Ограбление по-английски

Ровно месяц назад опубликовал материал о новом британском законе о криминальных финансах. Пояснил, зачем его приняли и как будут применять.

И вот все именно так и развивается… И речь не о проблемах Олега Тинькова в Лондоне (хотя общее направление давления на потенциальных спонсоров революции в странах, которые не нравятся Лондону и Вашингтону именно такое).

Вслед за пробным шаром (арестом имущества жены госбанкира из Азербайджана, осужденного на родине за хищения) англосаксы сразу зашли с туза.

«Родственники первого президента Казахстана оспаривают в Высоком суде Лондона арест принадлежащей им недвижимости – двух особняков и квартиры… Родственники Назарбаева оспаривают в Высоком суде арест своей недвижимости, купленной 12 лет назад более чем за $100 млн. Как пишет BBC, судья разрешила назвать собственников недвижимого имущества публично, несмотря на возражения с их стороны». Ведомости

«Их обязали доказать законное происхождение более 100 млн долларов, на которые куплены два особняка и апартаменты в фешенебельных районах британской столицы… Арест был одним из первых актов новой кампании, направленной на борьбу с отмыванием сомнительных капиталов через покупку домов в Британии. Инструмент этой борьбы — ордер, позволяющий конфисковать имущество, если владелец не докажет, что оно нажито честно». BBC

После публикации подобных новостей, обычно возникает много комментариев следующего толка: мол, так им таким-растаким и надо. Иногда раздаются даже… похвалы в адрес Великобритании, которая начала трясти «разных подозрительных личностей на предмет наличности».

Скажем сразу – радоваться тут нечему. И не потому, что нам симпатичны те, кто выводит разными способами деньги с Родины, чтобы купить особняк в Лондоне. А потому, что нынешняя компания «борьбы с криминальными финансами» в Англии вызвана вовсе не заботой о прекращении воровства и коррупции в других государствах.

Если бы неподкупные (как бы) англосаксы хотели бы бороться с коррупцией во всем мире, они бы:

просто ЗАПРЕТИЛИ бы въезд в страну жуликам. Как? Очень просто: выдали по запросу России (другой страны) тех, кто к ним «прибежал». При таком раскладе все побежали бы в другую страну. Но все бегут именно в Великобританию, а все крупнейшие оффшоры находятся «по случайному совпадению» под юрисдикцией британской короны.

в случае покупки недвижимости в Великобритании СРАЗУ же, в самом начале спрашивали бы о происхождении денег. А дальше просто – не смог доказать – не купил.

Вот тогда происходящее в Лондоне сегодня мы не могли бы называть спектаклем и действиями, цель которых совсем иная, нежели «борьба с жуликами и ворами».

И еще. Нам в России радоваться совершенно нечему. Деньги, которые англосаксы отберут, пойдут в бюджет Великобритании, в Россию или Казахстан ни копейки не вернется. А показательные порки и конфискации обязательно создадут новые инструменты для воздействия Англии на внутреннюю жизнь других стран.

Цель этой «борьбы» у Лондона ОДНА: склонить экономическую элиту, а следом и политическую элиту, к измене!

Механизм для этого англичане создали себе шикарный.

Поскольку все должно делаться по закону, то принят тот самый Закон о криминальных финансах. В нем есть термин политически значимое лицо (politically exposed persons, или РЕР). Что это такое – не описано.

РЕР может быть признано не только такое лицо лично, члены его семьи или лица, тесно с ним связанные (close associate), но и лица, связанные с РЕР иным образом (otherwise connected). «Это оставляет возможность очень широкого толкования» — пишет Forbes.

Далее британские налоговики «вдруг» заподозрившие, что недвижимость стоимостью 50 000 фунтов (то есть любая) приобретена на подозрительные средства, подают в суд. Сроков давности нет. Ясности, кто такой РЕР тоже нет. Можно задать вопросы ЛЮБОМУ, по поводу ЛЮБОЙ недвижимости в Великобритании. А можно и не задавать. Вот Назарбаевых решили «спросить» про покупку 12 летней давности. Далее лицо, которое «спросили», на кого выписали ордер-предписание и у кого арестовали имущество, должно очень быстро (про жену банкира это было 7 дней) подтвердить чистоту средств, на которые когда-то и кем-то покупался дом. Документы оценивает, суд и нет, не налоговики (!), речь же не о налогах, а сотрудники британского аналога ФБР — Национальное агентство по борьбе с преступностью (National Crime Agency, NCA). То есть людьми занимается спецслужба, надо ли пояснять, что такое британские спецслужбы и что их главная задача вовсе не пополнение родного бюджета. Попавшего в жернова Закона о криминальных финансах сразу попадает в общение с сотрудниками специальных служб Великобритании.

