ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским

Александр Григорьевич Чучалин — главный пульмонолог страны, академик РАН и основатель НИИ пульмонологии, а ныне заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Как протекает коронавирусная инфекция СOVID-19, какое существует лечение для разных стадий болезни, какой след вирус оставляет в организме переболевших — обо всём вы узнаете из этого видео. Вы уже могли видеть Чучалина в предыдущем эпизоде про коронавирус, а сейчас мы публикуем его интервью полностью.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY