Сводки от ополчения Новороссии 12 марта 2020
- 08:50 «Воюют» с Россией, но прекратят, как только Россия начнёт воевать с ними — мнение комбрига.
- 03:00 Армия ЛНР предотвратила удар с воздуха, у карателей исчезает вооружение (ВИДЕО).
- 02:30 Критическая ситуация: На Украине признали, что ВСУ полностью потеряли инициативу на Донбассе.
«Воюют» с Россией, но прекратят, как только Россия начнёт воевать с ними — мнение комбрига
Известный ополченец, основатель и комбриг бригады «Восток», командир донецкой «Альфы» Александр Ходаковский («Скиф») прокомментировал ситуацию, которая сейчас сложилась по всей линии фронта в Донбассе.
«Можно сколько угодно произносить слово „халва“ — слаще от этого во рту не становится.
Так и с миром: можно бесконечное множество раз повторять слово „мир“, но стреляют не холостыми.
Наблюдая за происходящим, убеждаюсь, что только наше признание и ввод российских войск установит мир.
Вот ведь парадокс: воюют с Россией, но мир возможен, только если Россия войдёт реально и продемонстрирует свою готовность к войне».
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Армия ЛНР предотвратила удар с воздуха, у карателей исчезает вооружение (ВИДЕО)
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга офицера пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Накануне заседания Контактной группы в Минске украинская сторона не прекращала попыток дестабилизировать обстановку на линии разграничения, пытаясь спровоцировать подразделения Народной милиции на ответные действия и распространить через лживые украинские СМИ обвинения в нарушении режима прекращения огня с нашей стороны.
По данным, зафиксированным наблюдателями представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки, противник четыре раза нарушил режим прекращения огня, при этом два обстрела боевики осуществили с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения вблизи района разведения на участке № 2 «Золотое».
Так, боевики 72-й бригады по приказу военного преступника Богомолова подвергли обстрелу из 120-мм и 82-мм минометов, противотанковых и автоматических гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов н. п. Золотое-5, выпустив по населенному пункту более 40 снарядов.
На дебальцевском направлении боевики 59-й бригады по приказу военного преступника Шаповалова из 120-мм миномета и станкового противотанкового гранатомета обстреляли район н. п. Логвиново.
Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется.
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Кроме того, боевики ВФУ продолжают применять запрещённые средства и методы ведения войны, терроризируя мирное население Республики.
Так, вчера подразделениями РЭБ и ПВО Народной милиции предотвратили очередной террористический акт, направленный против мирного населения Донбасса и пресекли попытку применения ударного беспилотного летательного аппарата ВСУ, который был направлен боевиками в сторону жилых домостроений населенного пункта Калиново.
Беспилотный аппарат со смертоносным грузом и материалы преступных действий ВФУ переданы в Генеральную прокуратуру ЛНР для приобщения к уголовным делам в отношении военных преступников Шаповалова и Богомолова.
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С целью недопущения вскрытия техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе БЛА миссии ОБСЕ, выполняющих полёты над оккупированной ВФУ территорией.
По данным нашей разведки, боевики 72-й бригады в районе н.п. Орехово выполняя преступный приказ комбрига Богомолова, попытались уничтожить БЛА СММ ОБСЕ, выполнявший плановый облёт позиций ВФУ, протаранив его собственным беспилотником.
По счастливой случайности провокация украинских оккупантов провалилась, и наблюдатели СММ посадили свой БЛА без повреждений.
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В соединениях ВФУ, находящихся в зоне так называемой «ООС», отмечается увеличение случаев хищения военного имущества и вооружения.
По данным наших источников, в 46-ю бригаду прибыла комиссия Контрольно-ревизионного управления Украины по проверке наличия и учета имущества РАВ.
В ходе ревизии выявлено отсутствие двух единиц ПТРК «Стугна-П», которые, по заявлению командира бригады Котенко, якобы ещё в сентябре были отправлены на военный завод «Луч» для ремонта.
В ходе разбирательства установлено, что на госпредприятие противотанковые комплексы так и не поступили, а отправительная документация, представленная Котенко, вызывает сомнения.
