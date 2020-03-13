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Душенов 259. Стратегический вирус Путина

22:14. 13 марта 2020 68 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Подписывайтесь на новый канал Душенова https://www.youtube.com/channel/UC59u…
Как вирус влияет на стратегический баланс сил в мировом масштабе? Сохранят ли США дееспособность своих авианосцев и крейсеров в ближайшие 10 лет? Сумеет ли Сирия создать систему ПВО на базе русских «Панцирей», «Торов» и «Буков»? Еженедельная информационно-аналитическая передача К. Ю. Дyшенова, посвященная обзору главных событий недели, новейшим технологиям и ответам на вопросы зрителей.

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#ДеньТВ #Душенов #авианосцы #Панцирь #Тор #Бук

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EqHMFZZHP9E

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