Сводки от ополчения Новороссии 12 марта 2020

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.

Накануне заседания Контактной группы в Минске украинская сторона не прекращала попыток дестабилизировать обстановку на линии разграничения, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия и распространить через лживые украинские СМИ обвинения в нарушении режима прекращения огня с нашей стороны.

По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки, противник четыре раза нарушил режим прекращения огня, при этом два обстрела боевики осуществили с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения вблизи района разведения на участке № 2 «Золотое».

Так, боевики 72-й бригады по приказу военного преступника Богомолова подвергли обстрелу из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов н. п. Золотое-5, выпустив по населенному пункту более 40 снарядов.

На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова из 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета обстреляли район н. п. Логвиново.

Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.

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Кроме того, боевики ВФУ продолжают применять запрещённые средства и методы ведения войны, терроризируя мирное население Республики.

Так, вчера подразделениями РЭБ и ПВО Народной милиции предотвратили очередной террористический акт, направленный против мирного населения Донбасса и пресекли попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ, который был направлен боевиками в сторону жилых домостроений населенного пункта Калиново.

Беспилотный аппарат со смертоносным грузом и материалы преступных действий ВФУ переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Шаповалова и Богомолова.

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С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВФУ территорией.

По данным нашей разведки, боевики 72-й бригады в районе н.п. Орехово выполняя преступный приказ комбрига Богомолова, попытались уничтожить БЛА СММ ОБСЕ, выполнявший плановый облёт позиций ВФУ, протаранив его собственным беспилотником.

По счастливой случайности провокация украинских оккупантов провалилась, и наблюдатели СММ посадили свой БЛА без повреждений.

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В соединениях ВФУ, находящихся в зоне так называемой «ООС», отмечается увеличение случаев хищения военного имущества и вооружения.

По данным наших источников, в 46-ю бригаду прибыла комиссия Контрольно-ревизионного управления Украины по проверке наличия и учета имущества РАВ.

В ходе ревизии выявлено отсутствие двух единиц ПТРК «Стугна-П», которые, по заявлению командира бригады Котенко, якобы ещё в сентябре были отправлены на военный завод «Луч» для ремонта.

В ходе разбирательства установлено, что на госпредприятие противотанковые комплексы так и не поступили, а отправительная документация, представленная Котенко, вызывает сомнения.

Для проведения следственных мероприятий по возможному хищению комплексов ПТРК «Стугна-П» материалы переданы в СБУ.

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Нам продолжают поступать жалобы от мирного населения, проживающего на временно оккупированных Киевом территориях, на произвол и бесчинства украинских вооруженных формирований в зоне так называемой «ООС».

Боевики 46-й ОДШБр в преддверии ротации приступили к откровенному геноциду мирного населения, открыто совершая грабежи в жилищах граждан прифронтовых населенных пунктов.

Один из таких случаев произошел, в оккупированном н. п. Счастье.

Под угрозой физической расправы у владельца магазина гражданина Чумака, был «позаимствован» автомобиль «Газель», и похищены денежные средства в размере 25 тысяч гривен.

Попытки граждан найти правосудие у командования 46-й ОДШБр и местных чиновников успехом не увенчались.

Отчаявшиеся жители н. п. Счастье, пострадавшие от произвола боевиков, составили коллективную жалобу командующему «ООС» Кравченко, а также обратились на горячую линию Министерства обороны.

С целью проведения разбирательства в соединение прибыла комиссия Генерального штаба ВСУ и сотрудники воинской службы правопорядка.

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