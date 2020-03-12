«Святые девяностые». Часть 8. 1998. Вып.2



01. Билл Клинтон обнаруживает пропажу лопатника. Б. Ельцин и президент США Билл Клинтон перед началом переговоров в Московском Кремле. 13 сентября



02. Армия используется для уборки картофеля



03. Борис Ельцин во время посещения Караваевского племенного животноводческого хозяйства. 18 июня



04. 08 февраля. Владимир Жириновский говорит по мобильному телефону с борта самолета, готового к вылету в Ирак в аэропорту Внуково с десяти часов утра, но все еще задерживаемого из-за запрета со стороны Ирана на пролет над территорией страны. Жириновский требует от представителя Кремля объявить о разрыве дипломатических отношений с Ираном.



05. Зарплаты и пенсии часто не выплачиваются. Чтобы выжить, россияне занимаются мелкой торговлей. 10 сентября



06. Борис Ельцин на зимних каникулах в Валдае, Новгородская область, 13 января



07. Исполнительный секретарь СНГ Борис Березовский накануне прямого эфира на радиостанции Эхо Москвы



08. Молодые москвичи танцуют на дискотеке 16 тонн в Москве



09. Кемеровская обл. Шахтеры объявили забастовку и перекрыли Транссибирскую магистраль. 15 мая



10. Москва, Тверская улица, Елисеевский продуктовый магазин



11. Пожилая женщина просит милостыню на одной из улиц Санкт-Петербурга. 28 сентября



12. Трейдеры Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ) возле монитора во время торговой сессии в Москве 18 сентября



13. Новокузнецк. Люди протестуют против политики президента России. 6 октября



14. Офисное здание Российского фонда федерального имущества на проспекте Ленина в Москве



15. Ростовская обл. Шахтеры производственного объединения Ростовуголь перекрыли Северо-Кавказскую железную дорогу



16. Любители подледной рыбалки наслаждаются своим хобби, несмотря на холодную погоду во время соревнований по подледной рыбалке на Химкинском пруду в Москве, 12 декабря



17. Люди организовали акцию протеста против деятельности Джорджа Сороса в России, обратив внимание на подозрительную связь между благотворительной деятельностью Сороса и его финансовыми интересами. 1 сентября



18. Налоговый инспектор осматривает бутылку водки в небольшом московском магазине, проверяя ее подлинность, 30 сентября



19. Начальник местного отделения милиции беседует с демонстрантами у здания Департамента налоговой полиции России в Москве, 23 декабря



20. Учителя и студенты маршируют по проспекту Новый Арбат, участвуя в акции протеста, организованной активистами московского профсоюза



Источник: https://humus.livejournal.com/7122291.html