Храм-музей за миллиард. Плохой сигнал (спецвыпуск)
19:32. 12 марта 2020 237 просмотров 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
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Жизнь есть смена желаний; то же самое с погодой — когда идёт шторм, я желаю, чтобы был штиль, когда пришел штиль, я мечтаю о сильном ветре.
Было бы правильно внести в конституцию ответственность за ложь.
Так вот откуда кошачий прикол : без храма нет села ! 13:12 мин.