Экономическая безопасность. Не дай себя облапошить! Иван Бояринцев

Как грамотно платить налоги.



Автор-сказитель – Иван Бояринцев



- Как избежать начисления налогов на личные банковские счета (переводы на карту).

- Как грамотно платить налоги и остаться неуязвимым для проверок.

- Как избежать мошеннических действий и схем.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OwnE3HeuK3U