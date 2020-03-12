“Чистый уголь”, потерянный атом и долгосрочные последствия ВОУ-НОУ. Б. Марцинкевич
Почему “большая атомная тройка” – больше не тройка. Каков важный итог 25-летней “атомной паузы” заокеанских партнёров. Как сейчас выглядит рынок атомных технологий и кто на нём лидирует. Как на фоне остальных компаний выглядит Росатом. В чем состоит масштабная программа “Чистый уголь” и зачем она нужна. Об этом и многом-многом другом рассказывает главный редактор портала “Геоэнергетика” Борис Марцинкевич.
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