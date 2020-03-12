Уильям Энгдаль: кто и зачем скармливает миру «вирусную истерию?
Перечислим несколько. «Невидимая рука… банков», «Боги денег: Уолл-Стрит и смерть Американского века», «Полный спектр доминирования: тоталитарная демократия в Новом мировом порядке», «Семена разрушения: тайная подоплёка генетических манипуляций»… Отрывки из двух последних работ публиковались в этом блоге.
Ниже – краткий пересказ его статьи, посвящённой нынешнему коронавирусу.
Как отмечает в своей новой статье доктор политических наук Принстонского университета и постоянный обозреватель НВО Уильям Энгдаль, общая неразбериха с числом заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае, которая возникла у правительства Поднебесной, лишь усугубляется огромным количеством "анонимных доброжелателей", которые распространяют по сети Интернет досужие выдумки о "заваленных трупами коридорах китайских госпиталей."
Как отмечают эксперты-вирусологи, чаще всего правительства мира не сообщают точное число заболевших, прежде всего из-за отсутствия стопроцентно точных способов выявить вирус, а также определенного числа заболевших, которые так и не поступили в медицинские учреждения. Страшного в этом ничего нет, когда речь не заходит о COVID-19 и целенаправленно нагнетаемой вокруг этого заболевания массовой паники.
Проще говоря, сообщаемый западными СМИ процент смертности от данного вируса, а он составляет около 3% от известного числа заразившихся, является более чем неточным.
С другой стороны, в Соединенных Штатах число умерших от "осложнений, связанных с сезонным гриппом", уже не первый год приплюсовывается к числу умерших от пневмонии, что способствует росту продаж различных вакцин, разрабатываемых фармацевтическими гигантами.
Что касается самого Китая, то годовая смертность от сезонного гриппа и пневмонии в этой стране превышает 300 тысяч человек, на фоне чего 3 тысячи умерших от COVID-19 – это капля в море.
Совершенно очевидно, что истерия вокруг коронавируса нагнетается на Западе искусственно. Но кто это делает и почему?
С одной стороны, многие авторы НВО уже отмечали, что западные олигархические структуры пытаются положить конец обороту наличных средств в попытках установить полный контроль над всеми финансовыми операциями, проводимыми обывателями западных стран. В этой связи любопытно отметить, что многие крупные западные организации сегодня отказываются принимать наличность, ссылаясь на "возможность её заражения".
Однако цели у тех, кто создает сегодня панику в западном информационном пространстве, могут быть куда как более зловещими.
Любопытно, что десять лет назад в одном из изданий семейства Рокфеллеров, которое не только выступает за "принудительное снижение населения Земли", но и неплохо зарабатывает на производстве вакцин, было опубликован набор прогнозов западного футуролога Питера Шварца. Один из этих сценариев назывался "приставной шаг" (LOCK STEP) и повествовал о глобальной эпидемии неизвестного вируса и установлении тоталитарного режима в большинстве западных стран.
В частности, в нем предсказывалось, что вызванная эпидемией неизвестного вируса паника поставит большинство авиаперевозчиков на грань банкротства, прикончит международный туризм и вызовет массовый ажиотаж в аптеках и магазинах, где будут скупаться продукты первой необходимости и медицинские маски.
Все это мы как раз и можем наблюдать сегодня, десять лет спустя.
Далее, обещает Шварц, под предлогом необходимости остановки неизвестного вируса, западные правительства установят полный контроль за перемещениями обычного гражданина, состоянием его здоровья и финансовыми операциями.
Судя по всему, кто-то очень сильно не хочет, чтобы предсказания футуролога семейства Рокфеллеров не сбылись, раз вокруг COID-19 продолжает искусственным образом нагнетаться паника.
С полной версией статьи вы можете ознакомиться здесь.
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Да уж,вирус делает чудеса-Китай выздоровел и будет всех лечить ,поскольку у США не оказалась тестов,а Китай не поставляет ,свои сделают через 3-4 месяца и Россия их штампует в огромном количестве.Вчера Козак договорился с Ермаком о создании площадки общения ДНР и Украины ,на следующем совещании он пообещал план решения вопроса..Похоже вирус создает эти регионы многополярности.
Птичьи и свиные гриппы с эболами и спидами не возымели действий, запустили эту пневмонию… Не возымеет это, запустят какую-нибудь верблюжью лихорадку… Так и будет продолжаться запугивание людей… Уже, под предлогом борьбы с пневмонией, запрещают массово собираться, перемещаться…
В системах Зла управление построено на страхе. Зло и страх неотделимы. Злое существо не понимает других отношений, кроме как отношений типа «начальник – подчиненный», при этом подчиненный выполняет поручения начальника, не задумываясь о морально-нравственных аспектах этого поручения, потому что в случае невыполнения, его ожидает наказание. Злое существо, будучи начальником, «выжимает» из своего положе-ния максимальную выгоду лично для себя, но одновременно испытывает страх по отношению к вышестоящему начальству. Иными словами, силы Зла организованы по «принципу курятника»: «Смотреть в зад выш-нему, клевать ближнего, а гадить на нижнего».
Т.к. злу присущ паразитизм, для удовлетворения своих все более растущих потребностей, то оно (зло) пытается вмешиваться в системы, построенные на Добре, и при помощи того же страха управлять житями и даже людьми. Страх это чувство, поэтому действует на уровне Души. У Человека развит Дух, который управляет Душой, поэтому он не подвластен страху. Зло, построенное на страхе, само боится Человека…
Скорее, рыбий кашель. Многие рыбку любят.)
На свином гриппе фармацевты 18 млдр. подняли
https://www.interfax.ru/business/120696
Кстати, после распространения по всему миру, куда то делась версия с боевым вирусом и воздействием только на китаез.
Не делась. У Вас же нет статистики , какой этнос больше всего погиб, так ведь ! То есть, какой участок ДНК поражается чаще – у белых , или у смесей ?