Понимая, что в случае с Назарбаевыми главное – это публичный резонанс, пример и инструмент давления НА ВСЕХ, КТО имел неосторожность и наивность купить что-то в Альбионе, нас не удивят слова Би-Би-Си: «По словам адвокатов и семьи, они предоставили NCA все документы о том, как Назарбаева управляет своими деньгами и как организовано владение её недвижимостью с прицелом на оптимизацию налогообложения. «NCA отказалась изучать представленные документы, — сказала в суде адвокат Клэр Монтгомери. — Они настаивают на публичном судебном разбирательстве»».

Представленные документы рассматривает суд. Если они «слабые» или их нет – недвижимость конфискуется, продается, а деньги идут в бюджет Великобритании. Внимание! Никакого уголовного дела не возбуждается, никаких претензий к тому, у кого забрали дом в сотни непонятных миллионов фунтов, нет! Это, по-вашему, борьба с коррупцией? Это борьба с криминальными финансами? Нет, это – грабь награбленное! И заставляй других наивных дурачков, думавших, что в Лондоне их деньги в сохранности ИДТИ НА СОТРУДНИЧЕСТВО. Как раз во имя сохранности денег.

Красиво. Изящно. Но делается это в том числе и против России – потому радоваться нечему. Надо учиться. И просчитывать наперед.

Справедливости ради скажем – уголовный срок все же возможен. Если кто-то попытается обмануть британское правосудие и состряпает фальшивые документы. То есть жуликов сажать в тюрьму никто не собирается. Как и прекращать поток наивных в Лондон. Вопросов откуда деньги при покупке, по-прежнему, не будет. Как не будет и выдачи при запросе с Родины. «Обезжиривание» в жестком варианте начнется потом – лет через 12. Может раньше. Кстати, если вы думаете, что выведя деньги в Лондон и купив там дом, вы сможете их передать детям, то глубоко ошибаетесь. Даже при оформлении на детей им зададут вопросы, по закону, что их «папа» был политически значимое лицо (politically exposed persons) в какой- о стране. Если родитель ушел из жизни, можно выписать ордер на владеющих домом по наследству детей. Ответы «не знаю», не прокатят. Не докажешь, что дом папа купил на честные деньги лет 20 назад – его конфискуют. Или… Сотрудничество?

Принятие Закона о криминальных финансах подвесило на британский крючок всех иностранцев, туда уехавших. И оставит их в этом положении навсегда. Ведь честно заработать и честно вывести суммы на покупку недвижимости в Великобритании, когда этого никто там и никогда не требовал – это случаи единичные.

Подведем итог: если у вас недвижимость в Лондоне – наши соболезнования.

В ближайшее время очень велика вероятность серьезных проблем и ее потери. Если же вы сами являетесь политически значимым лицом (politically exposed persons, или РЕР) или любым образом с таким лицом связаны – шансов, что англичане отберут недвижимость, крайне велики.

При этом сказать «я не знал» не получится: напомню давние слова В.В. Путина, что замучаетесь «пыль глотать» возвращая свои активы. Не послушали – получайте. Красивый мир «закона и справедливости», красивая офшорная гавань в реальности оказалась самой настоящей западней и ловушкой.

Как там пел Лепс? Я уеду жить в Лондон?

Если вы продолжаете так думать, то вы очень наивный человек…

А вот В.В. Путин наивностью не страдает и поэтому начал «Национализацию элит». Запрет на два паспорта, на деньги за рубежом будут внесены в Конституцию.

Возникает вопрос: а почему туда не решили вносить запрет на наличие у чиновников имущества за рубежом?

Потому, что масштаб бедствия, о котором эта статья, огромен. И не может быть решен за неделю.

Но сигнал всем послан. Причем – с обеих сторон. Англичане показали, что они будут делать с теми, кто оставит свою недвижимость в Великобритании и при этом не захочет предавать. Путин показал, что надо делать, чтобы сохранить себя в политической элите России.

P.S. В завершение хотел бы обозначить свою позицию. Еще в июле 2012 года совместно с депутатом Е.А. Федоровым мы внесли в Госдуму законопроект о внесении изменений в закон «О государственной гражданской службе», предусматривающий запрет для чиновников на «зарегистрированное за пределами Российской Федерации право собственности на имущество».

С тех пор наша позиция не изменилась.

Источник: https://nstarikov.ru/ograblenie-po-anglijski-113899