами...

3 Комментария » Оставить комментарий


  • 2530 2062
    Антон 13 марта 2020 в 22:03

    Это что, комедия, пародия или фарс? “Пан генерал” якобы располагает средствами лечения коронавируса, но конкретно об этом ничего сказать не может. Какова природа этого к-вируса, он тоже сказать не может – военная тайна. Слушайте, так может, это великие укры его и создали? )

    Ответить
    1
  • 14099 9881
    Владимир 13 марта 2020 в 22:05

    Это че прикол?
    Этот “пан директор” или как там “пан генерал” – это кто?
    Знаки и погоны на мундире у него прикольные,это где такие носят? в театре?

    Ответить
       
  • 9011 8301
    жора шапов 13 марта 2020 в 22:24

    Это лесник. Из леса.

    Ответить
       

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)