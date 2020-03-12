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Пандемия? В гробу видали! // Соцопрос

09:14. 12 марта 2020 301 просмотр 4 коммент. Опубликовал:

ВОЗ объявила коронавирус COVID-19 глобальной пандемией. Мы вышли на улицу, чтобы узнать, велики ли глаза у страха?

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#КонстантинСемин #СоцОпрос

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=SbFR1RtviQ8

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4 Комментария » Оставить комментарий


  • 7277 5767
    марина 12 марта 2020 в 9:39

    Система -главное всегда ,если её создают ,она работает автоматически ,как в СССР ,как в Китае-наша же.НО вот жить в Системе те ,которые хвалят не захотят многие.Вот воруют почти все понемногу почему?-потому что все знают ,что там наверху гребут лопатой ,а тем более сегодня ,когда обворованным себя чувствует каждый и навсегда.Ищем золотую середину.А народ в Екатеринбурге славный ,чем дальше от Москвы ,тем симпатичнее лица.

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  • 12493 9297
    Sergeev 12 марта 2020 в 9:55

    У нас даже собаки добрее.

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  • 7277 5767
    марина 12 марта 2020 в 10:29

    Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней, сообщил американский президент Дональд Трамп.

    «Чтобы предотвратить попадание новых зараженных в нашу страну, мы приостановим все поездки из Европы в США на 30 дней», – приводит его слова РИА «Новости».

    Трамп уточнил, что новые правила вступят в силу с полуночи пятницы.

    При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».
    П.С. причем Европа не была предупреждена.За что со старушкой так?Показывают ,что полная свобода и открытые границы -это опасно при заражении или наказывают ,что принимали товары Китая?.И что удивляет, все как один страны подчиняются чьему-то решению и делают подобные решения ,Россия тоже отменила авиасообщение с Европейскими городами.Что за цирк?

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  • 7277 5767
    марина 12 марта 2020 в 11:12

    В Штатах наблюдается дикий дефицит тестов. Китайцы не продают, а своих нет – по заявлениям официальных лиц, свой тест будет разработан через 3-4 месяца.

    Поэтому некоторые губернаторы уже заявляют, что у них на весь штат в наличии 10 тестов на неделю.

    В то же время ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора разработал собственные тест-системы, которые штампует по 25 тысяч, и не только закрывает внутрироссийский спрос на тесты, но и пилотные партии уже поставлены в 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. С их помощью, в частности, были выявлены случаи заболевания на территории Армении и Белоруссии.

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