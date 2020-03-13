Китай на пороге глобальных перемен

Специально для организаторов просветительской конференции канала «День-ТВ» и газеты «Завтра», Москва 14-15 марта 2020 года

Военные китаеведы советской выучки, обремененные опытом практики, многими знаниями китайской специфики и навыками информационной работы стратегической разведки, в Новой России осели при Клубе Товарищей Военного института иностранных языков Красной Армии, где к 2008 году создали свежую, ни у кого не списанную систему взглядов с дерзким именем небополитика.

С высоты небополитики ответ на вопрос конференции газеты Завтра «Китай на пороге глобальных изменений» прост, как грабли. Как всякой сильно-отсталой стране, Народному Китаю на догоняющем этапе государственного строительства были нужны технократический центр и четкий исполнительный аппарат.

Курс был известен: догнать! Осталось сконцентрировать ресурсы и бежать, догоняя и превозмогая «невиданный» рост производительности труда в отраслях и на оборудовании, где таковой рост ранее уже был достигнут мировыми лидерами научно-технического прогресса.

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Точно также было и в СССР: самые большие «стахановские» рекорды были поставлены в отраслях, к тому времени прекрасно освоенных Англией в угольной, металлургической, текстильной промышленности.

Китайские коммунисты на полную катушку использовали главный ресурс, необходимый для погони: кропотливую научную организацию производства и мобилизацию общества на главных направлениях развития, по-конфуциански предоставив рынку свободу регулирования традиционных и древних отраслей и не очень заморачиваясь «делом воспитания нового человека» (Великая пролетарская культурная революция по сути была чисткой кадров).

Ведь Конфуций сказал:

«Добывать пропитание, шить одежду, строить дома, воспитывать детей – естественно для природы человека. Не нужно вмешиваться»

Сказал и сказал. В старом Китая тоже никто не вмешивался, и не думал вмешиваться в хозяйственную жизнь, до тех пор, пока Китай вдруг не понял, что Япония рассматривает его как мираж, сгусток дурных эманаций, подлежащий э-э- проветриванию.

Только тогда китайская интеллектуальная элита пересмотрела подходы к управлению, учась у японской администрации осколка Цинской империи марионеточного государства Маньчжоу-Го (1932-1945) экономика которого быстро превзошла экономику самой Японии.

А в качестве отрицательного урока китайские управленцы чётко усвоили к чему приводит кумовство и безудержная социальная болтовня на примере советско-комсомольского управления концессией Китайско-Восточной Железной Дороги (КВЖД).

Свою дальнейшую стратегию китайские управленцы в готовом виде извлекли с 550-й страницы 36-го тома ПСС В.И. Ленина:

«Черпать обеими руками хорошее из-за границы: Советская власть + прусский порядок железных дорог + американская техника и организация трестов + американское народное образование etc. etc. + + = в сумме = социализм.»

Когда целеполагание такое: просто черпать, загребать, при этом не переделывая человеческую природу, то и задачи управления прагматичны и конкретны.

Под такие задачи легко печатать деньги, легко строить аппарат, легко делегировать полномочия и назначать исполнителей. Легко было копировать технологии, ежедневно зримо облегчая труд и улучшая жизнь большинства.

Так делал и раньше мегатехнократ Сталин.

Но как быть теперь на пике кризиса, родившегося на Западе индустриального общества потребления, когда технологический рост вышел за пределы задач, решаемых обществом традиции?Прогресс во имя чего? С какой этикой идти в Новый Мир?

С высоты небополитики видно, что время решения вопросов «здесь и сейчас» для Китая стремительно истекает и начинается время вопросов «места в вечности»!

Вопросы «здесь и сейчас» решили китайские технократы путем Разведки Сущего. Теперь же встала задача Разведки Должного.

Даже обрушение остатков Бреттон-Вудской финансовой системы (старый валютный мир) и финал эпохи глобального либерализма обозначит для Китая лишь одновременное окончание и эпохи «Малого Процветания» (сяокан), не более того.

Задачи «сяокан», поставленные КПК в декабре 1978 года на 40 лет (два поколения) к 2020 году решены!

Согласно циклам перемен с 2021 г. должен начаться переход КНР в эпоху «Великого Единения» (датун) с демонстрацией всему человечеству возрожденного «Величия и Достоинства» китайской нации. А вот с этим – демонстрацией привлекательного образа будущего для всех – проблема. Каким будет подлинное величие Китая в сообществе народов единой судьбы человечества?

Неужели идеалы потребления: «малиновые штаны» и «большая вкусная тушёная собака» для всех и каждого это есть «место Китая в вечности»? А ничего другого технократами и экономистами пока не предложено, ибо они не могут выйти за пределы существующих задач и начать решать задачи вечности, которые не понимают.

Мерная поступь КНР к Великому возрожденияю в Сообществе единой судьбы человечестваПодробнее на Мерная поступь КНР к Великому возрожденияю в Сообществе единой судьбы человечестваПодробнее на https://aurora.network/article...

Архитектуры же этого величественного здания будущего пока нет. Но только за право конструкторских решений проекта, вокруг престола предков разгорелась борьба кланов «девяти драконов».

