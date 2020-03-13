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ЭПИДЕМИЯ с Антоном Красовским

22:00. 13 марта 2020 45 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Александр Григорьевич Чучалин — главный пульмонолог страны, академик РАН и основатель НИИ пульмонологии, а ныне заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова. Как протекает коронавирусная инфекция СOVID-19, какое существует лечение для разных стадий болезни, какой след вирус оставляет в организме переболевших — обо всём вы узнаете из этого видео. Вы уже могли видеть Чучалина в предыдущем эпизоде про коронавирус, а сейчас мы публикуем его интервью полностью.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=FbRJLcRBSOY

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