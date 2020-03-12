Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 12 марта 2020

В освобожденном сирийскими правительственными войсками населенном пункте Эль-Кашемия (20 км западнее г. Алеппо) при участии военной полиции ВС России обнаружен Дом правосудия и тюрьмы, где боевиками был организован шариатский суд.

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

На фото с места событий видны камеры, в которых содержались узники, нарушившие, по мнению экстремистов, законы шариата, а также документы и личные дела содержавшихся там заключенных.

Также в данном комплексе зданий джихадисты организовали склад боеприпасов, преимущественно иностранного производства.

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