И речь здесь идет о политических силах «глубокого залегания», а не только о проявленном противоборстве трех линий наследников «революционеров старшего поколения»:

«красных» - всемирная линия Мао Цзэдуна («партийцы»);

«синих» - прозападная линия Чжоу Эньлая («комсомольцы»)

«желтых» - линия китайских национал-социалистов Лю Шаоци и Дэн Сяопина.

Карта небосвода, Книга Великого Единения Поднебесья (Датун шу) и стена девяти драконовПодробнее на Карта небосвода, Книга Великого Единения Поднебесья (Датун шу) и стена девяти драконовПодробнее на https://aurora.network/article...

Похоже, что вопрос места Китая в вечности, а не в химере политической пропаганды о «многополярном мире» могут показать только небополитики своими инструментами разведки будущего.

Как учат великие: «Большое видится на расстоянии». Вот и полная реализация «Китайской мечты» о Великом возрождении нации желтых людей (华 хуа, 汉хань) в роли лидера глобального мира эпохи «Великого Единения» (Датун) требует получения пожизненным Председателем КНР «мандата неба» (天命).

По известному китайцам с допотопных времен Закону Перемен «мандат неба», а с ним и статус «Сына Неба», абсолютно необходимого для перехода в общество Датун, глава Срединного государства может получить только по духовной или военной процедуре от Востока. Ибо только Восток, в поднебесной ориентации занятый Россией, на определенном цикле перемен одолевает Центр, занятый Китаем. Сроки подошли. Однако ни МИД РФ, ни священноначалие РПЦ МП (Восточного правильного учения) не поняли сакральных ожиданий и смысла беспрецедентного в истории визита патриарха Кирилла «ко двору императора» в Пекин в мае 2013 г.

После облома в 2013 с синодальным московским православием, ожидания китайской стороны были обращены к получению Си Цзиньпином «мандата неба» от России по военной процедуре.

Отсюда масштабное участие китайцев в параде 70-летия победы над Германией в 2015 г. Однако сакральное действие российские либералы провели как «шоу» театра абсурда, где победа Красной Армии была оформлена в синем цвете НАТО и Евросоюза; символ победы – Мавзолей Ленина, к подножью трибуны которого в 1945 г. были брошены знамена поверженного нацизма – был выгорожен бутафорией; а гранитную твердь трибуны красных вождей заменил декоративный временный помост с креслами для сидения зрителей.

Ожидания «прививки» Духа Победы китайской стороны опять никто в Кремле не понял, зато российские политологи вдруг стали говорить о военном союзе синей России с красным Китаем (что с символами и криминальной субкультурой правящей в РФ партии «Единая Россия» абсолютно невозможно).

Теперь, в 2020 году, в обстановке форс-мажора, срочная задача получения Си Цзиньпином «мандата неба» к 2021 году будет решена с опорой на собственные силы. Для этого инициированная извне КНР бинарная (психическая и генетическая) эпидемия коронавируса COVID-19 представлена как военное нападение гибридного типа, на борьбу с которым мобилизована вся нация.

Война с эпидемией ведется партией, армией и народом под мудрым руководством Председателя Военного Совета ЦК КПК Си Цзиньпина. В этой «освободительной войне» нового типа Дух Победы и принесет Си Цзиньпину желанный «мандат неба».

Что же касается рожденной в России небополитики (Восток концептуально одолевает Центр), то именно в Китае воспринята высказанная в 2015 г. идея накрыть национальные интересы стран ШОС общими ценностями Культурного Пояса Нового Шелкового Пути. И уже в речах 2019 года Си по сути призвал страны и народы не западных цивилизаций к объединению вокруг Китая в единую семью наследников Великой Орды Чингисхана «от моря до моря».

В 2021 году заканчивается российско-китайский договор «О добрососедстве, дружбе и сотрудничестве» от 16.07.2001 года.

Небополитики торжественно заявляют, что на приливной волне энергии Востока нужно не упустить «окно возможности» перейти в Новый Мировой Порядок по победной схеме второго объединения народов Единого государства Чингисхана начала XIVв.(1294-1306).

Условия для такого исторического маневра создают поправки к Конституции РФ и внешний натиск WWIII нового гибридного типа.

Перемены в государственном строительстве России 2020 года, с возвращением к русской традиции власти, открывают перед РФ и КНР возможность в 2021 году заключить новый договор, теперь не «О Добрососедстве», а «О Дружбе и Братстве» семьи народов не западных цивилизаций.

Такой договор скрепленный не интересами и не идеологией, но этикой Великой Орды «пять выше»: духовное выше материального, справедливость выше закона, общее выше частного, служение выше владения, власть выше собственности, и станет основанием глобального проекта «Большая Евразия – Третья Орда».

Предлагаем газете Завтра опубликовать этот текст без картинок и с любой редакторской правкой, как вклад военных китаеведов в общее дело российско-китайского стратегического взаимодействия Новой Эпохи.

Справка:

книга Девятов А.П. Небополитика. Для тех, кто принимает решения. – Москва, 2008; в 2011 г. вышла на китайском языке в издательстве Академии общественных наук КНР.

Источник: https://aurora.network/articles/251-nebopolitika/77311-kitay-na-poroge-global-nykh-peremen