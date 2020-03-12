Экономическая безопасность. Не дай себя облапошить! Иван Бояринцев
Как грамотно платить налоги.
Автор-сказитель – Иван Бояринцев
- Как избежать начисления налогов на личные банковские счета (переводы на карту).
- Как грамотно платить налоги и остаться неуязвимым для проверок.
- Как избежать мошеннических действий и схем.
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