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КАК ПРЕДСТАВЛЯЮТ РУССКИХ В СИМПСОНАХ

22:42. 13 марта 2020 37 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Как же всё-таки ушастики представляют Россию и русского человека в Симпсонах? Это вы и узнаете из этого видео

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PikiYugZzjk

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