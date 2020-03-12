Главная » Невероятное в мире, Новые технологии

О целях спутниковой группировки StarLink

13:26. 12 марта 2020 142 просмотра 2 коммент. Опубликовал:


Наши российские СМИ с упоением восторженных идиотов радуются каждому новому запуску спутников StarLink компании SpaceX, а свидетели бесплатного интернета из секты им. Илона Маска в оргазмическом припадке тысячными тредами разносят весть по всей планете о скором наступлении эры безграничного интернета.
Некоторое время назад я опубликовал статью https://soldier-moskva.livejournal.com/441504.html о спутниковой группировке StarLink, в которой высказал сомнения о желании Илона Маска облагодетельствовать человечество бесплатным интернетом.
В частности, я предположил существование у спутниковой группировки StarLink другого, сугубо военного назначения.
Что тут началось, сотни комментариев и перепостов. Кем меня только не называли и земляным червяком, и агентом Путина, ФСБ, Роскомнадзора…
Аргументы были стандартные – вы все врете, Маск душка, StarLink неподвластен кровавой гэбне и далее по списку.

А стоило только усомниться и высказать свое мнение.
К счастью, мир не стоит на месте, он развивается и появляется новая информация, которая полностью подтверждает мои догадки и опасения.
Для свидетелей бесплатного интернета из секты им. Илона Маска ставлю небольшой видосик об истинном предназначении спутниковой группировки StarLink компании SpaceX.



На днях, финско-польская компания, которая в рамках своего стартапа получила грант Пентагона США, опубликовала демонстрационное видео возможностей использования радаров космического базирования размещенных на микроспутниках.
Демонстрационное видео «ICEYE SAR Video In-Orbit Demonstration» смонтировано из изображений, снятых спутником с радиолокационной установкой с синтезированной апертурой.

На видео представлено движение судов в порту в Пусане, Южная Корея; самолеты в движении в аэропорту Хитроу Великобритании; городская жизнь в Лас-Вегасе; горнодобывающая деятельность в шахте Бингем-Каньон штата Юта; и городская жизнь в районе Синдзюку Токио. На видео можно различить объекты размером до одного метра.Пекка Лаурила, соучредитель и главный стратегический директор Iceye, заявила, что подобные видео могут быть использованы, например, для отслеживания движения грузовых автомобилей, железнодорожных вагонов, самолетов или судов.
Это видео показывает, как работает радар с фазированной антенной решеткой из космоса в сканирующем режиме за счет синтезированной апертуры и большой разрешающей возможности.
Причем, этот радар, который работает в демонстрационном режиме, состоит всего лишь из двух микроспутников весом не более 100 килограмм.

Нужно понимать, таких стартапов у Пентагона США десятки, а Илон Маск со своим проектом StarLink наиболее успешный и известный.
У Илона Маска таких радаров в космосе будет более 12 тысяч.

Лиха беда начало, но Илона Маска внезапно призвали на войну. Надо же отчитаться за полученные деньги и подтвердить работоспособность спутников StarLink по их основному и целевому назначению.
Буквально на прошлой неделе начальник отдела закупок Военно-воздушных сил США Уильям Ропер заявил журналистам в Пентагоне, что ВВС и SpaceX проведут мероприятие 8 апреля вместе с другими подразделениями армии США, в рамках которого спутники SpaceX Starlink будут взаимодействовать с несколькими разновидностями армейских систем в «массированных» упражнениях со стрельбами.

«Как сообщается, учения будут включать сбивание БПЛА и крылатой ракеты, и пройдут на нескольких различных объектах, в том числе на базе морской пехоты Юма в Аризоне и на базе ВВС Эглин во Флориде. В учениях также будут задействованы сухопутные войска, подводные лодки, корабли и различные космические средства.
Учения с боевой стрельбой станут частью более масштабного испытания усовершенствованной боевой системы управления (ABMS), новой коммуникационной экосистемы, разработанной для обеспечения совместного общедоменного управления войсками (JADC2), позволяющей силам США и их союзникам координировать военные действия в реальном времени и во всех видах операций – морских, наземных, воздушных, космических и в киберпространстве»

https://www.thedrive.com/the-war-zone/32346/the-air-force-and-spacex-are-teaming-up-for-a-massive-live-fire-exercise – цинк

Так что такое спутниковая группировка StarLink компании SpaceX на самом деле, и какие у нее задачи?

