Уильям Энгдаль: кто и зачем скармливает миру «вирусную истерию?

Проще говоря, сообщаемый западными СМИ процент смертности от данного вируса, а он составляет около 3% от известного числа заразившихся, является более чем неточным.

Как отмечают эксперты-вирусологи, чаще всего правительства мира не сообщают точное число заболевших, прежде всего из-за отсутствия стопроцентно точных способов выявить вирус, а также определенного числа заболевших, которые так и не поступили в медицинские учреждения. Страшного в этом ничего нет, когда речь не заходит о COVID-19 и целенаправленно нагнетаемой вокруг этого заболевания массовой паники.

Как отмечает в своей новой статье доктор политических наук Принстонского университета и постоянный обозреватель НВО Уильям Энгдаль, общая неразбериха с числом заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае , которая возникла у правительства Поднебесной, лишь усугубляется огромным количеством "анонимных доброжелателей", которые распространяют по сети Интернет досужие выдумки о "заваленных трупами коридорах китайских госпиталей."



С другой стороны, в Соединенных Штатах число умерших от "осложнений, связанных с сезонным гриппом", уже не первый год приплюсовывается к числу умерших от пневмонии, что способствует росту продаж различных вакцин, разрабатываемых фармацевтическими гигантами.

Что касается самого Китая, то годовая смертность от сезонного гриппа и пневмонии в этой стране превышает 300 тысяч человек, на фоне чего 3 тысячи умерших от COVID-19 – это капля в море.

Совершенно очевидно, что истерия вокруг коронавируса нагнетается на Западе искусственно. Но кто это делает и почему?

С одной стороны, многие авторы НВО уже отмечали, что западные олигархические структуры пытаются положить конец обороту наличных средств в попытках установить полный контроль над всеми финансовыми операциями, проводимыми обывателями западных стран. В этой связи любопытно отметить, что многие крупные западные организации сегодня отказываются принимать наличность, ссылаясь на "возможность её заражения".

Однако цели у тех, кто создает сегодня панику в западном информационном пространстве, могут быть куда как более зловещими.

Любопытно, что десять лет назад в одном из изданий семейства Рокфеллеров , которое не только выступает за "принудительное снижение населения Земли", но и неплохо зарабатывает на производстве вакцин, было опубликован набор прогнозов западного футуролога Питера Шварца. Один из этих сценариев назывался "приставной шаг" (LOCK STEP) и повествовал о глобальной эпидемии неизвестного вируса и установлении тоталитарного режима в большинстве западных стран.

В частности, в нем предсказывалось, что вызванная эпидемией неизвестного вируса паника поставит большинство авиаперевозчиков на грань банкротства, прикончит международный туризм и вызовет массовый ажиотаж в аптеках и магазинах, где будут скупаться продукты первой необходимости и медицинские маски.

Все это мы как раз и можем наблюдать сегодня, десять лет спустя.

Далее, обещает Шварц, под предлогом необходимости остановки неизвестного вируса, западные правительства установят полный контроль за перемещениями обычного гражданина, состоянием его здоровья и финансовыми операциями.

Судя по всему, кто-то очень сильно не хочет, чтобы предсказания футуролога семейства Рокфеллеров не сбылись, раз вокруг COID-19 продолжает искусственным образом нагнетаться паника.



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Редактор: Ксения



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