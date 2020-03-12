Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 марта 2020
- 12:12 Цена невыполнения Сочинских соглашений.
- 10:10 В Крыму задержали четырех террористов из «Хизб ут Тахрир аль Ислами».
- 05:30 Грязные тайны боевиков и их хозяев: военные России вскрыли объект врага в Сирии (ФОТО).
- 00:28 СРОЧНО: ВВС США нанесли удары по военным объектам в Сирии и Ираке.
- 00:00 Российский военный погиб в Сирии.
- Вчера 23:48 Обстрел американской базы в Таджи.
- Вчера 23:32 МОЛНИЯ: ракетный удар по базе США в Ираке — убиты и ранены американцы и британцы (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:45 В Иране вице-президент и два министра заболели коронавирусом.
Цена невыполнения Сочинских соглашений
Давеча давал интервью для АСД на тему Сирии, кампании в Идлибе и ситуации с беженцами.
Какие методы информационной войны применялись Турцией в ходе операции в Идлибе?
- С вовлечением Турции в активные боевые действия на стороне так называемой «Сирийской Национальной армии» (группировка протурецких отрядов «Сирийской свободной армии» в районе Африна, Ефрата и Идлиба — Ю.К.) и ХТШ («Хайат Тахрир аш-Шам» — коалиция группировок во главе запрещенной в РФ «Джебхат ан-Нусра») можно было увидеть, как стандартная рутинная пропаганда о «страданиях мирного населения в Идлибе» и «разбомбленных госпиталях» дополняется уже чисто военной пропагандой. Она направлена на оправдание вовлечения своих Вооруженных сил в конфликт, где основными задачами было оправдать удары по САА (Сирийской Арабской армии) самозащитой и обвинить Россию в том, что это она сорвала Сочинскую сделку, а не Турция. Кроме того, турецкую армию старались преподнести как защитницу арабского населения и высокоэффективную силу. По мере развития конфликта Турция, с одной стороны, блокировала информацию о своих потерях, а с другой, пыталась концентрировать внимание на потерях САА путем массированного опыления СМИ с аккаунтов лояльных активистов и свеже-созданных ресурсов.
- Как Турция пыталась воздействовать на российское информационное пространство в ходе конфликта?
- Уже в ходе активной фазы боевых действий турецкая пропаганда всячески акцентировала внимание на теме противостояния с Россией, хотя официально Турция так и не решилась обвинить Россию в уничтожении нескольких десятков турецких солдат в ходе авиаударов ВКС РФ и ВВС Сирии, переведя стрелки на сирийцев.
Как в рамках существующей инфраструктуры, так и с использованием созданных в январе-феврале аккаунтов в соцсетях и мессенджерах, осуществлялось распространение информации/дезинформации об огромных потерях САА, уничтожении «самых лучших российских систем ПВО» (иронично, что здесь пропаганда вступила в противоречие с фактом покупки С-400 у России) и обвинений Москвы в том, что события в Идлибе происходит по ее вине. В какой-то мере, можно было увидеть работу информационной сетки, ориентированной на русскоговорящих граждан, в интересах поддержки основных информационно-психологических операций.
- Турция блокировала соцсети в ходе конфликта. В чем уроки для России?
- Фактически мы в режиме реального времени увидели, как по команде блокируется сразу целая группа сетевых ресурсов, через которые начала распространяться нежелательная информация о больших потерях Турции в Идлибе.
Турция уже имеет опыт блокирования крупных социальных сетей, поэтому в рамках поддержки своих операций в Идлибе турки ограничили распространение информации о потерях. Чтобы перебить нарастающий негативный эффект (в условиях снижения рейтинга Эрдогана), уже через день после блокировки они начали активно вываливать в соцсети видеоролики, снятые дронами в течение февраля 2020 года, чтобы путем демонстрации уничтожения сирийской техники переломить негативные настроения и поднять пошатнувшийся патриотизм. Технологически все это было сделано на достаточно хорошем уровне, хотя все равно был заметен эффект запаздывания — до начала блокировок в сеть уже просочились данные, что в реальности погибли не 35, а от 60 до 80 человек, плюс огромное число раненых (фактически одним ударом была разгромлена полноценная рота). Отсюда и проистекают заявления о космическом количестве убитых сирийцев, где подсчет, по всей видимости, происходил по принципу «чего этих сирийцев считать».
Данная история показывает, как используют контроль над интернетом оппоненты РФ в ходе реальных боевых действий, а также намекает о том, что может отрабатываться на учениях по частичному ограничению доступа в интернет.
- Насколько эффективной в целом оказалась информационно-психологическая операция Турции, связанная с Идлибом?
- При всей внешней эффективности, которую можно оценить по разброду и шатанию в турецких медиа и негативу, связанному с большими потерями сирийцев, эта история показала, что все-таки сражения решаются на поле боя, и турецкие информационно-психологические ухищрения не смогли заместить слабости позиции Турции в других компонентах.