Во-первых, это создание глобальной сети боевого управления Пентагона США.
Во-вторых, это создание на орбите нашей планеты радара с огромнейшей синтезированной апертурой и разрешающей возможностью.
Ну и, в-третьих, это заработать немного денег за счет оказанию телекоммуникационных услуг, но это не главное…

Что хочет сделать Пентагон, в рамках создания сети StarLink?

На выходе, американские военные хотят получить полностью виртуализованное пространство потенциального театра военных действий, по которым они естественно подразумевают всю нашу планету.
Головастики и очкарики Пентагона мыслят глобально и это хорошо. Нам есть куда в таких вопросах подтягиваться…
Концепция американского оборонного ведомства в рамках реализации проекта StarLink предусматривает подключения к этой сети каждой боевой единицы. В идеале, каждого солдата.

Положа руку на сердце, можно констатировать, что глобальная спутниковая сеть StarLink – это очень серьезный вызов для безопасности нашего государства.

Фактический проект StarLink можно сравнить с 1945 годом, когда у США появилось ядерное оружие, и они получили стратегическое преимущество над СССР.
И я полностью согласен с Дмитрием Конаныхиным. Действительно, 80% разведывательной информации, в современном мире глобальных медиа и данных находятся в открытом доступе. Нужно просто уметь их находить, систематизировать и анализировать…

А что касается Роскосмоса Дмитрия Рогозина, Минобороны РФ Сергея Шойгу и ФСБ Патрушева, то пора бы им уже определится, Илон Маск для России он партнер или составная часть военной угрозы США.
То, что у России появились калибры, кинжалы и Авангард, это хорошо. Тем не менее, применить мы их сможем только тогда, когда против нас будут вести боевые действия, а следить за всеми нами со спутников StarLink будут уже завтра.

МОО Вече, CIGR
Владимир Орлов

https://soldier-moskva.livejournal.com/450669.html – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5705464.html

Метки: starlink, илон маск, космос, орлов, разведка, спутники, США, технологии

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Возрождение атомных бронепоездов России: Почему нервничает НАТО
... российский пассажирский поезд становится законной целью. Русские ещё бы атомные бомбы... 430 килотонн в тротиловом эквиваленте. Целых 900 хиросим для супостата. Всего...» Пентагоном была запущена на орбиту целая спутниковая группировка. В конце 80-х, когда...
Всемирный Wi-Fi ближе чем кажется
...рождение, и сейчас разворачивается целая космическая гонка между двумя технологическими...пошел дальше продвигать идею низкоорбитальной спутниковой группировки. Ею он сумел вдохновить... производителя, кто сможет построить целую армаду спутников первой партии —...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 апреля 2017
...что 59 ракет попали в цель: спутниковые снимки авиабазы ВВС Сирии ...Дамаска, считается неофициальной столицей террористической группировки «Исламское государство» (запрещена ...Шайрат имела своей целью оказать поддержку террористическим группировкам  и ослабить...
Анатомия развода лохов - Всемирный космический интернет
...каждого спутника выглядят так: Масштабность спутниковой группировки 4425 спутника (1600 на первой.... Более того, в рекламных целях для оценки возможностей носителя всегда...оформлению новости: SpaceX, похоже, поставила целью создавать сенсацию в СМИ каждую...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 15 марта 2016
... «Калибрами», и, собственно, целая группировка ВМФ в Средиземном море, со...по террористическим группировкам, однако власти США утверждали, что целью российских ... включая радиоэлектронную разведку и нашу спутниковую группировку», — сообщил С.Шойгу на...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 27 ноября 2015
...MENTOR, не исключено, что в спутниковой группировке участвовал еще КА «Геосат». ... головкой самонаведения, формирующей изображение цели в ИК-диапазоне и нечувствительной... для достижения общей цели — борьбы с террористическими группировками и с «Исламским...

2 Комментария » Оставить комментарий


  • 11108 5120
    BlackCat 12 марта 2020 в 16:11

    Пора бы начинать разрабатывать проект доработанной “Спирали”.

    Ответить
       
    • 3549 2993
      ЖенечкаBlackCat 12 марта 2020 в 16:18

      Истину говорите. Пора! Особенно на фоне упавшей цены на нефть, войны в Сирии, установлении нового “железного занавеса” и перерождения партийной элиты, как следствия желания личного обогащения. Все как по учебнику.

      Ответить
         

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)