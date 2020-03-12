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Экономическая безопасность. Не дай себя облапошить! Иван Бояринцев

15:14. 12 марта 2020 61 просмотр Нет комментариев Опубликовал:

Как грамотно платить налоги.

Автор-сказитель – Иван Бояринцев

- Как избежать начисления налогов на личные банковские счета (переводы на карту).
- Как грамотно платить налоги и остаться неуязвимым для проверок.
- Как избежать мошеннических действий и схем.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OwnE3HeuK3U

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