Для проведения следственных мероприятий по возможному хищению комплексов ПТРК «Стугна-П» материалы переданы в СБУ.
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Нам продолжают поступать жалобы от мирного населения, проживающего на временно оккупированных Киевом территориях, на произвол и бесчинства украинских вооруженных формирований в зоне так называемой «ООС».
Боевики 46-й ОДШБр в преддверии ротации приступили к откровенному геноциду мирного населения, открыто совершая грабежи в жилищах граждан прифронтовых населенных пунктов.
Один из таких случаев произошел, в оккупированном н. п. Счастье.
Под угрозой физической расправы у владельца магазина гражданина Чумака, был «позаимствован» автомобиль «Газель», и похищены денежные средства в размере 25 тысяч гривен.
Попытки граждан найти правосудие у командования 46-й ОДШБр и местных чиновников успехом не увенчались.
Отчаявшиеся жители н. п. Счастье, пострадавшие от произвола боевиков, составили коллективную жалобу командующему «ООС» Кравченко, а также обратились на горячую линию Министерства обороны.
С целью проведения разбирательства в соединение прибыла комиссия Генерального штаба ВСУ и сотрудники воинской службы правопорядка.
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Критическая ситуация: На Украине признали, что ВСУ полностью потеряли инициативу на Донбассе
Если деградация украинского военного управления и давление войск республик Донбасса будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, то очень скоро в рядах ВСУ наступит полная дестабилизация. Такое мнение высказал украинский военный эксперт Михаил Жирохов.
В материале эксперта, опубликованном на одном из украинских порталов, утверждается, что «ситуация на фронте перешла в фазу критической» и отвод войск, «который проталкивают россияне», может оказаться наиболее приемлемым вариантом дальнейшего развития ситуации на Донбассе.
Потерю инициативы, по мнению Жирохова, ярко демонстрируют события последней недели.
В связи с принятыми политическими решениями о разведении войск на трех участках, инициатива перешла от Украины к республикам, отмечает эксперт. Он добавил, что об этом предупреждали многие специалисты, которые осуществляют мониторинг ситуации на линии соприкосновения сторон.
Вся серая зона, которая на осень 2019 год устойчиво контролировалась украинскими военными где напрямую, где огневыми средствами, после отвода и прямого запрета на действия отрядов «ССО» и разведки бригад, перешла под контроль республиканских войск, заявляет Жирохов.
«И как результат — постоянные подрывы на прифронтовой территории и обстрелы противотанковыми управляемыми ракетами колонн снабжения. Так, только за последние несколько дней россияне на разных участках фронта расстреляли два грузовика и еще одна БМП подорвалась на фугасе. Причем все обстоятельства свидетельствуют о том, что работала мобильная диверсионная группа», — пишет он.
Также украинский эксперт отмечает ухудшение позиций ВСУ близ Марьинки и эффективную работу донбасских снайперов.
«В целом же общая картина складывается весьма неприглядная для нас — как в плане потерь техники, так и особенно личного состава — так как заменить опытных бойцов просто некем», — отмечает он.
«К большому сожалению, ситуация на сегодняшний день имеет все тенденции к ухудшению, — считает Жирохов. — Со стороны Украины политики твердят только о „мире на Донбассе“, президент в упор не замечает войны, пытаясь добиться благосклонности Путина».
Тем временем, по его словам, в высших военных кругах Украины «сейчас не до войны совсем — делят должности».
Как считает эксперт, «не добавляет оптимизма и назначение нового министра обороны», поскольку он «вызывает зуд у большинства офицеров — небоевой генерал-отставник без боевого опыта руководства войсками, зато с негативным шлейфом обвинений в сотрудничестве с россиянами».
«А значит, увы, в ближайшие дни и недели при такой пассивной политики умиротворения агрессора нам не избежать новых потерь, мало того, вполне возможно мы увидим и проведение противником и локальной операции, чтобы закрепить свое огневое превосходство. Благо ситуация располагает», — подытожил Жирохов.
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