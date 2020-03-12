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Уильям Энгдаль: кто и зачем скармливает миру «вирусную истерию?

10:04. 12 марта 2020 561 просмотр 6 коммент. Опубликовал:
Уильям Энгдаль: кто и зачем скармливает миру «вирусную истерию?У. Энгдаль – блестящий американский исследователь новейшей истории. Написал несколько книг, названия которых многое говорят об их содержании.

Перечислим несколько. «Невидимая рука… банков», «Боги денег: Уолл-Стрит и смерть Американского века», «Полный спектр доминирования: тоталитарная демократия в Новом мировом порядке», «Семена разрушения: тайная подоплёка генетических манипуляций»… Отрывки из двух последних работ публиковались в этом блоге.

Ниже – краткий пересказ его статьи, посвящённой нынешнему коронавирусу.

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Уильям Энгдаль: кто и зачем скармливает миру «вирусную истерию?

Как отмечает в своей новой статье доктор политических наук Принстонского университета и постоянный обозреватель НВО Уильям Энгдаль, общая неразбериха с числом заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, которая возникла у правительства Поднебесной, лишь усугубляется огромным количеством "анонимных доброжелателей", которые распространяют по сети Интернет досужие выдумки о "заваленных трупами коридорах китайских госпиталей."

Как отмечают эксперты-вирусологи, чаще всего правительства мира не сообщают точное число заболевших, прежде всего из-за отсутствия стопроцентно точных способов выявить вирус, а также определенного числа заболевших, которые так и не поступили в медицинские учреждения. Страшного в этом ничего нет, когда речь не заходит о COVID-19 и целенаправленно нагнетаемой вокруг этого заболевания массовой паники.

Проще говоря, сообщаемый западными СМИ процент смертности от данного вируса, а он составляет около 3% от известного числа заразившихся, является более чем неточным.


С другой стороны, в Соединенных Штатах число умерших от "осложнений, связанных с сезонным гриппом", уже не первый год приплюсовывается к числу умерших от пневмонии, что способствует росту продаж различных вакцин, разрабатываемых фармацевтическими гигантами.

Что касается самого Китая, то годовая смертность от сезонного гриппа и пневмонии в этой стране превышает 300 тысяч человек, на фоне чего 3 тысячи умерших от COVID-19 – это капля в море.

Совершенно очевидно, что истерия вокруг коронавируса нагнетается на Западе искусственно. Но кто это делает и почему?

С одной стороны, многие авторы НВО уже отмечали, что западные олигархические структуры пытаются положить конец обороту наличных средств в попытках установить полный контроль над всеми финансовыми операциями, проводимыми обывателями западных стран. В этой связи любопытно отметить, что многие крупные западные организации сегодня отказываются принимать наличность, ссылаясь на "возможность её заражения".

Однако цели у тех, кто создает сегодня панику в западном информационном пространстве, могут быть куда как более зловещими.

Любопытно, что десять лет назад в одном из изданий семейства Рокфеллеров, которое не только выступает за "принудительное снижение населения Земли", но и неплохо зарабатывает на производстве вакцин, было опубликован набор прогнозов западного футуролога Питера Шварца. Один из этих сценариев назывался "приставной шаг" (LOCK STEP) и повествовал о глобальной эпидемии неизвестного вируса и установлении тоталитарного режима в большинстве западных стран.

В частности, в нем предсказывалось, что вызванная эпидемией неизвестного вируса паника поставит большинство авиаперевозчиков на грань банкротства, прикончит международный туризм и вызовет массовый ажиотаж в аптеках и магазинах, где будут скупаться продукты первой необходимости и медицинские маски.

Все это мы как раз и можем наблюдать сегодня, десять лет спустя.

Далее, обещает Шварц, под предлогом необходимости остановки неизвестного вируса, западные правительства установят полный контроль за перемещениями обычного гражданина, состоянием его здоровья и финансовыми операциями.

Судя по всему, кто-то очень сильно не хочет, чтобы предсказания футуролога семейства Рокфеллеров не сбылись, раз вокруг COID-19 продолжает искусственным образом нагнетаться паника.

С полной версией статьи вы можете ознакомиться здесь.


Редактор: Ксения


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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4925137.html

Метки: вакцина, Запад, здоровье, статистика, США, финансовый, энгдаль

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6 Комментариев » Оставить комментарий


  • 7277 5767
    марина 12 марта 2020 в 11:10

    Да уж,вирус делает чудеса-Китай выздоровел и будет всех лечить ,поскольку у США не оказалась тестов,а Китай не поставляет ,свои сделают через 3-4 месяца и Россия их штампует в огромном количестве.Вчера Козак договорился с Ермаком о создании площадки общения ДНР и Украины ,на следующем совещании он пообещал план решения вопроса..Похоже вирус создает эти регионы многополярности.

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  • 27367 23879
    Вячеслав 12 марта 2020 в 14:24

    Птичьи и свиные гриппы с эболами и спидами не возымели действий, запустили эту пневмонию… Не возымеет это, запустят какую-нибудь верблюжью лихорадку… Так и будет продолжаться запугивание людей… Уже, под предлогом борьбы с пневмонией, запрещают массово собираться, перемещаться…

    В системах Зла управление построено на страхе. Зло и страх неотделимы. Злое существо не понимает других отношений, кроме как отношений типа «начальник – подчиненный», при этом подчиненный выполняет поручения начальника, не задумываясь о морально-нравственных аспектах этого поручения, потому что в случае невыполнения, его ожидает наказание. Злое существо, будучи начальником, «выжимает» из своего положе-ния максимальную выгоду лично для себя, но одновременно испытывает страх по отношению к вышестоящему начальству. Иными словами, силы Зла организованы по «принципу курятника»: «Смотреть в зад выш-нему, клевать ближнего, а гадить на нижнего».

    Т.к. злу присущ паразитизм, для удовлетворения своих все более растущих потребностей, то оно (зло) пытается вмешиваться в системы, построенные на Добре, и при помощи того же страха управлять житями и даже людьми. Страх это чувство, поэтому действует на уровне Души. У Человека развит Дух, который управляет Душой, поэтому он не подвластен страху. Зло, построенное на страхе, само боится Человека…

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