В конечном итоге, несмотря на пачки роликов, угрозы в адрес России и Сирии, обоснование требований Эрдогана по Сочинской линии, в конечном итоге он был вынужден ехать в Москву и идти там на серьезные уступки, которые турецкой пропаганде оказалось достаточно трудно объяснить.
Именно по этой причине пропагандистская машина турок занялась переключением внимания на второстепенные моменты вроде споров о БПЛА и сирийских ЗРК, или о том, как Турция при желании могла бы взять Саракиб.
- Складывается ощущение, что любая договоренность с Эрдоганом априори невыполнима с его стороны — такова не только ментальность, но и узкий коридор возможностей турецкого диктатора. Где Эрдоган снова готов подставить подножку России?
- До Сочинской сделки Эрдоган в целом выполнял свои основные обязательства. Текущий кризис в отношениях России и Турции проистекает из того, что он не только не выполнил свои обязательства, но вообще пытался уйти от ответственности за это. За это с Эрдогана был взыскан существенный кусок Идлиба. Это, собственно, главный территориальный итог зимней кампании и та цена, которую турецкому лидеру пришлось заплатить за нарушение соглашений.
Разумеется, нет никакой гарантии, что он не нарушит какие-то свои обязательства в будущем. Всегда стоит помнить, что Эрдоган не союзник, а попутчик. С попутчиками рано или поздно приходится прощаться, но этот момент еще не наступил и, возможно, еще длительное время не наступит, хотя авантюризм политики Эрдогана всегда может ускорить окончательный разрыв, даже если это объективно будет вести к неприятным последствиям для России и печальным последствиям для Турции.
- Перспектива строительства "второго Босфора" турками в обход проливов и выполнения конвенции Монтре, соответственно, оценивается в $1 млрд. Осуществим ли проект? Как это может повлиять на судьбу Турции, ее отношения с Россией и ситуацию в Причерноморье в целом?
- Проект хоть и является технологически сложным, но с материальной и инженерной точки зрения вполне реализуем. Тем более, что у Анкары наличествует политическая воля, чтобы его реализовать.
В долгосрочной перспективе, если он будет реализован, это усилит позиции Турции как в отношениях с странами Средиземноморского бассейна, так и с Россией, поскольку экономические выгоды от него существенны. А его эксплуатацию можно осуществлять без ограничений конвенции Монтре, что позволяет произвольно закрывать новый канал для любой страны. В общем, для Турции этот сложный проект сулит массу возможностей. В долгосрочной же перспективе, повторюсь, это усилит позиции Турции по ряду позиций в отношениях с Россией, что придется учитывать.
- Эрдоган запросил помощи у стран НАТО в связи с ситуацией в Сирии. Не грозит ли нам афганский сценарий на этом театре военных действий?
- Россия реализует на этом ТВД принцип разумной достаточности, не стремясь заменить собой то, что могут и делают сирийцы и иранские прокси. Российское военное присутствие носит ограниченный характер и, конечно, не сравнимо с ситуацией времен войны в Афганистане ни по размеру задействованных сил, ни по степени вовлеченности в процессы, что облегчается наличием дееспособного местного правительства, а также могучей ролью Ирана, который обеспечивает САА поддержкой большим количеством шиитских ополченцев.
При необходимости Россия всегда может отойти и предоставить действовать Ирану, как это происходит, например, в Восточной Сирии.
Относительно же помощи НАТО, то в период кризиса в Идлибе Альянс и США фактически отказали Эрдогану в прямой поддержке, а более активно продвигать эту тему начали лишь после того, как были заключены соглашения в Москве. С одной стороны, США хотели прямого разрыва Турции с Россией и Ираном и мягко подталкивали ее к этому сценарию, но с другой, в Вашингтоне хотят проучить Эрдогана за шашни с Россией и Ираном, а также за покупку С-400.
В итоге, конфликт достаточно быстро свернули, а США явно упустили благоприятный момент для того, чтобы вбить более серьезный клин в отношения Турции и РФ. То, что мы видим и слышим сейчас относительно помощи США для Турции, это попытки вернуть упущенную возможность.
- Что происходит на границе Греции и Турции? Остановит ли свиная моча, которой греки опрыскивают заборы, толпы мигрантов которых натравливают турки?
- Со стороны Турции мы видим очевидный шантаж Берлина и Брюсселя, в рамках которого Турция создает «ужасные картинки» на границе и заявляет, что, если вы не увеличите финансирование турецких программ по сдерживанию беженцев и не перезаключите сделку по этому вопросу на более выгодных условиях, то такие картины будут сохраняться, пугая европейских обывателей, так как Турция не видит причин возвращаться к прежним условиям.
Ключевой вопрос — прогнется Европа под Эрдогана или нет. Москву ему прогнуть не удалось. Теперь он упорствует в давлении на Брюссель, рассчитывая хотя бы здесь частично отыграться за свои сирийские и ливийские неудачи.
https://asd.news/articles/voyna/boris-rozhin-verolomstvo-stoilo-erdoganu-kuska-idliba/ – цинк
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В Крыму задержали четырех террористов из «Хизб ут Тахрир аль Ислами»
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Грязные тайны боевиков и их хозяев: военные России вскрыли объект врага в Сирии (ФОТО)
В освобожденном сирийскими правительственными войсками населенном пункте Эль-Кашемия (20 км западнее г. Алеппо) при участии военной полиции ВС России обнаружен Дом правосудия и тюрьмы, где боевиками был организован шариатский суд.
Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.
На фото с места событий видны камеры, в которых содержались узники, нарушившие, по мнению экстремистов, законы шариата, а также документы и личные дела содержавшихся там заключенных.
Также в данном комплексе зданий джихадисты организовали склад боеприпасов, преимущественно иностранного производства.
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СРОЧНО: ВВС США нанесли удары по военным объектам в Сирии и Ираке
Американская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по объектам проиранских сил на ирако-сирийской границе.
Атаке подверглась сирийская военная база в районе Аль-Букамаль в провинции Дейр эз-Зор, а также база в иракском Аль-Каиме.
Авиаудары нанесены в ответ на обстрел лагеря Таджи вечером в среду, при котором погибли военнослужащие США и Британии.
«Сирийские СМИ подтверждают авиаудары в районе приграничного с Ираком города Аль-Букамаль на востоке Сирии в провинции Дейр эз-Зор.
Говорят, что американские самолёты. Ударили по военным объектам.
Естественно, по версии сирийцев, эти объекты — сирийские, и никаких иранцев там нет. По версии Штатов — это был удар по иранскому КСИР, который там якобы имеет большую опорную базу.
По версии иракских СМИ, авиаудар нанесли не столько по сирийскому Аль-Букамалю, сколько по приграничному городу напротив него, с другой стороны границы — по иракскому Аль-Кайму, где якобы расположены проиранские иракские группировки (заметьте, не иранские).
По версии израильских и американских медиа, американцы разбомбили очередную базу иранцев и всяких террористов, которых они финансируют.
Эх, сколько сторон, столько и ракурсов, с которых можно наблюдать за одним и тем же событием», — прокомментировали ситуацию авторы Telegram-канала «Усы Асада».
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Российский военный погиб в Сирии
Российский военнослужащий погиб в ДТП в Сирии, сообщили в Минобороны.
Инцидент произошел 11 марта. По данным оборонного ведомства, двигаясь в составе колонны по горному участку автодороги общего пользования Аль-Кадмус — Банияс, автомобиль «Урал-4320» авиабазы Хмеймим съехал в кювет, столкнувшись с придорожной постройкой.
В результате дорожно-транспортного происшествия погиб военнослужащий-контрактник, находившийся в кабине автомобиля.
По предварительной информации, как заявили в министерстве, причиной ДТП могла стать техническая неисправность машины.
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Обстрел американской базы в Таджи
При обстреле американской военной базы в Ираке были убиты 2 американских и 1 британский солдат (по другим данным – "частник"). Еще как минимум 11 американских/британских военных получили ранения различной степени тяжести. Иракские военные заявили, что у них потерь нет, так как на это базе сидят только иностранные войска.
Обстрел базы Таджи к северу от Багдада осуществлялся с помощью кустарной РСЗО установленной на грузовичок KIA. Подъехали, выпустили 15 ракет, бросили машину и свалили. Как в свое время заметил Хасан Насралла, если американцы не уходят с Ближнего Востока вертикально, они уходят горизонтально.
Можно заметить, что одна ракета по каким-то причинам не сработала.
В ближайшее время возможна новая эскалация в Ираке
PS. Тут подсказывают, что 11 марта 1957 года родился Кассем Сулеймани. Киселев ЖПГ.
PS2. Сообщают, что в отместку за обстрел Таджи, американцы бомбили иранских прокси в районе Абу-Кемаля.
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МОЛНИЯ: ракетный удар по базе США в Ираке — убиты и ранены американцы и британцы (ФОТО, ВИДЕО)
В Ираке подвергся обстрелу лагерь Таджи, где иракские силовики проходят обучение у инструкторов международной коалиции.
Всего по лагерю было выпущено около 10 реактивных снарядов.
В результате обстрела погибли двое американских и один британский военнослужащий. Одиннадцать человек получили ранения.
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В Иране вице-президент и два министра заболели коронавирусом
В Иране первый вице-президент страны Эсхак Джахангири, а также два министра правительства заболели коронавирусом. Об этом в среду, 11 марта, сообщает агентство Fars, которое опубликовало список высокопоставленных иранских чиновников с этим заболеванием.
В частности, речь идет о министре туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгаре Мунесане и министре торговли, промышленности и шахт Резе Рахмани. В списке также упоминается член администрации руководителя и духовного лидера Ирана Мохаммад Джавад Иравани.
Кроме того, перечислены имена восьми действующих или избранных депутатов Меджлиса (парламента) Ирана. При этом двое из них — избранный депутат Фатима Рахбар и действующий член Меджлиса Мохаммад Али Рамазани — умерли от заболевания.
Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет девять тысяч человек, зарегистрированы по меньшей мере 354 летальных исхода.
Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 23 иранских депутатов, а также министра промышленности и вице-президента.
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