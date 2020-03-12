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“Нежелательная борьба за демократию”

10:58. 12 марта 2020 133 просмотра Нет комментариев Опубликовал:


На днях уже писал про то, как "Европейский фонд борьбы за демократию" набирает людей https://colonelcassad.livejournal.com/5700787.html с хорошим знанием русского языка для работы в странах Восточной Европы. Сам фонд типичные грантоеды, который занимаются подрывной деятельностью и участвует в информационной войне против РФ.

И тут чудесное."Эхо Москвы" сообщает. что за этих деятелей взялась Генпрокуратура.

Бельгийский "Европейский фонд за демократию" внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна в РФ

Бельгийский «Европейский фонд за демократию» внесен в реестр организаций, чья деятельность нежелательна на территории России. Как сообщает сегодня Генпрокуратура, установлено, что это организация представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России. Всего в списке Генпрокуратуры сейчас 20 таких организаций.

https://echo.msk.ru/news/2603608-echo.html – цинк

Дойче-Велле на эту тему жалуется, что мол "какой хороший фонд:

В 2015 году ЕФД подготовил исследование на тему "Как бороться с доминированием Кремля" в русскоязычных СМИ. Его профинансировали правительства Латвии, председательствующей тогда в Евросоюзе, а также Нидерландов. В том же году ЕФД выступила организатором медиаконференции в рамках программы ЕС "Восточное партнерство", которая прошла в Риге.
ЕФД поддерживает организации гражданского общества, демократические движения, гражданских и политических активистов, а также независимые медиа-платформы и журналистов, способствующих установлению плюралистических демократических политических систем, говорится на сайте организации.

https://cutt.ly/ztsN9rG – цинк

Разумеется, деятельность EED у границ РФ продолжится (тем более, что деньги Брюсселем выделены), точно также как никуда не делась активность NED на территории Восточной Европы и бывших респубилк СССР. Но по крайней мере устраняется нелепая ситуация, когда часть инфраструктуры информационно-психологической войны финансируемой странами НАТО, легально (!) действовала на территории РФ.

В целом, хорошо, но мало.
Даешь теперь "Фонд Эберта" и "Мемориал".

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/5704728.html

Метки: eed, генеральная прокуратура, Европа, информационная война, подрывная деятельность

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